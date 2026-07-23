Eurowindow Central Avenue: Xứng tầm vị thế dành cho giới tinh anh xứ Nghệ

Nghệ An: Kinh tế bứt phá thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp tinh hoa

Sáu tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế Nghệ An tiếp tục ghi nhận những gam màu sáng. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 9,65%, đưa Nghệ An vào nhóm địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nổi bật của khu vực Bắc Trung Bộ. Hàng loạt tập đoàn lớn trong và ngoài nước tiếp tục rót vốn vào các khu công nghiệp trọng điểm, kéo theo làn sóng chuyên gia, quản lý cấp cao đến sinh sống và làm việc lâu dài tại đây.

Không dừng lại ở dòng vốn đầu tư, Nghệ An còn đang chứng kiến một cuộc "hồi hương" của cộng đồng kiều bào ở nước ngoài và những người con xứ Nghệ thành đạt quay về quê hương. Thực tế, mỗi năm tỉnh ghi nhận khoảng 650–700 triệu USD kiều hối, riêng năm 2025 đạt trên 700 triệu USD, phần lớn được sử dụng cho đầu tư tài sản và nâng cấp chất lượng sống đúng nghĩa

Eurowindow Central Avenue – Tọa độ an cư dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa xứ Nghệ

Chính sự cộng hưởng giữa tăng trưởng kinh tế thực chất và dòng chảy dân cư tinh hoa đã tạo ra một lực đẩy mới cho thị trường bất động sản Nghệ An: nhu cầu không còn dừng ở "có một chỗ ở", mà chuyển dịch mạnh mẽ sang các sản phẩm cao cấp, giới hạn, phục vụ đúng gu sống của những người thành đạt - nơi ngôi nhà không chỉ để ở, mà còn là một tuyên ngôn về vị thế và giá trị cá nhân.

Eurowindow Central Avenue: Sự lựa chọn hoàn hảo cho giới tinh anh

Trước đây người mua nhà truyền thống ưu tiên các yếu tố cơ bản như: vị trí, diện tích hay giá thành. Nhưng ngày nay tầng lớp tinh hoa lại hướng đến những giá trị cao hơn. Khi nhu cầu tích lũy tài sản đã được đáp ứng, ngôi nhà không đơn thuần là nơi che mưa che nắng, mà phải trở thành biểu tượng khẳng định vị thế của chủ nhân.

Đó là sự chuyển dịch từ tư duy sở hữu tài sản sang tư duy kiến tạo di sản: một không gian sống không chỉ phục vụ nhu cầu ở hiện tại, mà còn là nơi lưu giữ dấu ấn cá nhân, là tài sản có thể tự hào giới thiệu, và xa hơn là nền tảng để truyền lại cho thế hệ sau. Chính tư duy này đang định hình lại 4 tiêu chí lựa chọn bất động sản của giới thượng lưu tại Nghệ An: tính độc bản không đại trà, nguồn cung giới hạn, cộng đồng cư dân tương đồng và một tài sản đủ bền vững để truyền lại cho thế hệ mai sau.

Biệt thự Eurowindow Central Avenue tại khu đô thị thượng lưu chính là lời giải cho bài toán an cư của tầng lớp tinh hoa xứ Nghệ khi đáp ứng trọn vẹn cả 4 tiêu chí đó. Với số lượng biệt thự giới hạn chỉ 49 căn (30 căn song lập, 19 căn đơn lập) trong toàn bộ dự án, sự khan hiếm này không chỉ tạo nên cảm giác đặc quyền, mà còn là yếu tố then chốt giúp duy trì và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Khác với phần lớn dự án nhà phố, biệt thự cùng phân khúc tại (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, Eurowindow Central Avenue được quy hoạch theo mô hình đô thị khép kín, 100% sản phẩm thấp tầng, mỗi căn đều có khoảng lùi trước sau làm sân vườn riêng và bố trí tiểu cảnh - ưu tiên cho không gian xanh giữa lòng trung tâm thành phố. Toàn bộ biệt thự và shophouse được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, cao 3 tầng nổi với mặt tiền rộng 10 - 14m, thang máy bố trí khoa học, vị trí điều hòa và bồn nước ẩn khéo léo để đảm bảo thẩm mỹ mặt đứng. Điểm nhấn riêng là sân phơi mái kính skylight cảm biến thời tiết, tự thông gió và tự đóng khi trời mưa - chi tiết công nghệ hiếm gặp ở thị trường bất động sản khu vực miền Trung.

Biệt thự Eurowindow Central Avenue sở hữu khoảng lùi sân vườn riêng, mặt tiền rộng mở cùng thiết kế tối ưu công năng cho chủ nhân

Tại Eurowindow Central Avenue đồng thời kiến tạo nên một cộng đồng cư dân tinh hoa, nơi mỗi chủ nhân đều là những doanh nhân, chuyên gia, nhà đầu tư thành đạt, cùng chia sẻ gu thẩm mỹ, tầm nhìn và ngôn ngữ thành công tương đồng. Những chủ nhân gắn kết qua không gian sinh hoạt chung tại clubhouse nội khu, nơi tổ chức các hoạt động thường nhật của cư dân. Đây là môi trường sống mà ở đó, mỗi lần trở về nhà cũng là một lần kết nối với những người cùng đẳng cấp. Bên cạnh đó, dự án sở hữu pháp lý minh bạch, giúp cho khách hàng yên tâm sở hữu và tích trữ tài sản cho thế hệ sau.

Trước thềm bàn giao dự kiến vào quý IV/2026, Eurowindow Holding đang triển khai chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Với phương án vay ngân hàng, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% vốn ban đầu; 70% còn lại được ngân hàng hỗ trợ cho vay với lãi suất 0% trong 18 tháng. Với phương án thanh toán sớm, khách hàng được hưởng chiết khấu thanh toán sớm 12% giá trị sản phẩm, cộng thêm 1% từ chương trình “Chào hè rực rỡ” và 1% chiết khấu “Tài lộc”, miễn phí dịch vụ quản lý trong 36 tháng.