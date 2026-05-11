Thủ phủ vải thiều Bắc Ninh công nhận 143 nhà vườn đẹp

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định phê duyệt công nhận đối với 143 vườn vải đẹp năm 2026 tại 15 xã, phường trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích hơn 144 ha. Trong đó, 7 xã có số lượng vườn vải đẹp lớn như: Phượng Sơn (21 vườn); Sơn Hải (20 vườn); Kiên Lao, Lục Ngạn (18 vườn); Phúc Hoà (15 vườn), Nam Dương (16 vườn) và Đông Phú (9 vườn).

Toàn cảnh vườn vải chín sớm tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh

Các vườn vải được lựa chọn bảo đảm các tiêu chí như: Diện tích sản xuất tập trung, cây sinh trưởng phát triển tốt, ra hoa, kết quả đồng đều, áp dụng quy trình chăm sóc an toàn và có cảnh quan môi trường đẹp.

Cùng với việc công nhận, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, phường vùng trồng vải hướng dẫn chủ vườn vải đẹp thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn, nhất là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm trong danh mục cho phép của Việt Nam và thời gian cách ly để sản phẩm an toàn phục vụ tiêu thụ trong nước, xuất khẩu và phục vụ cho du khách đến tham quan du lịch trải nghiệm.

Sở Công Thương chủ trì chỉ đạo tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm tại các vườn vải đẹp thông qua các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị trong và ngoài nước. Đặc biệt quan tâm đến hình thức bán hàng trực tuyến tại các vườn vải đẹp thông qua các kênh như: TikTok, Facebook, Shopee, Lazada...; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các chủ hộ có vườn vải đẹp livestream bán vải trực tiếp tại vườn, có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, chi nhánh Câu lạc bộ KOL, KOC tỉnh Bắc Ninh...; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các xã, phường để kết nối du khách đến tham quan du lịch trải nghiệm, mua vải tại vườn để nâng cao giá trị, lan tỏa hình ảnh đẹp vải thiều của tỉnh Bắc Ninh đến người dân trong nước và các Quốc gia trên thế giới biết đến.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chọn khoảng 20 vườn vải đẹp trong số 143 vườn vải đẹp được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận triển khai các chương trình du lịch trải nghiệm, lễ hội, sự kiện giới thiệu tại các vườn vải đẹp gắn với kết nối thăm quan tại các khu du lịch sinh thái, du lịch tâm linh nhằm quảng bá, lan tỏa hình ảnh vải thiều, tôn vinh giá trị thương hiệu trái vải thiều của tỉnh Bắc Ninh.

Quả vải thiều

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc cho các chủ vườn vải đẹp; hỗ trợ kỹ thuật sản xuất mới, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, nhằm nâng cao năng suất chất lượng vải thiều.

Các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình sản xuất, đặc biệt sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả, vệ sinh vườn sạch sẽ, hướng dẫn hỗ trợ khách thăm quan du lịch trải nghiệm tại vườn và các dịch vụ như: Ăn, uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, mua quà lưu niệm, thăm quan các điểm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh trên địa bàn…; bảo đảm công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông phục vụ du khách đến tham quan du lịch; hỗ trợ kinh phí cắm biển tại vườn để nhận diện vườn vải đẹp, công bố công nhận, tổng kết khen thưởng tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình để khích lệ phong trào thi đua trong sản xuất; khuyến khích các chủ vườn ký hợp đồng mua trọn vườn với giá tối thiểu.

Các chủ vườn có trách nhiệm chăm sóc bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo tuân thủ hợp đồng ký kết với người mua, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị; nêu cao ý thức xây dựng thương hiệu vải của tỉnh và địa phương.