中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
FLC khởi công Quần thể FLC Pleiku gần 20.000 tỷ đồng:

Kiến tạo biểu tượng đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf mới tại Gia Lai

Thứ Bảy, 12:30, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/4, tại Khu phức hợp Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, Tập đoàn FLC chính thức khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí & sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort - dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên.

Sự kiện có sự tham dự của ông Uông Chu Lưu - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc Hội; ông Nguyễn Sĩ Cương - Nguyên đại biểu Quốc Hội, Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc Hội; ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục Trưởng Cục du lịch Quốc gia Việt Nam; ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; ông Dương Văn Trang - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai;  ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai cùng khách mời đối tác là lãnh đạo các doanh nghiệp và đối tác.

Về phía Tập đoàn FLC có sự tham dự của  ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn, bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch thường trực.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một quần thể đô thị nghỉ dưỡng tích hợp sân golf quy mô hàng trăm ha được triển khai tại Tây Nguyên, mở ra phân khúc bất động sản cao cấp còn bỏ ngỏ tại vùng đất giàu tiềm năng này.

Đô thị nghỉ dưỡng giải trí - sân golf giữa đại ngàn: mô hình chưa từng có ở Tây Nguyên

Gia Lai, đặc biệt là Pleiku, từ lâu được xem là cửa ngõ chiến lược kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải miền Trung và các hành lang kinh tế khu vực. Vùng đất giàu tài nguyên, khí hậu cao nguyên mát mẻ quanh năm và bản sắc văn hóa bản địa độc đáo. Đặc biệt, thiên nhiên còn ưu ái ban tặng Pleiku những đồi cỏ hồng độc đáo, loài cỏ nở rộ vào mùa đông, nhuộm hồng cả không gian cao nguyên, tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm có. Đây không chỉ là “đặc sản” du lịch khác biệt mà còn là điểm nhấn cảnh quan giúp nâng tầm giá trị cho các dự án nghỉ dưỡng, mang lại trải nghiệm gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đậm chất riêng của vùng đất phố núi. Song nhiều năm qua vẫn thiếu những dự án đủ tầm để chuyển hóa tiềm năng thành sức hút đầu tư thực chất.

Quần thể FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống đó, đóng vai trò dự án “hạt nhân” tạo cú hích phát triển mới cho Gia Lai, góp phần định hình hệ sinh thái đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - golf bậc nhất Tây Nguyên.

Quần thể FLC Pleiku có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư các dự án gần 20.000 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ TP. Pleiku, kết nối thuận tiện với sân bay Pleiku và trung tâm hành chính thương mại của tỉnh. Khác với dòng bất động sản du lịch thông thường, dự án hướng tới kiến tạo một mô hình đô thị “sống - nghỉ dưỡng - trải nghiệm” trọn vẹn ngay giữa đại ngàn, nơi cư dân có thể an cư như nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng như an cư.

Toàn bộ quần thể được phát triển đồng bộ với đa dạng loại hình sản phẩm: khu đô thị, biệt thự, liền kề, sân golf, công viên sinh thái, khu liên hiệp thể thao, trung tâm thương mại, trường học liên cấp…. tất cả trong một hệ sinh thái khép kín mang đẳng cấp quốc tế. Cư dân sẽ thụ hưởng không gian sống đa văn hóa với tiện ích đặc quyền ngay trong khuôn viên: quảng trường nhạc nước, Art Stone Garden, Yoga & Wellness Garden, vườn thiền, Glamping, Zipline, đường chạy bộ 5 giác quan, hệ thống nhà hàng và ẩm thực Tây Nguyên đặc sắc.

Trái tim của khu đô thị là sân golf 36 hố, trải dài trên diện tích hơn 171 ha. Đây không đơn thuần là tiện ích thể thao mà còn là yếu tố tạo ra giá trị khác biệt cho toàn khu đô thị. Kinh nghiệm từ các thị trường bất động sản phát triển trên thế giới cho thấy, sở hữu bất động sản kề cận sân golf chuẩn quốc tế luôn đi kèm với tốc độ tăng giá vượt trội và thanh khoản bền vững theo thời gian.

CTV An An/VOV.VN
Tag: Tập đoàn FLC FLC Pleiku Golf Luxury City Resort Gia Lai sân golf Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thị trường bất động sản năm 2026 sàng lọc mạnh, đào thải giá trị ảo
VOV.VN - Năm 2026 sẽ là năm sàng lọc mạnh khi các nghị định và luật mới được áp dụng đồng bộ, giúp bóc tách triệt để mọi giá trị ảo và nhường chỗ cho những tài sản có tính bền vững cao. 

Bất động sản Việt Nam dẫn đầu đà phục hồi nhờ nội lực của nền kinh tế

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường bất động sản Đông Nam Á ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ với tổng giá trị giao dịch đạt 21,8 tỷ USD vào năm 2025, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội và sự chuyển dịch dòng vốn thông minh vào các phân khúc mới như hạ tầng số và công nghiệp.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp