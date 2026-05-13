  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắc Ninh hỗ trợ bốc thăm đất tái định cư dự án sân bay Gia Bình

Thứ Tư, 14:41, 13/05/2026
VOV.VN - Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, UBND xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 28 tổ công tác nhằm tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân đăng ký bốc thăm đất tái định cư theo quy định.

Theo đó, các tổ công tác chủ động phối hợp với cấp ủy, trưởng thôn, trưởng đoàn thể các thôn: Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp và Thủ Pháp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân; giải thích đầy đủ chủ trương, chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời hướng dẫn các hộ dân đăng ký bốc thăm theo đúng quy định.

Các tổ công tác của tỉnh, xã tích cực tuyên truyền, nắm bắt nguyện vọng người dân về đất tái định cư

Các tổ công tác tổ chức làm thêm đến 21 giờ hằng ngày, bắt đầu từ ngày 11/5 đến hết ngày 15/5/2026 để tập trung thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân đăng ký bốc thăm thửa đất tại khu tái định cư phục vụ dự án.

Tính đến sáng 12/5, toàn xã Gia Bình có 270 hộ dân đăng ký bốc thăm đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Dự kiến, ngày 16/5 tới, xã Gia Bình và các đơn vị liên quan tổ chức cho các hộ dân đăng ký bốc thăm lô đất tái định cư đợt 1.

Cùng với xã Gia Bình, xã Lương Tài - đơn vị có diện tích đất giải phóng mặt bằng dự án nhiều nhất tỉnh Bắc Ninh cũng đã tổ chức 2 đợt bốc thăm vị trí lô đất tái định cư, giao đất đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư, được bồi thường bằng đất, được xem xét giao đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cả 2 đợt bốc thăm đã có 145 hộ đủ điều kiện bốc thăm. Việc tổ chức bốc thăm vị trí lô đất tái định cư nhằm giúp các hộ sớm ổn định nơi ở, yên tâm phát triển kinh tế và đời sống sau khi bàn giao mặt bằng thực hiện dự án; đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án theo kế hoạch.

Toàn cảnh dự án

Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu nhà đầu tư tập trung cao nhất khả năng, huy động đầy đủ nhân lực, vật lực, trang thiết bị máy móc, thi công "3 ca 4 kíp" đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu tái định cư để bảo đảm các điều kiện bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân sớm hơn kế hoạch. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu việc chậm trễ tiến độ thực hiện các khu tái định cư làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thực hiện trên địa bàn các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, với diện tích quy hoạch gần 2.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công suất khai thác dự kiến khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Trong giai đoạn 1 đến năm 2030, quy mô khoảng 30 triệu hành khách/năm.

Tiến Dũng/VOV.VN
Thủ phủ vải thiều Bắc Ninh công nhận 143 nhà vườn đẹp

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định công nhận 143 vườn vải đẹp, tập trung tại 15 xã, phường của tỉnh.

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định công nhận 143 vườn vải đẹp, tập trung tại 15 xã, phường của tỉnh.

Thủ phủ vải thiều sớm ở Bắc Ninh trước vụ thu hoạch: Kẻ cười, người khóc

VOV.VN - Những ngày này, nhiều vườn vải chín sớm đã bắt đầu vào mùa cho một vụ thu hoạch ở xã Phúc Hoà, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, mùa vải năm nay chứng kiến nghịch cảnh “kẻ cười, người khóc” khi thời tiết thất thường khiến nhiều diện tích mất mùa nặng.

VOV.VN - Những ngày này, nhiều vườn vải chín sớm đã bắt đầu vào mùa cho một vụ thu hoạch ở xã Phúc Hoà, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, mùa vải năm nay chứng kiến nghịch cảnh “kẻ cười, người khóc” khi thời tiết thất thường khiến nhiều diện tích mất mùa nặng.

