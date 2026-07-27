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Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thứ Hai, 20:34, 27/07/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ký Quyết định số 05/QĐ-HĐĐHTTTC ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm này.

Chính phủ đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, quy định về hoạt động của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và TP. Đà Nẵng; cơ chế tài chính; lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu; đăng ký thành viên và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

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Theo Quy chế, Cơ quan điều hành tại hai thành phố là cơ quan hành chính đặc thù trực thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn. Trường hợp phát sinh nội dung chưa được quy định hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, Cơ quan điều hành có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cơ quan điều hành được giao nhiều nhiệm vụ như xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, thu hút các định chế tài chính và nhân lực chất lượng cao, xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại địa phương, đồng thời định kỳ báo cáo Hội đồng điều hành và UBND thành phố về tình hình hoạt động.

Đáng chú ý, Cơ quan điều hành được thuê các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước tư vấn về pháp lý, chiến lược phát triển, xúc tiến đầu tư, công nghệ, quản lý thành viên và hạ tầng số; được thành lập các hội đồng, tổ tư vấn, tổ chuyên gia phục vụ công tác thẩm định, cấp phép và quản lý hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế.

Quy chế cũng cho phép Cơ quan điều hành phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan thực hiện các chính sách về xuất nhập cảnh đối với nhà đầu tư, chuyên gia và khách hàng quốc tế đến làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Về nhân sự, Cơ quan điều hành được áp dụng chế độ tiền lương, đãi ngộ đặc thù, vượt trội theo cơ chế thị trường; được tuyển dụng công chức, viên chức và ký hợp đồng lao động đối với tất cả vị trí việc làm, kể cả vị trí lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm lãnh đạo được ưu tiên dựa trên năng lực thực tiễn, kinh nghiệm quản trị và yêu cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Diệp Thảo/VOV.VN
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