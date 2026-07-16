Dòng vốn không còn đại trà, thị trường bất động sản hết thời đầu cơ ngắn hạn

Trước đây, việc tiếp cận dòng vốn khá dễ dàng, kể cả với các hoạt động đầu cơ. Tuy nhiên, hiện nay dòng vốn chỉ tập trung về nơi cần khuyến khích phát triển chứ không đại trà. Đây là nhận định của chuyên gia tại hội thảo “Quá trình thanh lọc và tái định vị giá trị theo nhu cầu thực” do Viện nghiên cứu thuộc Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tổ chức sáng 16/7 tại TP.HCM.

Bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho biết: Trong quý II/2026, thị trường ghi nhận gần 34.000 sản phẩm nhà ở mở bán mới. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng nguồn cung đạt khoảng 98.000 sản phẩm, trong đó hơn 70.000 sản phẩm là nguồn cung mới.

Bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng VARS IRE (Ảnh: Duy Phương)

Dù vậy, tình trạng “lệch pha” cung - cầu vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Cụ thể, gần 82% nguồn cung căn hộ mới thuộc phân khúc cao cấp, sang trọng và siêu sang, trong khi căn hộ trung cấp chỉ chiếm khoảng 18% và nhà ở thương mại bình dân gần như vắng bóng.

Điều này cho thấy thị trường vẫn đang trong quá trình điều chỉnh để cân bằng lại cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế. Nhìn tổng thể, thị trường bất động sản Việt Nam đang đi qua giai đoạn sàng lọc cần thiết để bước vào chu kỳ phát triển mới bền vững hơn.

Thị trường bất động sản hết thời đầu cơ ngắn hạn (Ảnh: Duy Phương)

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), quá trình phục hồi của thị trường vẫn tiếp diễn nhưng tốc độ tăng trưởng giữa các phân khúc và khu vực đã có sự phân hóa mạnh.

Trong đó, khi nguồn cung từng bước được cải thiện, thị trường không còn vận hành theo tâm lý đầu cơ hay kỳ vọng tăng giá ngắn hạn như trước, mà đang chuyển dần sang vận động dựa trên nhu cầu thực và khả năng khai thác giá trị của sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam

Về dòng vốn, ông Đính cho biết hiện nay các chính sách điều hành đang “nắn chỉnh” đi đúng hướng. Trước đây, việc tiếp cận khá dễ dàng, kể cả với các hoạt động đầu cơ. Tuy nhiên, hiện nay dòng vốn chỉ tập trung về nơi cần khuyến khích phát triển chứ không đại trà.

Trước tình trạng này, các nhà đầu tư không thể sử dụng vốn một cách bất chấp rủi ro. Đây là nguyên nhân chính khiến hoạt động giao dịch trên thị trường có độ chững, tỷ lệ hấp thụ dưới 50%.

"Cho thấy thị trường đang thận trọng hơn, cẩn thận hơn và đang tìm những giá trị thật. Không chỉ hướng đến đầu cơ, đầu tư ngắn hạn mà đang hướng đến đầu tư kinh doanh thật và dài hạn", ông Đính nhấn mạnh.