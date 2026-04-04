Kiến tạo biểu tượng đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf mới tại Gia Lai

Sự kiện có sự tham dự của ông Uông Chu Lưu - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc Hội; ông Nguyễn Sĩ Cương - Nguyên đại biểu Quốc Hội, Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc Hội; ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục Trưởng Cục du lịch Quốc gia Việt Nam; ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; ông Dương Văn Trang - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai cùng khách mời đối tác là lãnh đạo các doanh nghiệp và đối tác.

Về phía Tập đoàn FLC có sự tham dự của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn, bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch thường trực.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một quần thể đô thị nghỉ dưỡng tích hợp sân golf quy mô hàng trăm ha được triển khai tại Tây Nguyên, mở ra phân khúc bất động sản cao cấp còn bỏ ngỏ tại vùng đất giàu tiềm năng này.

Đô thị nghỉ dưỡng giải trí - sân golf giữa đại ngàn: mô hình chưa từng có ở Tây Nguyên

Gia Lai, đặc biệt là Pleiku, từ lâu được xem là cửa ngõ chiến lược kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải miền Trung và các hành lang kinh tế khu vực. Vùng đất giàu tài nguyên, khí hậu cao nguyên mát mẻ quanh năm và bản sắc văn hóa bản địa độc đáo. Đặc biệt, thiên nhiên còn ưu ái ban tặng Pleiku những đồi cỏ hồng độc đáo, loài cỏ nở rộ vào mùa đông, nhuộm hồng cả không gian cao nguyên, tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm có. Đây không chỉ là “đặc sản” du lịch khác biệt mà còn là điểm nhấn cảnh quan giúp nâng tầm giá trị cho các dự án nghỉ dưỡng, mang lại trải nghiệm gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đậm chất riêng của vùng đất phố núi. Song nhiều năm qua vẫn thiếu những dự án đủ tầm để chuyển hóa tiềm năng thành sức hút đầu tư thực chất.

Quần thể FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống đó, đóng vai trò dự án “hạt nhân” tạo cú hích phát triển mới cho Gia Lai, góp phần định hình hệ sinh thái đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - golf bậc nhất Tây Nguyên.

Quần thể FLC Pleiku có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư các dự án gần 20.000 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ TP. Pleiku, kết nối thuận tiện với sân bay Pleiku và trung tâm hành chính thương mại của tỉnh. Khác với dòng bất động sản du lịch thông thường, dự án hướng tới kiến tạo một mô hình đô thị “sống - nghỉ dưỡng - trải nghiệm” trọn vẹn ngay giữa đại ngàn, nơi cư dân có thể an cư như nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng như an cư.

Toàn bộ quần thể được phát triển đồng bộ với đa dạng loại hình sản phẩm: khu đô thị, biệt thự, liền kề, sân golf, công viên sinh thái, khu liên hiệp thể thao, trung tâm thương mại, trường học liên cấp…. tất cả trong một hệ sinh thái khép kín mang đẳng cấp quốc tế. Cư dân sẽ thụ hưởng không gian sống đa văn hóa với tiện ích đặc quyền ngay trong khuôn viên: quảng trường nhạc nước, Art Stone Garden, Yoga & Wellness Garden, vườn thiền, Glamping, Zipline, đường chạy bộ 5 giác quan, hệ thống nhà hàng và ẩm thực Tây Nguyên đặc sắc.

Trái tim của khu đô thị là sân golf 36 hố, trải dài trên diện tích hơn 171 ha. Đây không đơn thuần là tiện ích thể thao mà còn là yếu tố tạo ra giá trị khác biệt cho toàn khu đô thị. Kinh nghiệm từ các thị trường bất động sản phát triển trên thế giới cho thấy, sở hữu bất động sản kề cận sân golf chuẩn quốc tế luôn đi kèm với tốc độ tăng giá vượt trội và thanh khoản bền vững theo thời gian.