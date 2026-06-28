Từ hành trình khám phá Thành phố Ánh sáng đến cơ hội sở hữu phân khu Mặt trời

Ngày 28/6, Văn phòng bán hàng Eurowindow Light City trở thành điểm hẹn của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư khi diễn ra sự kiện “Bừng sáng bên sông Mã”. Trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường bất động sản Thanh Hóa đang tìm đến những dự án quy mô lớn, quy hoạch đồng bộ và sở hữu tiềm năng khai thác thực tế, sự kiện không chỉ mang đến cơ hội tìm hiểu sâu hơn về Thành phố Ánh sáng bên sông Mã mà còn giúp khách tham dự tiếp cận phân khu Mặt Trời - sản phẩm tâm điểm trên thị trường bất động sản xứ Thanh.

Chạm vào "Ánh sáng di sản" qua lăng kính công nghệ

Ngay từ sớm, không khí náo nhiệt đã bao trùm toàn bộ khu vực Văn phòng bán hàng dự án (phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa). Sự xuất hiện của đông đảo khách mời và giới đầu tư tại sự kiện “Bừng sáng bên sông Mã” cho thấy xu hướng rõ nét: Dòng tiền của thị trường đang chảy mạnh về những dự án có quy hoạch bài bản và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Ngày 28/6, Văn phòng bán hàng Eurowindow Light City trở thành điểm hẹn của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư khi diễn ra sự kiện “Bừng sáng bên sông Mã”

Trực tiếp cảm nhận thực địa dự án và tận mắt chứng kiến nhịp độ thi công khẩn trương tại công trường hiện hữu chính là "điểm chạm" thuyết phục vững chắc, giúp khách hàng tin tưởng vào tầm vóc và tiến độ của dự án.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Thăng – Phó Tổng Giám đốc Eurowindow Holding chia sẻ: “Điều chúng tôi tâm huyết tại Eurowindow Light City là kiến tạo một khu đô thị mang bản sắc riêng của xứ Thanh nơi các giá trị văn hóa địa phương được lồng ghép hài hòa trong không gian sống hiện đại thông qua những công trình điểm nhấn như Đại lộ Ánh sáng Di sản đầu tiên tại Việt Nam hay Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất. Cùng với hệ thống cảnh quan, tiện ích được đầu tư đồng bộ, những công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một biểu tượng mới bên sông Mã trong tương lai.”

Tại sự kiện, ông Lê Văn Thăng – Phó Tổng Giám đốc Eurowindow Holding đã có bài thuyết trình về dự án

Với Eurowindow Light City, di sản văn hóa được truyền tải mãn nhãn bằng ngôn ngữ của ánh sáng, nghệ thuật tương tác và kiến trúc đỉnh cao. Trong thời gian đại đô thị quy mô 176ha đang trong quá trình xây dựng, ban tổ chức sự kiện giúp các nhà đầu tư trải nghiệm trọn vẹn không gian sống qua hệ thống video mô phỏng, slide hình ảnh trực quan và phân tích chuyên sâu cùng chuyên gia.

Ngay trong sự kiện “Bừng sáng bên sông Mã”, các nhà đầu tư đã có cơ hội chiêm ngưỡng trước những hình ảnh trực quan của trục giao thông trung tâm dự án – Đại lộ Ánh Sáng Di sản đầu tiên tại Việt Nam. Với chủ đề “Ngàn dòng ánh mộng”, đại lộ khởi đầu tại cổng chính bằng hình ảnh trống đồng và chim Lạc kết hợp công nghệ 3D mapping nghệ thuật mang tới “bữa tiệc” thị giác giàu cảm xúc.

Mạch nguồn di sản nghệ thuật tiếp tục được nối dài tại Công viên Ánh Sáng với hành trình tương tác “Ngược dòng tìm sáng” qua 4 chặng khám phá kỳ vĩ: Làng nước khói sương, Bộ lạc lửa thiêng, Rừng biển muông thú và Vùng sáng biểu tượng.

Sở hữu "tài sản truyền đời" tại phân khu Mặt trời

Sau khi tìm hiểu quy hoạch tổng thể qua chuỗi trải nghiệm tại chương trình, sự quan tâm của các nhà đầu tư đổ dồn về phần tư vấn chuyên sâu phân khu Mặt trời.

Tại “Thành phố Ánh sáng” Eurowindow Light City, kiến trúc Đông Dương (Indochine) tại phân khu Mặt Trời là lời giải mã cho gu sống của cộng đồng thành đạt xứ Thanh. Sở hữu vị trí đắt giá bám trục Đại lộ Ánh Sáng rộng 56m và các tuyến đường nội khu rộng từ 17–27m, dòng sản phẩm Liền kề/Shophouse thuộc phân khu Mặt trời lập tức lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư nhạy bén.

Dòng sản phẩm liền kề/shophouse thuộc phân khu Mặt trời lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư nhạy bén

Với mặt tiền rộng 6m, diện tích linh hoạt từ 76–244m², sản phẩm cho phép chủ sở hữu tách biệt không gian sinh hoạt riêng tư của gia đình ở các tầng trên, đồng thời khai thác tối đa mặt bằng kinh doanh thương mại sầm uất tại tầng 1. Phân khu Mặt trời ở giai đoạn hiện tại được đánh giá cao nhờ dư địa tăng giá lớn, gắn liền với tiến trình dịch chuyển và phát triển của trung tâm hành chính Thanh Hóa.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố từ vị trí, hạ tầng đến công năng vận hành, phân khu Mặt trời chính là lời giải cho bài toán tìm kiếm "tài sản truyền đời" của giới đầu tư. Sở hữu các sản phẩm liền kề/shophouse tại phân khu này thể hiện tầm nhìn dài hạn của những chủ nhân đi trước đón đầu về một giải pháp bảo toàn và chuyển giao giá trị thịnh vượng bền vững cho thế hệ sau.

Giải mã đòn bẩy tài chính "An tâm lãi suất 42 tháng"

Bên cạnh ưu thế về quy hoạch, chính sách tài chính ưu đãi được công bố tại sự kiện cũng là yếu tố thu hút sự quan tâm của khách mời. Theo đó, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 30% vốn ban đầu đã có thể sở hữu ngay sản phẩm cao cấp tại các phân khu. 42 tháng không lo biến động với hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên tới 18 tháng đầu, bảo hiểm trần lãi suất tối đa chỉ 9.5%/năm trong 24 tháng tiếp theo. Tổng mức chiết khấu lên đến 15.5%, đi kèm sự bảo chứng tài trợ vốn vững chắc từ hai ngân hàng uy tín BIDV và Techcombank.

Ngoài các giải pháp tài chính ưu việt, những khách hàng đủ điều kiện được tặng Voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Radisson Blu Resort Cam Ranh như một lời tri ân sâu sắc đến từ chủ đầu tư.

Sự thành công của chương trình “Bừng sáng bên sông Mã” là minh chứng cho thấy sức hút của mô hình phát triển bất động sản gắn liền với các giá trị trải nghiệm độc bản. Kết nối từ hành trình khám phá di sản nghệ thuật ánh sáng đến giới thiệu dòng sản phẩm Liền kề/Shophouse phân khu Mặt Trời, Eurowindow Light City đã đáp ứng đúng nhu cầu tìm kiếm tài sản có quy hoạch bài bản và tiềm năng khai thác thực tế của thị trường.

Sự kiện “Bừng sáng bên sông Mã” mang lại lợi thế cập nhật thông tin mới nhất và những giá trị sống khác biệt tại dự án cho các nhà đầu tư giai đoạn đầu, đồng thời khẳng định vị thế tâm điểm của dự án Eurowindow Light City trên thị trường bất động sản Thanh Hóa năm 2026.