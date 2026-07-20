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Bán hàng online: Sàn TMĐT đã nộp thuế thay, người bán có cần xuất hóa đơn?

Thứ Hai, 23:11, 20/07/2026
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VOV.VN - Nhiều hộ kinh doanh khi bán hàng trên các sàn thương mại điện tử băn khoăn về việc khi các sàn thương mại điện tử đã nộp thuế thay, người bán tự xuất hóa đơn nữa liệu có bị tính thuế hai lần?

Chiều nay (20/7), Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ phối hợp cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính), và một số đơn vị tổ chức Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh".

Chia sẻ tại phiên thảo luận, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) cho biết, ngay sau khi thông tin về hội thảo được công bố trên các nền tảng của Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ và Cục Thuế, rất nhiều hộ, cá nhân kinh doanh đã gửi câu hỏi liên quan đến hóa đơn điện tử. Một trong những vấn đề được quan tâm là trường hợp sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã có chức năng thanh toán, đồng thời đã khấu trừ và nộp thuế thay cho người bán. Theo phản ánh của các hộ, cá nhân kinh doanh, nếu sàn đã thực hiện nghĩa vụ này thì liệu họ còn phải xuất hóa đơn hay không? Bên cạnh đó, nhiều người cũng lo ngại nếu vừa để sàn kê khai, vừa tự xuất hóa đơn thì có dẫn đến việc doanh thu bị tính trùng hay cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế hai lần hay không?

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Các diễn giả chia sẻ tại Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh". Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, nhiều hộ kinh doanh cũng băn khoăn về nghĩa vụ thuế trong 6 tháng đầu năm, khi nhiều hộ chưa trực tiếp nộp thuế và muốn biết việc thực hiện nghĩa vụ từ ngày 1/7 có gì thay đổi.

Giải đáp vấn đề này, ông Đặng Văn Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử cho biết, theo quy định hiện hành, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng thuộc diện bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Vì vậy, hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm thuộc trường hợp bắt buộc phải xuất hóa đơn.

Theo đó, hộ kinh doanh có hai phương án thực hiện. Một là tự xuất hóa đơn. Khi đó, theo quy định của Nghị định 254, hộ kinh doanh có thể yêu cầu sàn TMĐT cung cấp thông tin người bán, thông tin giao dịch cũng như thời điểm hoàn tất giao dịch để xuất hóa đơn đúng quy định. Hai là ủy nhiệm cho sàn TMĐT xuất hóa đơn thay. Trong trường hợp sàn đã thực hiện việc xuất hóa đơn thì hộ kinh doanh sẽ không phải xuất hóa đơn thêm một lần nữa.

Liên quan đến vấn đề đổi trả hàng, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) cho biết, theo quy định của Nghị định 254, khi khách hàng đổi hoặc trả lại một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ cần lập hóa đơn điều chỉnh.

Trong trường hợp giữa người bán và người mua có thỏa thuận khi trả hàng thì bên mua sẽ xuất hóa đơn trả lại cho hộ, cá nhân kinh doanh. Khi đó, hai bên thực hiện kê khai điều chỉnh thuế trên cơ sở hóa đơn do bên mua lập trả lại.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cũng giải đáp, dữ liệu giao dịch và dòng tiền trên sàn TMĐT có giá trị pháp lý khác với hóa đơn điện tử. Dữ liệu của sàn chủ yếu phục vụ quản lý giao dịch và thanh toán, trong khi hóa đơn điện tử là chứng từ pháp lý phục vụ quản lý thuế, kế toán, bảo vệ quyền lợi của người mua và chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Vì vậy, dữ liệu trên sàn chưa thể thay thế hóa đơn điện tử.

Ông Mai Sơn cho biết, ngành thuế đang hướng tới mục tiêu tự động hóa toàn bộ quy trình, từ xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế đến hỗ trợ lập tờ khai và xuất hóa đơn. Cơ quan thuế cũng phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp để tích hợp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và kê khai, nộp thuế trên cùng một hệ thống.

Đối với các đơn hàng chưa hoàn tất giao dịch như đơn hủy hoặc đơn hoàn trả, ông Mai Sơn khẳng định người bán chưa phải xuất hóa đơn. Chỉ khi giao dịch được xác nhận hoàn thành mới phát sinh nghĩa vụ xuất hóa đơn.

Phó Cục trưởng Mai Sơn cũng thông tin, cơ quan thuế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, mở rộng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu kết nối mã số thuế cá nhân với nền tảng VNeID và đẩy mạnh tích hợp dữ liệu giữa máy tính tiền, máy POS, phần mềm kế toán với hệ thống quản lý thuế nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Đồng thời, ngành thuế tiếp tục lắng nghe ý kiến để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

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Cục Thuế: KOL, affiliate đã bị khấu trừ 10% chưa chắc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế

VOV.VN - Theo Cục Thuế, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội hay nhiều nền tảng cùng lúc vẫn phải xác định đúng bản chất hoạt động, tổng hợp toàn bộ doanh thu để kê khai thuế. Trường hợp đã bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân khi nhận tiền cũng chưa chắc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

 

Nguyễn Trang/VOV.VN
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