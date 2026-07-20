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Phát triển Cà Mau trở thành Trung tâm kinh tế biển - năng lượng tái tạo - logistic

Thứ Hai, 23:14, 20/07/2026
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VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 386/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Thông báo kết luận nêu rõ, Cà Mau là tỉnh còn nhiều khó khăn; có vị trí chiến lược quan trọng với đường bờ biển dài khoảng 310km và lợi thế về phát triển kinh tế biển, khai thác, nuôi trồng thủy hải sản, năng lượng tái tạo. GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Cà Mau tăng 6,6%; tốc độ tăng trưởng khu vực nông nghiệp và công nghiệp - xây dựng của Quý II cao hơn Quý I; thu ngân sách nhà nước tăng 15,8% so với cùng kỳ; thu hút được một số dự án công nghiệp có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại; kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt hơn 1,1 tỷ USD; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong tổ chức, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp được chú trọng thực hiện, cơ bản đảm bảo ổn định, thông suốt; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

phat trien ca mau tro thanh trung tam kinh te bien - nang luong tai tao - logistic hinh anh 1
Quyết tâm phát triển Cà Mau trở thành Trung tâm kinh tế biển - năng lượng tái tạo - logistics của cả nước

Bên cạnh kết quả đạt được, Cà Mau còn một số tồn tại, hạn chế: Tốc độ tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra, xếp thứ 32/34 tỉnh, thành phố và thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; quy mô kinh tế còn nhỏ và vẫn dựa vào sự hỗ trợ chủ yếu từ ngân sách trung ương. Dịch vụ có xu hướng chững lại, tốc độ tăng trưởng của Quý II thấp hơn Quý I. Công nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào chế biến, xuất khẩu thủy sản. Tỷ trọng nông nghiệp trong GRDP cao; hạ tầng giao thông vẫn là nút thắt chưa được giải quyết; thường xuyên đối mặt với những tác động tiêu cực, nặng nề của tình hình biến đổi khí hậu; chất lượng nguồn nhân lực, năng lực đổi mới công nghệ trong nông nghiệp - thủy sản - chế biến còn hạn chế...

Phát huy thế mạnh khai thác, nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy, hải sản

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng Tỉnh đề ra là 10% trong năm 2026, Phó Thủ tướng đề nghị toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân Cà Mau phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng và tinh thần đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, tư duy, quyết tâm phát triển Cà Mau trở thành Trung tâm kinh tế biển - năng lượng tái tạo - logistics của Vùng và cả nước.

Tiếp tục phát huy thế mạnh của một số ngành chủ lực của Tỉnh về: Khai thác, nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy, hải sản; năng lượng tái tạo; rà soát, nghiên cứu, quy hoạch, định hướng, khuyến khích phát triển một số ngành mũi nhọn khác có tiềm năng, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao như: Kinh tế biển; năng lượng tái tạo; logistics; dịch vụ du lịch. 

Đồng thời, có giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; tiếp tục kêu gọi đầu tư để hình thành các cụm ngành công nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và giá trị gia tăng trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực, phát huy hiệu quả của các dự án trọng điểm như: Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và các công trình, hạ tầng kết nối; tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Cà Mau - Đất Mũi; cảng hàng không Cà Mau.

Tập trung tháo gỡ, xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc để khơi thông nguồn lực

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Cà Mau khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; tập trung tháo gỡ, xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc để khơi thông nguồn lực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng phòng, chống thiên tai, giao thông kết nối nội tỉnh và liên vùng; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khai thác hiệu quả Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu theo định hướng trở thành Trung tâm nghiên cứu, trình diễn, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi giá trị ngành tôm, phấn đấu đưa Cà Mau trở thành thủ phủ về nghiên cứu, nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu tôm của khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, tập trung phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển, xâm nhập mặn; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, nhất là bảo vệ hệ thống rừng ngập mặn tại 2 Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và U Minh Hạ thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Quan tâm thực hiện tốt các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chế biến thủy sản, năng lượng tái tạo; khẩn trương triển khai có hiệu quả chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần và có phương án chữa bệnh phù hợp.

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Cà Mau chạy đua với thời gian để tìm danh tính cho hơn 3.300 liệt sĩ

VOV.VN - Tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau còn hơn 3.300 ngôi mộ vẫn lặng lẽ nằm đó, trên bia đá ghi dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định danh tính”. Tỉnh Cà Mau xác định, tìm lại danh tính cho cha anh là mệnh lệnh từ trái tim của thế hệ hôm nay và công tác đó đang được tích cực triển khai.

PV/VOV.VN
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