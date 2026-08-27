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Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày 20/9/2026

Thứ Năm, 16:50, 27/08/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký Nghị quyết số 39/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2026.

Theo Nghị quyết, Quốc hội khóa XVI quyết định thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh.

Tỉnh Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

nghi quyet thanh lap thanh pho bac ninh co hieu luc tu ngay 20 9 2026 hinh anh 1
Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày 20/9/2026

Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh (HĐND, UBND thành phố Bắc Ninh kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành) và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh “tỉnh Bắc Ninh” được đổi tên để hoạt động với tên gọi gắn với địa danh “thành phố Bắc Ninh” kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Trường hợp văn bản pháp luật được ban hành trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành và tiếp tục được thực hiện sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành có cụm từ “tỉnh Bắc Ninh” thì được chuyển thành cụm từ “thành phố Bắc Ninh”.

Văn bản, giấy tờ có nội dung liên quan đến địa danh tỉnh Bắc Ninh đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Bắc Ninh trước đây vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tiến Dũng/VOV.VN
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