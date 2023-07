Lâm Đồng chậm hoàn thành các đồ án quy hoạch vùng huyện

Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định Trung ương thông qua và đang tổ chức hoàn thiện đồ án theo ý kiến thẩm định. Trong đó, ngoại trừ đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đã hoàn thành công tác thẩm định, trình phê duyệt, hầu hết các đồ án quy hoạch khác đều đang chậm tiến độ so với yêu cầu.

Cụ thể, nhiệm vụ đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận hiện chỉ đang ở bước triển khai lập đồ án; phần lớn các huyện trong tỉnh cũng đang dừng lại ở khâu triển khai lập đồ án quy hoạch vùng huyện.

Quy hoạch xây dựng TP Bảo Lộc trở thành trung tâm đô thị phía Nam của tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo tiến độ thì việc lập các đồ án quy hoạch vùng huyện trên địa bàn tỉnh đã bị chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân do quan điểm lập quy hoạch vùng huyện của các địa phương có khác nhau, có huyện thì đặt vấn đề quy hoạch cụ thể cho đồ án quy hoạch vùng huyện nhưng theo quy định thì không thể đưa vào đồ án cụ thể được. Do đó phải mất thời gian làm đi làm lại, chỉnh sửa lại rất nhiều lần.

“Theo kế hoạch là hoàn thành vào cuối năm 2022. Chậm trước hết là trách nhiệm của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, mà tổ chức lập quy hoạch vùng huyện thì do UBND cấp huyện lập quy hoạch. Tất nhiên bị chậm về tổng thể toàn bộ các đồ án quy hoạch vùng thì xin nhận trách nhiệm của ngành trong việc kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ cho các địa phương để đảm bảo theo tiến độ đề ra. Cũng cam kết rằng đối với quy hoạch vùng huyện thì đảm bảo sẽ hoàn tháng trong tháng 9/2023” - ông Lê Quang Trung nói.