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The Privé: Từ giá trị sở hữu đến giá trị truyền đời

Thứ Ba, 13:00, 29/09/2026
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VOV.VN - Giá trị của một căn hộ trước hết được thể hiện ở khả năng đáp ứng nhu cầu sống ở thời điểm hiện tại. Nhưng một tài sản có khả năng truyền đời cần tiếp tục phù hợp khi cấu trúc gia đình và lối sống thay đổi qua thời gian.

Giá trị của ngôi nhà vì thế không chỉ nằm ở thời điểm được sở hữu, mà còn ở khả năng tiếp tục đồng hành cùng gia đình qua nhiều thế hệ.

Một căn hộ thường được đánh giá qua vị trí, diện tích, thiết kế hay hệ tiện ích. Nhưng khi thời gian sở hữu được tính bằng nhiều thập niên, một câu hỏi khác trở nên đáng chú ý: liệu ngôi nhà có còn phù hợp khi nhu cầu của gia đình đã thay đổi?

Một tài sản có giá trị truyền đời vì thế không chỉ nằm ở khả năng được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà còn ở việc vẫn phù hợp với cách sống và nhu cầu của gia đình qua từng giai đoạn.

the prive tu gia tri so huu den gia tri truyen doi hinh anh 1
Lợi thế “cận thị, cận giang” từ lâu đã được xem là một địa thế thuận lợi cho cuộc sống và sinh hoạt

Một không gian có thể đồng hành qua nhiều thế hệ

Quan niệm “nhất cận thị, nhị cận giang” đề cao lợi thế của việc sống gần các trung tâm giao thương và gần mặt nước – hai yếu tố gắn với sự thuận tiện trong sinh hoạt và kết nối. Vì vậy, những khu vực vừa thuận tiện tiếp cận các trung tâm đô thị, vừa sở hữu lợi thế mặt nước thường được xem là địa thế đáng lựa chọn để an cư.

Tuy nhiên, với một tài sản được lựa chọn cho nhiều thế hệ, vị trí hay cảnh quan mới chỉ là lớp nền. Những lợi thế đó cần được chuyển hóa thành chất lượng sống thông qua quy hoạch, tổ chức không gian, mức độ riêng tư và khả năng phục vụ các nhu cầu khác nhau của cư dân.

Bởi nhu cầu của một gia đình luôn biến chuyển không ngừng. Trẻ nhỏ lớn lên, nhu cầu học tập thay đổi; người trưởng thành cần không gian làm việc, nghỉ ngơi; người lớn tuổi lại quan tâm nhiều hơn đến sự thuận tiện và môi trường sống. Căn hộ vì thế cần đủ linh hoạt để thích ứng với những thay đổi đó thay vì chỉ phù hợp với một thời điểm.

Sau cùng, giá trị truyền đời chỉ thực sự hình thành khi một ngôi nhà vẫn phù hợp với nhu cầu sống, được các thành viên lựa chọn và gắn bó qua những giai đoạn khác nhau của gia đình.

The Privé – Không gian sống đồng hành cùng gia đình qua năm tháng

Sở hữu lợi thế nằm bên sông, liền kề Trung tâm Tài chính Quốc tế và kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế, thương mại của thành phố, The Privé hội tụ những yếu tố về vị trí và cảnh quan phù hợp với nhu cầu an cư lâu dài.

Bên cạnh vị trí, khả năng đồng hành cùng các thành viên trong gia đình còn được thể hiện ở cách tổ chức mặt bằng, điển hình tại Cloud9 Tower – tòa tháp thứ 9 trong tổng thể 12 tòa tháp. Trong đó, tính linh hoạt được thể hiện rõ ở cách tổ chức không gian bên trong từng căn hộ, cho phép các khu vực sinh hoạt chung và riêng đáp ứng những nhu cầu khác nhau của gia đình.

the prive tu gia tri so huu den gia tri truyen doi hinh anh 2
Mặt bằng được tổ chức để cân bằng không gian chung và riêng, đồng thời thích ứng với những thay đổi trong nhu cầu sống của gia đình

Ở dòng căn hộ 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp và bàn ăn kết nối liền mạch, tạo không gian cho những bữa cơm và khoảng thời gian gia đình quây quần. Khu vực phòng ngủ được bố trí tách biệt, giữ khoảng riêng cần thiết cho từng thành viên. Đáng chú ý, phòng ngủ thứ hai có thể thay đổi công năng theo từng giai đoạn: là không gian nghỉ ngơi của trẻ nhỏ, sau đó có thể trở thành nơi học tập, phòng làm việc hoặc không gian riêng khi nhu cầu gia đình thay đổi. Nhờ đó, căn hộ không bị giới hạn trong một cách sử dụng cố định, mà có thể thay đổi cùng độ tuổi, thói quen và nhu cầu của từng thành viên.

the prive tu gia tri so huu den gia tri truyen doi hinh anh 3
Môi trường sống chất lượng có thể đồng hành cùng gia đình qua nhiều giai đoạn và thế hệ

Đồng thời, hệ tiện ích tại The Privé được phát triển theo nhiều nhóm nhu cầu, từ sân chơi trẻ em, trường mầm non, thư viện đến gym, boxing, golf 3D, cinema, karaoke và các phòng tiệc. Trẻ nhỏ có không gian vui chơi, vận động; trẻ lớn có thêm lựa chọn cho học tập và thể thao; người trưởng thành có nơi rèn luyện sức khỏe, thư giãn hay gặp gỡ bạn bè. Những khu vực sinh hoạt chung cũng mở thêm không gian cho các dịp sum họp ngay trong nơi ở. Nhờ đó, môi trường sống không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn có khả năng thích ứng khi gia đình thay đổi theo thời gian.

Chất lượng hiện hữu làm nền cho giá trị lâu dài

Nếu mặt bằng tạo nên khả năng sử dụng linh hoạt, thì chất lượng hoàn thiện góp phần định hình trải nghiệm trong suốt quá trình sử dụng. Tại The Privé, tiêu chuẩn bàn giao có sự tham gia của các thương hiệu như Duravit, Bosch và Brandt cùng các đối tác trong lĩnh vực xây dựng, nội thất và thiết bị. Kính Low-E, hệ thiết bị tích hợp và thiết kế built-in được đưa vào tổng thể căn hộ, hướng đến sự đồng bộ về công năng và hoàn thiện.

Những tiêu chuẩn này đang từng bước được hiện thực hóa trên công trường. Block 8 đang thi công sàn tầng 31; Block 5 và 7 cùng thi công sàn tầng 24, Block 6 sàn tầng 23, Block 12 sàn tầng 16, Block 9 sàn tầng 14, Block 10 sàn tầng 12 và Block 11 sàn tầng 9.

Những cột mốc này cho thấy công trình đang được triển khai theo từng giai đoạn, đưa các ý tưởng về không gian và tiêu chuẩn sống từ bản vẽ vào thực tế. Với một nơi ở được kỳ vọng đồng hành cùng gia đình trong thời gian dài, chất lượng vì thế không chỉ được nhìn từ tiến độ, mà còn ở tiêu chuẩn bàn giao, vật liệu, thiết bị và trải nghiệm sống khi công trình hoàn thiện.

Giá trị truyền đời của một ngôi nhà vì thế nằm ở khả năng đáp ứng nhiều thế hệ, một môi trường sống đủ đầy và chất lượng được duy trì theo thời gian. Khi đó, căn hộ không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, mà còn giữ được niềm tự hào sở hữu và sự gắn kết của gia đình.

Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn

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Điều gì tạo nên sức hút bùng nổ của The Privé?

VOV.VN - Thị trường bất động sản TP.HCM đang bước vào giai đoạn phục hồi với sự phân hóa ngày càng rõ nét. Người mua và nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những dự án sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, vị trí chiến lược và tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn.

CTV Hồng Vân/VOV.VN
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