  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắc Ninh thúc tiến độ dự án Khu công nghiệp Yên Lư

Chủ Nhật, 06:00, 26/04/2026
VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với khu công nghiệp (KCN) Yên Lư (phần mở rộng) giai đoạn 1.

Dự án KCN Yên Lư được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 31/12/2021, quy mô 377 ha, tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh.

Đến nay, tổng diện tích đã thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đạt khoảng 360,7/377 ha, tương đương 95,7% tổng diện tích dự án. Trong đó, diện tích đã được giao cho chủ đầu tư là 343,17 ha; phần diện tích còn lại đang tiếp tục được các cơ quan, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thực hiện.

Khu công nghiệp Yên Lư (Bắc Ninh)

Dự án KCN Yên Lư (phần mở rộng) giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 12/7/2024, quy mô 119,83 ha.

Tiến độ GPMB dự án KCN Yên Lư (phần mở rộng) giai đoạn 1 đang chậm so với các kế hoạch được phê duyệt.

Tại buổi làm việc mới đây, các đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ triển khai, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật và việc phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương với chủ đầu tư. Qua đó, đề xuất giải pháp để hoàn thành công tác bồi thường, GPMB phần diện tích còn lại của dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn, địa phương rà soát toàn bộ các tồn tại, vướng mắc liên quan đến đất đai, nguồn gốc sử dụng đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, chủ động bố trí nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đối với hạ tầng cấp điện phục vụ CCN Yên Lư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục nhằm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khi các dự án đi vào hoạt động.

Được biết, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 43 khu công nghiệp được phê duyệt quy hoạch, với tổng diện tích trên 13.000 ha; trong đó 36 khu công nghiệp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, diện tích khoảng 10.500 ha.

Tiến Dũng/VOV.VN
Người dân vùng lòng hồ Cấm Sơn, Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố
VOV.VN - Nhiều năm qua, dù là tuyến đường giao thông quan trọng nhưng cây cầu tạm tại xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh lại là nỗi ám ảnh thường trực đối với hàng trăm học sinh và người dân địa phương mỗi khi qua cầu.

Bắc Ninh khởi tố 2 người tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá nhập lậu
VOV.VN - Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 2 người tàng trữ lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Mô hình nuôi lươn "độc lạ" trên tầng thượng ở Bắc Ninh, hiệu quả bất ngờ
VOV.VN - Tưởng trừng từ không gian chật hẹp nơi đô thị, anh Trần Anh Duy ở phường Nhân Hoà (Bắc Ninh) đã biến tầng thượng thành trang trại nuôi lươn không bùn, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp đô thị.

