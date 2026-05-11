中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ phủ vải thiều Bắc Ninh công nhận 143 nhà vườn đẹp

Thứ Hai, 07:00, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định công nhận 143 vườn vải đẹp, tập trung tại 15 xã, phường của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định phê duyệt công nhận đối với 143 vườn vải đẹp năm 2026 tại 15 xã, phường trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích hơn 144 ha. Trong đó, 7 xã có số lượng vườn vải đẹp lớn như: Phượng Sơn (21 vườn); Sơn Hải (20 vườn); Kiên Lao, Lục Ngạn (18 vườn); Phúc Hoà (15 vườn), Nam Dương (16 vườn) và Đông Phú (9 vườn).

thu phu vai thieu bac ninh cong nhan 143 nha vuon dep hinh anh 1
Toàn cảnh vườn vải chín sớm tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh

Các vườn vải được lựa chọn bảo đảm các tiêu chí như: Diện tích sản xuất tập trung, cây sinh trưởng phát triển tốt, ra hoa, kết quả đồng đều, áp dụng quy trình chăm sóc an toàn và có cảnh quan môi trường đẹp.

Cùng với việc công nhận, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, phường vùng trồng vải hướng dẫn chủ vườn vải đẹp thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn, nhất là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm trong danh mục cho phép của Việt Nam và thời gian cách ly để sản phẩm an toàn phục vụ tiêu thụ trong nước, xuất khẩu và phục vụ cho du khách đến tham quan du lịch trải nghiệm.

Sở Công Thương chủ trì chỉ đạo tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm tại các vườn vải đẹp thông qua các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị trong và ngoài nước. Đặc biệt quan tâm đến hình thức bán hàng trực tuyến tại các vườn vải đẹp thông qua các kênh như: TikTok, Facebook, Shopee, Lazada...; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các chủ hộ có vườn vải đẹp livestream bán vải trực tiếp tại vườn, có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, chi nhánh Câu lạc bộ KOL, KOC tỉnh Bắc Ninh...; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các xã, phường để kết nối du khách đến tham quan du lịch trải nghiệm, mua vải tại vườn để nâng cao giá trị, lan tỏa hình ảnh đẹp vải thiều của tỉnh Bắc Ninh đến người dân trong nước và các Quốc gia trên thế giới biết đến.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chọn khoảng 20 vườn vải đẹp trong số 143 vườn vải đẹp được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận triển khai các chương trình du lịch trải nghiệm, lễ hội, sự kiện giới thiệu tại các vườn vải đẹp gắn với kết nối thăm quan tại các khu du lịch sinh thái, du lịch tâm linh nhằm quảng bá, lan tỏa hình ảnh vải thiều, tôn vinh giá trị thương hiệu trái vải thiều của tỉnh Bắc Ninh.

thu phu vai thieu bac ninh cong nhan 143 nha vuon dep hinh anh 2
Quả vải thiều

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc cho các chủ vườn vải đẹp; hỗ trợ kỹ thuật sản xuất mới, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, nhằm nâng cao năng suất chất lượng vải thiều.

Các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình sản xuất, đặc biệt sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả, vệ sinh vườn sạch sẽ, hướng dẫn hỗ trợ khách thăm quan du lịch trải nghiệm tại vườn và các dịch vụ như: Ăn, uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, mua quà lưu niệm, thăm quan các điểm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh trên địa bàn…; bảo đảm công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông phục vụ du khách đến tham quan du lịch; hỗ trợ kinh phí cắm biển tại vườn để nhận diện vườn vải đẹp, công bố công nhận, tổng kết khen thưởng tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình để khích lệ phong trào thi đua trong sản xuất; khuyến khích các chủ vườn ký hợp đồng mua trọn vườn với giá tối thiểu.

Các chủ vườn có trách nhiệm chăm sóc bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo tuân thủ hợp đồng ký kết với người mua, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị; nêu cao ý thức xây dựng thương hiệu vải của tỉnh và địa phương.

Tiến Dũng/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh vải thiều vườn vải thiều chủ vườn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh chạy đua hoàn thành gần 20.000 căn nhà ở xã hội năm 2026
Bắc Ninh chạy đua hoàn thành gần 20.000 căn nhà ở xã hội năm 2026

VOV.VN - Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ khởi công và triển khai hàng loạt dự án NOXH trên địa bàn.

Bắc Ninh chạy đua hoàn thành gần 20.000 căn nhà ở xã hội năm 2026

Bắc Ninh chạy đua hoàn thành gần 20.000 căn nhà ở xã hội năm 2026

VOV.VN - Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ khởi công và triển khai hàng loạt dự án NOXH trên địa bàn.

Học sinh ở thủ phủ vải thiều Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố
Học sinh ở thủ phủ vải thiều Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố

VOV.VN - Nhiều năm qua, cây cầu tạm tại xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, khiến việc đi lại, học tập và sản xuất của người dân gặp vô vàn khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Học sinh ở thủ phủ vải thiều Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố

Học sinh ở thủ phủ vải thiều Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố

VOV.VN - Nhiều năm qua, cây cầu tạm tại xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, khiến việc đi lại, học tập và sản xuất của người dân gặp vô vàn khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Nhà vườn Đồng Nai lạc quan chờ vụ sầu riêng sạch
Nhà vườn Đồng Nai lạc quan chờ vụ sầu riêng sạch

VOV.VN - Thu hoạch muộn hơn sầu riêng miền Tây từ 20 ngày đến một tháng, nông dân Đồng Nai đang nắm giữ lợi thế lớn về thời điểm cung ứng. Việc tuân thủ kỹ thuật canh tác nghiêm ngặt, đảm bảo không còn dư lượng chất cấm được xem là “chìa khóa” để sầu riêng miền Đông tự tin đối mặt với những biến động của thị trường.

Nhà vườn Đồng Nai lạc quan chờ vụ sầu riêng sạch

Nhà vườn Đồng Nai lạc quan chờ vụ sầu riêng sạch

VOV.VN - Thu hoạch muộn hơn sầu riêng miền Tây từ 20 ngày đến một tháng, nông dân Đồng Nai đang nắm giữ lợi thế lớn về thời điểm cung ứng. Việc tuân thủ kỹ thuật canh tác nghiêm ngặt, đảm bảo không còn dư lượng chất cấm được xem là “chìa khóa” để sầu riêng miền Đông tự tin đối mặt với những biến động của thị trường.

Thu giữ hơn 100 cây muội hồng tại vườn một nhà dân tại Thanh Hoá
Thu giữ hơn 100 cây muội hồng tại vườn một nhà dân tại Thanh Hoá

VOV.VN - Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng và Hạt Kiểm lâm Hà Trung vừa phối hợp thu giữ số lượng lớn cây muội hồng tại vườn nhà một người dân ở thôn Nội 2, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá.

Thu giữ hơn 100 cây muội hồng tại vườn một nhà dân tại Thanh Hoá

Thu giữ hơn 100 cây muội hồng tại vườn một nhà dân tại Thanh Hoá

VOV.VN - Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng và Hạt Kiểm lâm Hà Trung vừa phối hợp thu giữ số lượng lớn cây muội hồng tại vườn nhà một người dân ở thôn Nội 2, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá.

Trái sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp giá rớt “chạm đáy”, nhà vườn thua lỗ nặng
Trái sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp giá rớt “chạm đáy”, nhà vườn thua lỗ nặng

VOV.VN - Gần đây, do tác động của nhiều nguyên nhân, giá trái sầu riêng ở “vương quốc” trái cây (tỉnh Đồng Tháp) liên tục giảm, thị trường biến động, bấp bênh. Dù bước vào mùa thu hoạch nhưng giá chạm đáy, người trồng loại cây ăn trái này rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Trái sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp giá rớt “chạm đáy”, nhà vườn thua lỗ nặng

Trái sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp giá rớt “chạm đáy”, nhà vườn thua lỗ nặng

VOV.VN - Gần đây, do tác động của nhiều nguyên nhân, giá trái sầu riêng ở “vương quốc” trái cây (tỉnh Đồng Tháp) liên tục giảm, thị trường biến động, bấp bênh. Dù bước vào mùa thu hoạch nhưng giá chạm đáy, người trồng loại cây ăn trái này rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp