  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Bắc Ninh khởi tố 2 người tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá nhập lậu

Thứ Sáu, 18:15, 24/04/2026
VOV.VN - Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 2 người tàng trữ lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Hai người bị khởi tố là Nong YongDa (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và Sái Văn Toàn (SN 2002, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn).

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng tang vật thu giữ

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp Công an xã Yên Trung tổ chức xác minh, kiểm tra tại một nhà kho ở khu vực thôn Trung Lạc, xã Yên Trung có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có 2 người đang trực tiếp quản lý, trông coi và đóng gói thuốc lá vào các thùng carton.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 385 thùng carton chứa thuốc lá điếu ngoại nhập không có tem nhập khẩu. Trong đó, có 135 thùng chứa thuốc lá mang nhãn hiệu “DUNHILL Tobacco of London Limited”, tổng cộng 8.020 cây (tương đương 80.200 bao); 250 thùng chứa thuốc lá mang nhãn hiệu “UK DUTY PAID, Benson & Hedges Gold”, tổng cộng 9.224 cây (tương đương 92.240 bao).

Tại thời điểm kiểm tra, hai người này không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào liên quan đến số hàng hóa trên.

Đối tượng Nong Yong Da khai nhận vụ việc

Qua quá trình điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nong YongDa và Sái Văn Toàn về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Văn Giang/VOV.VN
Truy tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát.

Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với Dương Quang Thắng (sinh năm 1989 ở thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố giám đốc trong vụ khai thác trái phép 30.000m³ đất tại Bắc Ninh

VOV.VN - Trong quá trình hoạt động, lực lượng chức năng xác định, giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam đã khai thác vượt phạm vi được phép khoảng 0,8 héc ta, với khối lượng đất khai thác trái phép khoảng 30.000 m³.

