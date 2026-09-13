Bãi “xẻ thịt” bê tông trên đất nông nghiệp, sát trường học ở Hà Nội

Trường học giữa cánh đồng nhưng không còn yên tĩnh

Thời gian gần đây, phản ánh đến Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, nhiều hộ dân khu vực đường 6 Cây, xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội cho biết, cuộc sống của họ bị đảo lộn bởi tiếng máy đập phá bê tông phát ra từ một bãi đất gần khu dân cư. Theo phản ánh, hoạt động đập phá diễn ra thường xuyên, có ngày kéo dài nhiều giờ. Mỗi lần đầu búa thủy lực giáng xuống những khối bê tông lớn, âm thanh chát chúa lại dội vào nhà dân và khu vực trường học lân cận.

Hoạt động “xẻ thịt” bê tông trên đất nông nghiệp được diễn ra suốt ngày đêm

Đáng chú ý, bãi tập kết, đập phá bê tông chỉ cách Trường Mầm non Vĩnh Thanh 2 và Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc hơn 100m. Hoạt động này diễn ra đúng thời điểm các trường bước vào năm học mới, khiến nhiều phụ huynh lo ngại tiếng ồn, bụi và lượng phương tiện tải trọng lớn ra vào sẽ ảnh hưởng đến môi trường học tập, sức khỏe cũng như sự an toàn của trẻ nhỏ.

Hoạt động phân tách đập phá bê tông lấy sắt vụn chỉ cách khu dân cư và trường học chỉ khoảng 100m

Anh N.V.L., một phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Vĩnh Thanh 2, chia sẻ: “Khi Nhà nước xây trường giữa khu vực cánh đồng, chúng tôi từng nghĩ các con sẽ được học trong một không gian rộng rãi, yên tĩnh. Nhưng giờ đây, tiếng máy đập bê tông chát chúa vang lên thường xuyên. Trường học ở rất gần nên phụ huynh không thể không lo lắng về việc các con phải chịu ô nhiễm tiếng ồn ngay trong giờ học”.

Còn anh N.C.Đ., người dân địa phương, cho biết gia đình anh nhiều ngày phải sống trong tiếng khoan, đập bê tông ầm ĩ. “Không chỉ khó nghỉ ngơi, chúng tôi còn luôn bất an vì xe tải, xe đầu kéo và máy móc hạng nặng liên tục xuất hiện. Không ai biết bãi này được phép hoạt động như thế nào, chất thải được đưa từ đâu về và sẽ được xử lý ra sao”, anh Đ. nói.

Đất nông nghiệp biến thành bãi xử lý bê tông

Theo người dân, khu đất được sử dụng để tập kết, đập phá bê tông vốn là đất nông nghiệp của địa phương. Chỉ trong thời gian ngắn, một nhóm người đã đưa nhiều máy móc hạng nặng cùng các khối bê tông lớn về đây. Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận hoạt động tại bãi diễn ra khá tấp nập. Một máy phá bê tông liên tục hoạt động; bên cạnh là xe đầu kéo, nhiều xe tải và thiết bị phục vụ việc nâng, hạ, san gạt vật liệu.

Sau khi phân tách những khối bê tông chủ bãi có được xà bần và sắt vụn

Những khối bê tông được đập nhỏ để phân tách, thu hồi sắt thép bên trong. Sau khi sắt được lấy đi, phần bê tông vỡ còn lại không được vận chuyển khỏi khu vực mà tiếp tục được tập kết, san gạt xuống mặt đất. Hoạt động này khiến người dân đặt nghi vấn bê tông vụn đang được sử dụng để nâng nền, mở rộng mặt bằng kho bãi trên đất nông nghiệp.

Việc thu hồi sắt thép từ bê tông không phải hoạt động bị pháp luật mặc nhiên cấm. Bê tông, gạch, đá và nhiều vật liệu xây dựng sau phá dỡ có thể được phân loại, tái chế hoặc tái sử dụng. Tuy nhiên, địa điểm tiếp nhận, hoạt động vận chuyển, tiếng ồn, bụi, mục đích sử dụng đất và phương án xử lý phần chất thải còn lại đều phải đáp ứng những điều kiện tương ứng. Bởi vậy, vấn đề ở đây không chỉ là tiếng ồn. Câu hỏi cốt lõi là một khu đất nông nghiệp nằm sát trường học có được phép trở thành nơi tập kết, đập phá và san lấp bê tông hay không?

Theo dấu những khối bê tông từ công trường chung cư

Để xác định nguồn gốc số bê tông được đưa về bãi, phóng viên theo dấu một phương tiện vận chuyển và tìm đến công trường xây dựng chung cư cao tầng tại khu vực Gia Lâm, Hà Nội. Lúc 15h52 ngày 11/9, tại công trường, máy cẩu cỡ lớn lần lượt nâng những khối bê tông nặng hàng tấn lên phương tiện sơ mi rơ-moóc mang biển kiểm soát 29H-729.46. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục khối bê tông đã được xếp đầy trên xe.

Những khối bê tông thải được cẩu lên xe 29H-729.46 từ một công trình chung cư cao tầng ở Gia Lâm Hà Nội

Đến 16h57, phương tiện rời công trường. Theo hình ảnh phóng viên ghi nhận, những khối bê tông cồng kềnh phía sau không được chằng buộc, che chắn đúng qui định. Chiếc xe sau đó di chuyển qua nhiều tuyến đường đông đúc của Hà Nội, len giữa dòng xe vào giờ cao điểm.

Phế thải xây dựng trên xe 29H-729.46 không được chằng buộc cẩn thận, len lỏi khắp các tuyến đường ở Hà Nội

Với những khối bê tông lớn được đặt lộ thiên trên sàn xe, chỉ một tình huống phanh gấp, va chạm hoặc dịch chuyển tải trọng cũng có thể tạo ra nguy cơ đối với người và phương tiện xung quanh. Sau gần 1 giờ di chuyển, chiếc xe không đi đến một khu xử lý chất thải tập trung. Điểm đến cuối cùng lại chính là bãi đất nằm ở mặt đường 6 Cây, xã Vĩnh Thanh.

Chiếc xe 29H-729.46 lùi vào bãi đất không có chức năng xử lý chất thải

Tại đây, máy móc đã được bố trí sẵn để tiếp nhận số bê tông từ công trường. Do kích thước các khối bê tông rất lớn, hoạt động đập phá kéo dài gần như suốt ngày 12/9. Sau khi sắt thép được phân tách, trên khu đất còn lại một đống bê tông vỡ ước tính hàng chục mét khối.

Từ công trường chung cư đến bãi đất nông nghiệp là hành trình chỉ gần 1 giờ đồng hồ. Nhưng hành trình ngắn ấy lại mở ra một chuỗi câu hỏi dài về trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu phá dỡ, đơn vị vận chuyển, CSGT, người tiếp nhận chất thải.

Chất thải xây dựng phải đi đâu?

Theo quy định chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng, cải tạo và phá dỡ công trình phải được phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý phù hợp. Chủ nguồn thải phải quản lý được đường đi của chất thải, lựa chọn hình thức tái sử dụng, tái chế hoặc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân phù hợp; không thể xem việc chất thải đã được đưa ra khỏi công trường là hoàn thành trách nhiệm.



Theo các chuyên gia, hiện nay chi phí tiếp nhận và xử lý các khối bê tông kích thước lớn thường cao hơn nhiều so với phế thải xây dựng thông thường. Chủ nguồn thải phải ký hợp đồng, chuyển giao cho đơn vị có chức năng và thanh toán chi phí xử lý theo quy định. Chính khoản chi phí này có thể tạo ra kẽ hở để những bãi không đủ điều kiện tìm cách móc nối với chủ nguồn thải, nhận bê tông về xử lý nhằm giảm giá thành. Nếu có việc thu tiền từ công trường, chủ bãi có thể hưởng lợi kép: vừa nhận phí xử lý, vừa thu hồi sắt thép bên trong bê tông để bán phế liệu.

Không biết đã có bao nhiêu chuyến xe chở bê tông thải ra đường theo cách này

Trao đổi với VOV.VN, luật sư Trần Tuấn Anh nhận định, trong vụ việc này cần xem xét trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương khi một khu đất được người dân phản ánh là đất nông nghiệp lại trở thành nơi tập kết, đập phá bê tông trong thời gian dài. “Hoạt động này làm ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng cuộc sống của người dân mà còn đặt ra dấu hiệu cần kiểm tra về quản lý đất đai, môi trường và chất thải xây dựng. Cơ quan chức năng phải xác định rõ nguồn gốc khu đất, chủ thể tổ chức hoạt động, hồ sơ môi trường, hợp đồng vận chuyển, nơi tiếp nhận và phương án xử lý phần bê tông còn lại”, luật sư Tuấn Anh nêu quan điểm.



Không thể chờ bãi thải phình to mới kiểm tra

Trong vòng một năm qua, Hà Nội đã khởi tố ít nhất hai vụ án lớn liên quan đến đổ trái phép chất thải xây dựng. Tháng 1/2026, Công an TP Hà Nội khởi tố bốn bị can trong vụ gần 7.830 tấn trạc thải bị đổ, san lấp trên đất nông nghiệp tại xã Bát Tràng. Đến tháng 9/2026, năm bị can tiếp tục bị khởi tố trong vụ hơn 33.526 tấn chất thải xây dựng được tập kết, đổ trái phép xuống khu ao, hồ và ruộng trũng tại xã Đại Thanh. Cả hai vụ đều bị điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự. Các vụ án cho thấy chất thải xây dựng không “biến mất” khi rời khỏi công trường. Nếu khâu bàn giao chỉ tồn tại trên giấy, còn điểm đến thực tế là ao hồ, ruộng trũng hoặc đất nông nghiệp, hậu quả cuối cùng vẫn do cộng đồng phải gánh chịu.

Từ cánh đồng trũng chỉ một thời gian ngắn đã thành nền móng của kho xưởng nhờ bê tông thải

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN), ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh, cảm ơn thông tin phản ánh của phóng viên và cho biết vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã. Ông Dũng sẽ trao đổi, đề nghị UBND xã khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý bãi tập kết, đập phá bê tông theo quy định.

Những nội dung này sẽ được tiếp tục cập nhật khi có phản hồi chính thức.

