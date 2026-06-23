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Giá vải thiều Bắc Ninh đạt đỉnh, doanh thu toàn vụ gần 6.000 tỷ đồng

Thứ Ba, 15:53, 23/06/2026
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VOV.VN - Nhờ giá bán ổn định ở mức cao và thị trường tiêu thụ thuận lợi, tổng doanh thu từ vải thiều của tỉnh Bắc Ninh từ đầu vụ đến nay ước đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 158% so với cùng kỳ vụ vải năm 2025.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, từ đầu vụ đến nay, giá vải thiều trên địa bàn tỉnh luôn duy trì mức cao, hiện dao động từ 60.000 - 90.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với các năm trước. Tổng sản lượng vải đã tiêu thụ đạt khoảng 107.000 tấn, tương đương hơn 85% sản lượng dự kiến của cả vụ. Trong đó, thị trường trong nước tiêu thụ khoảng 77.000 tấn, xuất khẩu đạt khoảng 30.000 tấn.

gia vai thieu bac ninh dat dinh, doanh thu toan vu gan 6.000 ty dong hinh anh 1
Từ sáng sớm người dân phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh đã trong đèn đi thu hoạch vải thiều nhằm đảo bảo độ tươi ngon của quả vải

Ở thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực với khoảng 29.000 tấn. Bên cạnh đó, vải thiều Bắc Ninh tiếp tục được xuất khẩu sang nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng như Nhật Bản (khoảng 260 tấn), Canada (170 tấn), thị trường EU (110 tấn) cùng một số thị trường khác.

Nhờ giá bán ổn định ở mức cao và thị trường tiêu thụ thuận lợi, tổng doanh thu từ vải thiều của tỉnh từ đầu vụ đến nay ước đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 158% so với cùng kỳ vụ vải năm 2025. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, phản ánh hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại.

Năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 29.800 ha vải thiều, sản lượng dự kiến khoảng 125.000 tấn. Mặc dù sản lượng giảm so với năm trước do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, song chất lượng quả được đánh giá cao, mẫu mã đẹp, tỷ lệ quả đạt tiêu chuẩn xuất khẩu lớn. Cùng với đó, việc chủ động kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường trong và ngoài nước đã góp phần giữ giá vải ở mức cao, nâng cao giá trị kinh tế cho người sản xuất.

gia vai thieu bac ninh dat dinh, doanh thu toan vu gan 6.000 ty dong hinh anh 2
Ông Ngô Văn Hùng ở tổ dân phố Cầu Đền, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh tất bật thu hoạch vải thiều nhằm đảm bảo chất lượng.

Hiện Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn cao điểm thu hoạch vải chính vụ. Theo dự kiến, vụ vải năm nay sẽ kết thúc vào đầu tháng 7. Với diễn biến thị trường thuận lợi như hiện nay, ngành chức năng kỳ vọng toàn bộ sản lượng vải sẽ được tiêu thụ hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ cây vải.

Tiến Dũng/VOV.VN
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