Bất động sản 2026: Cởi trói dòng vốn, tái định vị nhà ở, mở chu kỳ tăng trưởng mới

Thứ Ba, 06:30, 07/04/2026
VOV.VN - Giá nhà vượt xa thu nhập, nguồn cung mất cân đối khiến bài toán an cư ngày càng bế tắc. Năm 2026 được kỳ vọng là bước ngoặt khi nhà ở được tái định vị như hạ tầng quốc gia và các rào cản tín dụng được tháo gỡ, tạo nền tảng cho thị trường phát triển bền vững.

Tái định vị nhà ở thành hạ tầng quốc gia để giải quyết bài toán an cư

Áp lực về nhà ở đang trở thành vấn đề toàn cầu khi dự báo đến năm 2050, hơn 2/3 dân số thế giới sẽ sinh sống tại các đô thị. Tại Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, thị trường đang đối mặt với sự lệch pha cung - cầu nghiêm trọng. Năm 2025 dù ghi nhận sự phục hồi về thanh khoản với tỷ lệ hấp thụ đạt 82%, nhưng giá bán sơ cấp trung bình đã chạm mốc 102 triệu VNĐ/m². Đáng lo ngại hơn, phân khúc nhà ở dưới 50 triệu VNĐ/m² chỉ còn chiếm khoảng 12% nguồn cung, trong khi nhu cầu ở thực của đại bộ phận người dân lại tập trung ở phân khúc giá dễ tiếp cận.

bat dong san 2026 coi troi dong von, tai dinh vi nha o, mo chu ky tang truong moi hinh anh 1

Trước thực tế này, một hướng tiếp cận mới đã được đề xuất: xem nhà ở là một loại hình hạ tầng. Khác với tư duy truyền thống, các chuyên gia đề xuất tái định vị nhà ở như một loại hình hạ tầng, gắn liền với quy hoạch dài hạn và chính sách tài chính thay vì chỉ là sản phẩm thương mại ngắn hạn. Cách tiếp cận này giúp thu hút nguồn vốn dài hạn (20-30 năm) từ các nhà đầu tư, tổ chức và từ đó mở khóa các nguồn vốn dài hạn.

Nhận định về cơ hội của thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026, ông Neil MacGregor - CEO của Savills Việt Nam khẳng định: “Chính phủ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn của thị trường. Những cải cách về pháp lý và đầu tư mạnh vào hạ tầng sẽ là chìa khóa để cải thiện nguồn cung trong những năm tới”.

Sự cộng hưởng từ các dự án hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM và Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang mở ra những hành lang phát triển nhà ở mới, thúc đẩy giãn dân đô thị. Ông Neil MacGregor nhấn mạnh thêm: “Trong dài hạn, khi nhà ở được quy hoạch và phát triển đồng bộ với hạ tầng, thị trường sẽ có cơ hội mở rộng nguồn cung một cách bền vững hơn, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận cho người mua ở thực”.

HoREA kiến nghị bỏ rào cản tín dụng

Song song với việc thay đổi tư duy về phát triển nhà ở, vấn đề khơi thông dòng vốn tín dụng đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số từ năm 2026. Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét bãi bỏ hoặc sửa đổi các quy định tại Điều 8 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (đã được bổ sung bởi Thông tư 06/2023/TT-NHNN).

bat dong san 2026 coi troi dong von, tai dinh vi nha o, mo chu ky tang truong moi hinh anh 2
Cần thay đổi tư duy về phát triển nhà ở (ảnh minh họa)

Theo HoREA, quy định tại khoản 8 về việc không cho vay để góp vốn, mua cổ phần tại các công ty chưa niêm yết là chưa đồng bộ với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2025, thậm chí có dấu hiệu “phân biệt đối xử” giữa các loại hình doanh nghiệp. Khi dự án đã đủ điều kiện kinh doanh, chủ đầu tư thường đã có nguồn thu từ khách hàng và không còn nhu cầu vay vốn cao; nhu cầu vốn thực sự phát sinh mạnh nhất là giai đoạn sau khi đã có quỹ đất và đang thi công hạ tầng.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nhấn mạnh: “Việc nới lỏng các quy định là cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số từ năm 2026 trở đi. Chúng tôi kiến nghị sửa đổi khoản 9 theo hướng cho phép vay vốn để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đối với dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, trừ trường hợp dự án chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, giao chủ đầu tư hoặc chưa được thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay”.

Đối với những quan ngại của Vụ Chính sách tiền tệ về việc không kiểm soát được mục đích sử dụng vốn của bên thứ ba, HoREA cho rằng, giải pháp không phải là "cấm cho vay" mà là hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và ứng dụng công nghệ. Các khoản vay để "bù đắp tài chính" thường được đảm bảo bằng tài sản thực có giá trị cao, do đó rủi ro chỉ phát sinh nếu có sự "móc ngoặc" hoặc không tuân thủ quy trình xét duyệt.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: chu kỳ tăng trưởng mới cởi trói dòng vốn Thông tư 39/2016/TT-NHNN giá nhà TP.HCM 2026 giải bài toán an cư HoREA kiến nghị Lê Hoàng Châu
Thị trường bất động sản: Không còn "mua đâu thắng đó" mà đang đi theo giá trị thực
Thị trường bất động sản: Không còn "mua đâu thắng đó" mà đang đi theo giá trị thực

VOV.VN - Việt Nam tiếp tục là điểm sáng thu hút vốn ngoại vào bất động sản. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, giai đoạn “mua đâu thắng đó” đã qua, thay vào đó là sự sàng lọc mạnh mẽ, buộc nhà đầu tư phải tập trung vào giá trị thực.

Thị trường bất động sản năm 2026 sàng lọc mạnh, đào thải giá trị ảo
Thị trường bất động sản năm 2026 sàng lọc mạnh, đào thải giá trị ảo

VOV.VN - Năm 2026 sẽ là năm sàng lọc mạnh khi các nghị định và luật mới được áp dụng đồng bộ, giúp bóc tách triệt để mọi giá trị ảo và nhường chỗ cho những tài sản có tính bền vững cao. 

Bất động sản Việt Nam dẫn đầu đà phục hồi nhờ nội lực của nền kinh tế
Bất động sản Việt Nam dẫn đầu đà phục hồi nhờ nội lực của nền kinh tế

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường bất động sản Đông Nam Á ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ với tổng giá trị giao dịch đạt 21,8 tỷ USD vào năm 2025, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội và sự chuyển dịch dòng vốn thông minh vào các phân khúc mới như hạ tầng số và công nghiệp.

