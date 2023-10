Thành phố thông minh - "cú hích” cho bất động sản Thuận An

Vùng lõi phát triển

Chính thức lên thành phố vào năm 2020, Thuận An đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trở thành một trung tâm kinh tế lớn của Bình Dương với dân số hơn 600.000 người, thu nhập bình quân đầu người lên đến gần 144 triệu đồng/năm (top đầu cả nước). Trong vài năm qua, Thuận An đã chứng kiến tốc độ phát triển rất nhanh, tỷ lệ đô thị hóa hiện nay đã đạt tới 98,5% với số lao động phi nông nghiệp chiếm đến 70% tổng nguồn nhân lực. Với tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc, Thuận An được kỳ vọng sẽ đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2030.

Theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đến năm 2040 của Bình Dương, thành phố Thuận An được xác định là đô thị trung tâm, đô thị thông minh, nắm giữ các chức năng quan trọng về thương mại, dịch vụ và công nghiệp của tỉnh.

Diện mạo TP. Thuận An đang thay da đổi thịt từng ngày

Để đạt được mục tiêu đó, thành phố Thuận An đang tập trung các nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Riêng giai đoạn 2022-2025, Bình Dương dự kiến đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng của thành phố Thuận An. Nhiều công trình trọng điểm đã và đang được xây dựng như Vành đai 3, cao tốc TPHCM – Thuận An - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, mở rộng quốc lộ 13, ĐT 743, ĐT 746… Mới đây, thành phố Thuận An cũng dự kiến xây thêm 3 cây cầu kết nối với TPHCM và chuyển khu công nghiệp Đồng An, Việt Hương thành khu thương mại, dịch vụ.

Theo nhiều chuyên gia, định hướng phát triển đô thị thông minh và việc đẩy mạnh đầu tư cho hệ thống hạ tầng chính là ưu thế lớn giúp thành phố Thuận An thu hút vốn đầu tư và phát triển toàn diện. Trong đó lĩnh vực bất động sản đóng một vai trò rất quan trọng. Tương lai, nơi đây sẽ trở thành điểm đến lý tưởng của đông đảo chuyên gia, lực lượng trí thức và lao động trình độ kỹ thuật cao.

Trên thực tế, thành phố Thuận An có tỷ lệ dân nhập cư rất cao, chiếm hơn 70% và mỗi năm đón thêm khoảng 14.000 lao động mới. Con số này sẽ tiếp tục tăng đáng kể trước những chính sách thu hút doanh nghiệp của địa phương.

Bên cạnh đó, nhờ vị trí tiếp giáp TPHCM, thành phố Thuận An cũng chính là “miền đất hứa” đón làn sóng ly tâm từ TPHCM. Khảo sát cho thấy, phần lớn người đi theo xu hướng ly tâm này là những người trẻ, lực lượng trí thức lựa chọn ra các đô thị vùng ven của TPHCM như Thuận An để tiết kiệm chi phí đầu tư cho nhà ở và cuộc sống.

Phân khúc căn hộ lên ngôi

Sự phát triển sôi động và dân cư sầm uất đang tạo nên “cú hích” ngày càng mạnh mẽ cho lĩnh vực bất động sản thành phố Thuận An. Nổi bật là loại hình căn hộ có vị trí kết nối tốt và nhiều tiện ích do nhu cầu lưu trú, thuê, mua nhà tăng mạnh.

Khách hàng tham quan căn hộ Legacy Prime, dự án tọa lạc ngay bên cạnh AEON Mall có giá bán chỉ từ 900 triệu/căn

Bên cạnh người có nhu cầu ở thực, lượng lớn nhà đầu tư cũng tham gia vào phân khúc căn hộ do vốn bỏ ra ban đầu tương đối thấp, ít rủi ro trong khi tiềm năng sinh lợi khá tốt.

Nắm bắt nhu cầu của thị trường cũng như tiềm năng phát triển của phân khúc căn hộ, hàng loạt doanh nghiệp địa ốc lớn như Kim Oanh Group, Hưng Thịnh, Nam Long, Him Lam, Phát Đạt... đã và đang tìm kiếm quỹ đất phát triển dự án tại thành phố Thuận An. Tuy nguồn cung không thiếu nhưng thời điểm này không phải dự án nào cũng được khách hàng đón nhận. Chỉ những dự án có pháp lý vững chắc, tiến độ xây dựng nhanh, quy hoạch chuẩn mực mới có tỷ lệ hấp thụ tốt.

Dự án Legacy Prime tọa lạc ngay trung tâm thành phố Thuận An là một ví dụ. Dự án được quy hoạch chuẩn mực với hơn 30 tiện ích nội khu như trung tâm thương mại, hồ bơi, phòng gym và yoga, khu thể dục thể thao, khu vui chơi trẻ em, hệ thống an ninh đa lớp… Bên cạnh đó, dự án còn kết nối trực tiếp với hàng loạt tiện ích đẳng cấp của khu vực như AEON Mall, MM Mega Market, Bệnh viện quốc tế Columbia Asia, hệ thống giáo dục các cấp…

Một điểm cộng của Legacy Prime là có pháp lý đầy đủ và chuẩn bị bàn giao nhà, chất lượng công trình được bảo chứng bởi Tập đoàn Hòa Bình giúp khách hàng an tâm sở hữu.

Legacy Prime mang đến không gian sống chất lượng, tiện nghi và an toàn cho các chuyên gia, lao động trí thức tại TP.Thuận An

Không chỉ thỏa kỳ vọng của nhóm kỹ sư, chuyên gia, trí thức về chất lượng, Legacy Prime còn mang đến cơ hội vàng, giúp người lao động thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận. Theo đó, Kim Oanh Group hiện đang mở bán giỏ sản phẩm cuối cùng với mức giá độc bá chỉ từ 900 triệu/căn, sở hữu ngay chỉ với 99 triệu, trả góp nhẹ nhàng chỉ 3,5 triệu/tháng. Đi kèm với đó là loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn như ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất trong 36 tháng, cam kết thuê lại căn hộ lên đến 216 triệu đồng trong 36 tháng (khách hàng nhận nhà để ở vẫn được hưởng 50% số tiền cam kết), tặng gói nội thất trị giá lên đến 60 triệu đồng…

Sở hữu những lợi thế cạnh tranh hiếm có đã giúp Legacy Prime chinh phục đông đảo khách hàng, duy trì sức hút ổn định với hàng trăm lượt khách hàng đến tham quan và giao dịch mỗi tuần.