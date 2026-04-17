Bắc Ninh không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi giá

Thứ Sáu, 06:00, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan hữu quan tuyệt đối không để diễn ra tình trạng găm hàng, thổi giá vật liệu xây dựng từ đó bảo đảm việc triển khai các dự án trọng điểm quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Trong đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật về giá vật liệu xây dựng; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi giá hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý hoặc loan tin, đưa tin không chính xác gây nhiễu loạn thông tin thị trường và các vi phạm khác theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực giá. 

bac ninh khong de xay ra tinh trang gam hang, dau co, thoi gia hinh anh 1
Ảnh minh họa

Cùng với đó, tập trung rà soát tổng hợp nhu cầu vật liệu xây dựng; chủ động bảo đảm nguồn cung vật liệu, ưu tiên cho các công trình trọng điểm quốc gia, công trình dân sinh cấp bách. Rà soát trữ lượng các mỏ khoáng sản để đẩy mạnh cấp phép hoạt động, nâng công suất khai thác.

Khẩn trương rà soát công tác tổ chức thu thập, xử lý thông tin về giá vật liệu xây dựng, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Xây dựng để tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, bình ổn giá vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án, công trình tại địa phương.

Việc công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng phải được cập nhật, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với mặt bằng thị trường.

Đối với các loại vật liệu có biến động bất thường do ảnh hưởng của giá nhiên liệu, phải thực hiện công bố giá vật liệu hàng tháng hoặc sớm hơn (khi cần thiết) để các đơn vị có cơ sở lập, điều chỉnh dự toán, đáp ứng yêu cầu quản lý hợp đồng xây dựng.

bac ninh khong de xay ra tinh trang gam hang, dau co, thoi gia hinh anh 2
Toàn cảnh dự án sân bay Gia Bình

Không để xảy ra tình trạng công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng chậm hoặc không phản ánh đúng mặt bằng giá thị trường, ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là các loại vật liệu chủ yếu phục vụ các công trình trọng điểm.

Kịp thời tổng hợp, phân tích, dự báo, xây dựng kịch bản biến động của giá vật liệu xây dựng, tác động của việc tăng giá vật liệu xây dựng (nếu có) đến tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng và khả năng đáp ứng về nguồn vốn để có biện pháp quản lý kịp thời, đảm bảo việc triển khai, thực hiện dự án, công trình xây dựng.

Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng công trình, đánh giá việc tăng giá vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến dự án để sử dụng chi phí dự phòng hiệu quả, hợp lý và lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với diễn biến thị trường; khẩn trương rà soát các hợp đồng đang triển khai.

Chủ động phối hợp với các nhà thầu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Tin liên quan

Thưởng các hộ bàn giao sớm mặt bằng sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh hơn 32 tỷ đồng
VOV.VN - UBND xã Gia Bình (Bắc Ninh) phối hợp với đơn vị đã chi trả 32,25 tỷ đồng cho 215 hộ dân bàn giao sớm đất ở để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cận cảnh hiện trạng đại công trường dự án sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh
VOV.VN - Sau hơn 7 tháng triển khai thi công, hình hài đường cất hạ cánh, tháp không lưu ATC, nhà ga VIP sân bay bắt đầu được hiện rõ trên đại công trường dự án Cảng hàng không Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án nhà ở xã hội 3.000 tỷ đồng lớn nhất ở Bắc Ninh sắp bàn giao cho khách hàng
VOV.VN - Dự án nhà ở xã hội lớn nhất tỉnh Bắc Ninh với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng đang gấp rút thi công để kịp tiến độ giao cho khách hàng.

