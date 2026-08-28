Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026, tính đến ngày 13/8/2026, tỉnh Bắc Ninh đứng đầu trong số 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhầ nước năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Bắc Ninh là 15,5 nghìn tỷ đồng. Tính đến ngày 13/8/2026, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 9,9 nghìn tỷ đồng, đạt 63,6% kế hoạch được giao. Với kết quả này, Bắc Ninh trở thành địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước, vượt xa mức bình quân chung của toàn quốc (45,3%).

Về cơ cấu nguồn vốn giải ngân, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đạt tỷ lệ giải ngân nổi bật với 9,9 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% so với kế hoạch triển khai. Nếu không tính phần kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên theo quy định để bổ sung cho nguồn vốn đầu tư công (757,9 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân trên tổng nguồn vốn thực tế triển khai của địa phương đạt tới 66,8%.

Kết quả bứt phá trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao và những giải pháp điều hành linh hoạt, đồng bộ từ UBND tỉnh Bắc Ninh với trọng tâm là gắn trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng các ngành, đơn vị, địa phương với tiến độ phân bổ và giải ngân vốn. Các cấp tăng cường kiểm tra thực địa, bám sát các dự án trọng điểm, xây dựng kịch bản tiến độ chi tiết theo tuần, tháng để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh.

Song song với đó, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được tập trung xử lý dứt điểm nhằm tạo mặt bằng sạch cho thi công. Tỉnh cũng đẩy mạnh phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực VI nhằm rút ngắn thời gian kiểm soát chi, hỗ trợ thủ tục nghiệm thu, thanh toán và thu hồi tạm ứng. Đặc biệt, cơ chế điều phối vốn được thực hiện linh hoạt: chủ động rà soát, cắt giảm vốn từ các dự án chậm triển khai để điều chuyển cho các công trình có tiến độ tốt, quyết không để xảy ra tình trạng "vốn chờ dự án".

Thực tiễn tại Bắc Ninh khẳng định, việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công không đơn thuần là nhiệm vụ giải ngân tài chính mà còn là công cụ chiến lược để kích cầu đầu tư, giải quyết việc làm, tạo đà phát triển cho các ngành sản xuất, dịch vụ và hiện đại hóa hạ tầng đô thị - công nghiệp. Sự quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ và siết chặt kỷ cương đầu tư công là tiền đề quan trọng giúp Bắc Ninh tiếp tục bứt phá trong những tháng cuối năm 2026; bảo đảm hoàn thành kế hoạch vốn được giao, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.