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Cải chính

Bắc Ninh chi hơn 38 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp kênh Bắc Trịnh Xá

Thứ Sáu, 06:00, 26/06/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp kênh Bắc Trịnh Xá, đoạn từ K10+420 đến K17+00.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 38,16 tỷ đồng, do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2026 đến 2028.

Theo quyết định điều chỉnh, dự án được triển khai trên địa bàn các xã Tam Giang và Văn Môn, thuộc hệ thống công trình thủy lợi cấp IV. Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực dẫn nước, bảo đảm tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

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UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp kênh Bắc Trịnh Xá, đoạn từ K10+420 đến K17+00 (ảnh minh họa).

Về quy mô, dự án sẽ thực hiện cứng hóa tuyến kênh Bắc Trịnh Xá đoạn từ K10+420 đến K12+500 với chiều dài 2.080 m. Cùng với đó là xây dựng hệ thống công trình trên kênh gồm 1 cống dọc tại vị trí K11+802 và 16 cống ngang kênh bố trí trên cả hai bờ nhằm bảo đảm khả năng cấp, thoát nước và phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân khu vực.

Đối với hạng mục cứng hóa kênh, các đoạn kênh hình thang sẽ được xây dựng đáy bằng bê tông M200 dày 12 cm, mái kênh bằng bê tông cốt thép M250 dày 12 cm, kết hợp hệ thống khóa mái, bậc lên xuống và lỗ thoát nước trên mái kênh. Riêng đoạn từ K10+970 đến K11+113,5 được thiết kế theo dạng kênh chữ U bằng bê tông cốt thép, kích thước BxH = 6,7 x 2,5 m, có lan can bảo vệ trên đỉnh tường kênh nhằm tăng độ bền và bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, khai thác.

Dự án cũng xây dựng mới cống dọc kênh tại vị trí K11+802 với chiều dài 7,6 m, kết cấu bê tông cốt thép M250, khẩu độ 2 khoang. Hệ thống cống ngang bờ kênh được thiết kế dạng cống tròn đường kính 0,6 m bằng bê tông cốt thép đúc sẵn, lắp đặt đồng bộ van điều tiết và thiết bị đóng mở phục vụ quản lý, vận hành công trình.

Một hạng mục quan trọng khác là cứng hóa mặt bờ kênh với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 2.000 m. Trong đó, bờ hữu kênh Bắc Trịnh Xá được cứng hóa 1.592 m; bờ tả kênh Bắc Trịnh Xá 277,5 m và bờ hữu kênh tưới trạm bơm Yên Hậu 187 m. Các tuyến bờ kênh sẽ được đào đắp, tôn cao theo cao trình thiết kế, sau đó đổ bê tông mặt bờ trên nền cấp phối đá dăm nhằm tăng khả năng quản lý, vận hành và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, kiểm tra công trình.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh của dự án là hơn 38,16 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm gần 31,94 tỷ đồng. Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống thủy lợi Bắc Đuống, bảo đảm nguồn nước tưới ổn định cho sản xuất nông nghiệp, giảm thất thoát nước, nâng cao năng lực phòng, chống úng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Tuyến kênh này có chức năng chính là dẫn nước từ các sông: Đuống, Cầu, Cà Lồ vào mạng lưới để cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực trên địa bàn phường Từ Sơn và một phần xã Đông Anh (Hà Nội). Sau thời gian dài khai thác, đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, lòng kênh thường xuyên bồi lắng cần phải cải tạo, nâng cấp để đáp ứng chức năng, nhiệm vụ thủy lợi trong tình hình mới.

Tiến Dũng/VOV.VN
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