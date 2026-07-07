Bất động sản khu Nam TP.HCM nhiều triển vọng nhờ đầu tư hạ tầng



Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, giá bán trung bình căn hộ trên thị trường sơ cấp tại TP.HCM trong quý II/2026 đạt khoảng 76 triệu đồng/m² thông thủy (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì), tăng 8% so với quý trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Đường Nguyễn Tất Thành nối trung tâm TP.HCM về khu Nam được mở rộng (Ảnh: T.H)

Trong đó, tỷ lệ hấp thụ chung của toàn thị trường đạt khoảng 90%, trong khi tỷ lệ hấp thụ đối với nguồn cung mở bán mới đạt khoảng 73%, cho thấy nhu cầu mua ở và đầu tư vẫn được duy trì ổn định.

Ở thị trường căn hộ thứ cấp, giá bán trung bình đạt khoảng 62 triệu đồng/m² thông thủy, tăng 2% so với quý trước và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá đã chậm lại rõ rệt so với quý I/2026 trong bối cảnh lãi suất vẫn duy trì ở mức cao và thanh khoản thị trường thứ cấp có dấu hiệu giảm tốc.

Bà Dương Thuỳ Dung – Giám đốc điều hành của Công ty CBRE Việt Nam cho biết: Nửa cuối năm 2026, tổng nguồn cung căn hộ tại TP.HCM dự kiến là 45.000 căn, trong đó khu vực Bình Dương cũ đóng vai trò chính nhờ quỹ đất lớn và mức giá cạnh tranh.

Bà Dương Thuỳ Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam

Tính riêng khu vực TP.HCM cũ, nguồn cung mới căn hộ dự kiến tăng gấp 3 so với năm trước. Đáng chú ý, nguồn cung mới sẽ tập trung chủ yếu tại khu Nam với khoảng 50% thị phần, trong khi khu Đông là 30%.

Bà Dung đánh giá, đây là những khu vực hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng giao thông, từ sự hình thành các đô thị quy mô lớn và quá trình mở rộng không gian phát triển của TP.HCM.

"Khu vực đường Nguyễn Tất Thành nối về khu Nam được mở rộng 8-12 làn xe. Khu vực cầu Kênh Tẻ cũng có kế hoạch mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ, thời gian nữa sẽ có đường trên cao, nối trực tiếp với khu vực Nhà Bè và xa hơn nữa", bà Dung thông tin thêm.

Theo CBRE Việt Nam, nhiều dự án giao thông trọng điểm đang tạo động lực mới cho thị trường bất động sản khu vực phía Nam. Trong quý II/2026, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác, tăng cường kết nối giữa TP.HCM với Đồng Nai, khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải. Bên cạnh đó, dự án mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công. Khi hình thành, tuyến đường sẽ trở thành trục giao thông chiến lược kết nối TP.HCM với khu vực Bình Dương cũ. Trong thời gian tới, nhiều dự án hạ tầng quy mô quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, hệ thống đường vành đai và các tuyến cao tốc liên vùng tiếp tục được thúc đẩy triển khai sẽ tạo dư địa tăng trưởng mới cho thị trường nơi có dự án đi qua.