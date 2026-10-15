Bất động sản Bắc Thanh Hóa - điểm đến của giới đầu tư chu kỳ 2026 - 2027

Bắc sông Mã trước bước chuyển mới

Bất động sản phía Bắc Thanh Hóa bước vào giai đoạn 2026–2027 trong bối cảnh kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng. Theo Báo Nhân Dân, GRDP quý III/2026 của tỉnh tăng 10,49%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 8,54%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động trong cùng kỳ ước đạt hơn 108.844 tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm trước. Đà tăng trưởng này tạo thêm cơ sở cho nhu cầu nhà ở và mặt bằng kinh doanh, dù mức độ hưởng lợi còn phụ thuộc vào từng khu vực.

Khu vực Bắc sông Mã đón lợi thế phát triển

Tại bờ Bắc sông Mã, lợi thế đáng chú ý là khả năng kết nối với trung tâm đô thị hiện hữu qua các cầu Hoằng Long, Hàm Rồng và Nguyệt Viên, cùng các trục Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10. Mạng lưới giao thông này giúp việc lựa chọn nơi ở phía Bắc thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận khách hàng từ các địa bàn lân cận. Với bất động sản phục vụ cả an cư và kinh doanh, đây là lợi thế có ý nghĩa trực tiếp khi đưa tài sản vào sử dụng.

Cơ hội đầu tư tại khu vực vì thế cần được nhìn từ khả năng hình thành những khu dân cư có sức sống lâu dài. Khi người dân về ở, nhu cầu mua sắm, ăn uống và sinh hoạt hằng ngày sẽ tạo thị trường cho các cơ sở kinh doanh. Những dự án được xây dựng đồng bộ, có không gian sống hấp dẫn và sản phẩm dễ khai thác sẽ có cơ sở tốt hơn để thu hút người mua.

Trong giai đoạn 2026–2027, tiến độ xây dựng là yếu tố giúp nhà đầu tư đánh giá rõ hơn cơ hội đó. Hạ tầng và nhà ở từng bước hoàn thiện cho phép người mua khảo sát trực tiếp, tính toán thời gian nắm giữ và chuẩn bị phương án sử dụng. Đây cũng là cơ sở để xem xét Eurowindow Light City trong bức tranh phát triển của bờ Bắc sông Mã.

Eurowindow Light City đón nhịp phát triển bên bờ sông Mã

Tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, bên bờ sông Mã, Eurowindow Light City có quy mô khoảng 176 ha, do Eurowindow Holding phát triển. Dự án sở hữu vị trí đắc địa bên bờ sông Mã, kết nối thuận tiện với trung tâm hành chính tỉnh qua Quốc lộ 1A và Quốc lộ 10. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học các cấp, trung tâm thương mại…

Eurowindow Light City sở hữu lợi thế “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”

Lợi thế này có ý nghĩa trực tiếp với nhu cầu ở và kinh doanh. Người mua nhà có thể cân nhắc một không gian sống mới trong khi vẫn duy trì kết nối với nơi làm việc, học tập và các hoạt động thường ngày. Với nhà đầu tư, khả năng tiếp cận thuận tiện là cơ sở để xem xét sức hút của sản phẩm khi đưa vào sử dụng.

Sức hút của Eurowindow Light City còn nằm ở khả năng tạo điểm đến. Đại lộ Ánh Sáng Di sản dài gần 3km và Công viên Ánh Sáng tương tác được quy hoạch thành những không gian trải nghiệm văn hóa, giải trí mang dấu ấn Đông Sơn. Khi đi vào vận hành, các công trình này được kỳ vọng thu hút khách ngoài khu đô thị, bổ sung nguồn khách cho hoạt động thương mại bên cạnh nhu cầu thường xuyên của cư dân.

Đây là lợi thế đáng chú ý đối với các sản phẩm liền kề/shophouse, đặc biệt là liền kề, shophouse phân khu Mặt Trời. Với diện tích 82,4–191,6 m², mặt tiền 6m, tầng một có thể mở cửa hàng, café, văn phòng; các tầng trên dành cho sinh hoạt hoặc khai thác cho thuê lưu trú. Hai lối đi riêng giúp việc đón khách thuận tiện, giữ sự riêng tư cho gia đình. Kiến trúc Đông Dương và vị trí kề kênh Quang Minh góp phần tạo sức hút cho những căn nhà phố có thể khai thác thương mại mà vẫn đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài.

Liền kề/shophouse phân khu Mặt trời phù hợp để vừa ở, vừa kinh doanh

Ở nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản để nắm giữ lâu dài, cảnh quan ven sông, gần 200 tiện ích và các giải pháp đáp ứng tiêu chí công trình xanh, vận hành tiết kiệm năng lượng tạo thêm sức hấp dẫn cho nhu cầu an cư. Một khu đô thị thu hút đông đảo khách an cư sẽ có nền tảng tốt để phát triển thương mại và duy trì nhu cầu thuê, mua nhà.

Nhận thấy những tiềm năng của dự án, anh Hoàng Hùng, một chuyên gia tư vấn bất động sản tại Bắc Trung Bộ chia sẻ: “Điểm tôi đánh giá cao ở Eurowindow Light City là cách dự án kết hợp không gian sống với hoạt động thương mại. Đại lộ và Công viên Ánh Sáng có khả năng thu hút khách đến trải nghiệm, tạo thêm nguồn khách cho các tuyến shophouse bên cạnh cư dân nội khu. Cùng với vị trí bên sông Mã và tiến độ xây dựng đang được triển khai, đây là những lợi thế đáng cân nhắc khi lựa chọn bất động sản để nắm giữ và khai thác lâu dài”.

Bên cạnh đó, dự án nhận được sự đồng hành tài trợ vốn từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Theo giới phân tích, việc có sự tham gia của các ngân hàng lớn không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính mà còn củng cố niềm tin của thị trường đối với tiến độ và chất lượng triển khai.

Giai đoạn 2026–2027 mở ra cơ hội đón bước phát triển mới của bờ Bắc sông Mã. Với Eurowindow Light City, triển vọng gia tăng giá trị gắn với quá trình khu đô thị hoàn thiện và thu hút cư dân về sinh sống. Đây là cơ sở để nhà đầu tư “đi trước đón đầu”, sở hữu tài sản ngay trong giai đoạn dự án đang hình thành, hướng tới khai thác và tích sản lâu dài.

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