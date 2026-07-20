Cục Thuế: KOL, affiliate đã bị khấu trừ 10% chưa chắc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế

Kinh doanh đa kênh không làm thay đổi cách xác định nghĩa vụ thuế

Chia sẻ tại hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh" do Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ phối hợp cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức chiều nay 20/7, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế (Cục Thuế) cho biết, Nghị định 253/2026/NĐ-CP có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ cách xác định thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, đặc biệt là những cá nhân bán hàng đa kênh.

“Điểm xuyên suốt của Nghị định là dù phương thức kinh doanh có thay đổi thì nguyên tắc xác định nghĩa vụ thuế vẫn dựa trên bản chất của hoạt động kinh doanh và thu nhập phát sinh”, bà Lan Anh nêu rõ.

Toàn cảnh hội thảo

Theo lãnh đạo Ban Pháp chế, Nghị định 253 tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân về phương pháp xác định nghĩa vụ thuế. Theo đó, việc bán hàng qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội hay nhiều nền tảng cùng lúc không làm thay đổi cách xác định doanh thu và nghĩa vụ thuế.

"Khi kinh doanh qua sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội hay đa kênh cũng tương tự như kinh doanh truyền thống. Nghĩa vụ thuế vẫn được xác định căn cứ vào chủ thể kinh doanh, bản chất hoạt động kinh doanh, loại thu nhập và doanh thu thực tế phát sinh. Kinh doanh qua nhiều kênh thì vẫn phải xác định tổng doanh thu để kê khai, nộp thuế theo đúng quy định pháp luật", bà Lan Anh nhấn mạnh.

Một điểm đáng chú ý khác là Nghị định đã làm rõ phạm vi thu nhập từ hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Theo bà Lan Anh, các khái niệm như KOL, KOC, affiliate, freelancer hay nhà sáng tạo nội dung số chỉ là cách gọi phổ biến trên thị trường, không phải căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế.

"Điều quan trọng là phải xác định doanh thu là bao nhiêu và căn cứ vào hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, cũng như cách thức tổ chức hoạt động để xác định khoản thu đó là thu nhập từ hoạt động kinh doanh hay thu nhập từ tiền công, tiền lương", bà nói.

Phân tích cụ thể hơn, bà Lan Anh cho biết, nếu một cá nhân tự đứng ra tổ chức hoạt động kinh doanh, có đăng ký và giấy phép kinh doanh, trực tiếp cung cấp dịch vụ thì được xác định là hoạt động kinh doanh dịch vụ. Trong khi đó, nếu hoạt động được thực hiện thông qua một tổ chức hoặc cá nhân khác thì khoản thu nhập có thể được xác định là tiền công, tiền lương.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế (Cục Thuế)

Việc xác định đúng bản chất của khoản thu nhập cũng là cơ sở để áp dụng đúng mức thuế suất. Theo Trưởng ban Pháp chế, Luật Thuế thu nhập cá nhân cùng Nghị định 68 và Nghị định 253 đều quy định rõ mức thuế tương ứng với từng nhóm ngành nghề. Vì vậy, những cá nhân vừa bán hàng trên các nền tảng, vừa có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung số cần phân loại từng nguồn thu nhập để áp dụng đúng thuế suất.

"Nếu cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số thì khoản thu nhập này được xác định theo nhóm ngành nghề dịch vụ. Ví dụ, hoạt động dịch vụ áp dụng thuế thu nhập cá nhân 2%, thuế giá trị gia tăng 5%", bà Lan Anh dẫn ví dụ.

Đối với các cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh phát sinh tại Việt Nam, bà Lan Anh lưu ý, nghĩa vụ thuế vẫn được xác định theo doanh thu phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam, kể cả khi việc kinh doanh được thực hiện thông qua các nền tảng nước ngoài.

"Các cá nhân kinh doanh thông qua nền tảng nước ngoài vẫn phải xác định doanh thu phát sinh tại Việt Nam để áp dụng mức thuế suất tương ứng và thực hiện kê khai theo quy định", bà nói.

Ngành Thuế rà soát hàng trăm nghìn doanh nghiệp nợ thuế, ngừng hoạt động VOV.VN - Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương khẩn trương rà soát hơn 617.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có nợ thuế, hoàn thành xử lý trong tháng 7 nhằm siết chặt quản lý và làm sạch dữ liệu người nộp thuế.

Bên cạnh việc làm rõ cách xác định thu nhập và thuế suất, đại diện Cục Thuế cũng khuyến nghị người nộp thuế cần chủ động rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình. Theo đó, cần xác định đúng loại thu nhập là bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ; tổng hợp đầy đủ doanh thu từ tất cả các kênh bán hàng; đồng thời lưu giữ hợp đồng, dữ liệu giao dịch, sao kê và các chứng từ khấu trừ để phục vụ việc đối soát, xác định chính xác nghĩa vụ thuế.

"Thông điệp xuyên suốt chúng tôi muốn truyền tải là dù kinh doanh theo phương thức truyền thống hay trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số hoặc đa kênh thì cũng không làm thay đổi bản chất hoạt động kinh doanh. Người nộp thuế cần chủ động rà soát, kê khai trung thực và đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định", bà Lan Anh khẳng định.

Đã bị khấu trừ 10% thuế chưa đồng nghĩa hoàn thành nghĩa vụ thuế

Một trong những nội dung được nhiều KOL, KOC, người sáng tạo nội dung và cá nhân có nhiều nguồn thu nhập quan tâm là trường hợp đã được đơn vị chi trả khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi thanh toán thì có cần tiếp tục quyết toán thuế hay không. Giải đáp vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lan Anh cho rằng, việc đã bị khấu trừ 10% thuế không đồng nghĩa với việc cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ thuế cuối cùng.

"Không phải tất cả các trường hợp đã bị khấu trừ 10% đều được coi là đã thực hiện xong nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế cần rà soát tổng thu nhập của mình, bởi có thể có một hoặc nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Những khoản đã được khấu trừ sẽ được tổng hợp và đối trừ khi quyết toán", bà cho biết.

Theo Trưởng ban Pháp chế, việc quyết toán cuối cùng vẫn phải căn cứ trên tổng thu nhập của cá nhân trong năm.

"Chúng ta phải tổng hợp toàn bộ doanh thu, thu nhập của mình và thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định để xác định đúng nghĩa vụ thuế", bà Nguyễn Thị Lan Anh nhấn mạnh.