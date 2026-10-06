Vịnh Tiên mở rộng không gian trải nghiệm tại đô thị biển Cần Giờ

Từ một nơi ở đến không gian tiếp đón khách

Không chỉ diện tích hay mức độ sang trọng của căn nhà, xu hướng phát triển các khu đô thị quy mô lớn hiện nay còn hướng đến khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, giải trí và giao lưu ngay trong một không gian. Tại Vịnh Tiên, phân khu thuộc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, hệ thống tiện ích được quy hoạch theo hướng này. Chủ nhân có thể lựa chọn những trải nghiệm khác nhau tùy sở thích của gia đình, bạn bè hoặc đối tác thay vì phụ thuộc vào một loại hình giải trí. Đáng chú ý là bộ đôi sân golf Sunrise và Sunset với tổng quy mô 36 hố, diện tích khoảng 155 ha. Không gian này hướng tới nhu cầu thể thao, nghỉ dưỡng, đồng thời tạo thêm địa điểm cho những cuộc gặp gỡ, giao lưu của cư dân và khách.

Vincom Mega Mall cùng Outlet ngay đối diện ga Depot mang giúp chủ nhân Vịnh Tiên linh hoạt lựa chọn nội dung cho những cuộc hẹn cùng bạn bè

Khi nhu cầu chuyển từ thể thao sang văn hóa - nghệ thuật, Nhà hát Sóng Xanh với hai khán phòng, tổng quy mô khoảng 5.000 chỗ ngồi được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn của khu đô thị. Theo định hướng phát triển, công trình sẽ là nơi tổ chức các chương trình nghệ thuật, biểu diễn, hòa nhạc và sự kiện quy mô lớn. Sự xuất hiện của một thiết chế văn hóa ngay trong khu đô thị cũng giúp mở rộng hệ tiện ích từ vui chơi, nghỉ dưỡng sang trải nghiệm nghệ thuật.

Đối với khách lưu trú dài ngày, dự án còn dự kiến hình thành hệ thống khách sạn, nghỉ dưỡng với Vinpearl Dream Palace Hotel cùng một số thương hiệu khách sạn quốc tế. Theo kế hoạch được công bố, Vinpearl Dream Palace Hotel dự kiến vận hành từ ngày 1/7/2027. Mô hình này giúp tách biệt tương đối không gian sinh hoạt riêng của cư dân với nhu cầu lưu trú của khách. Thay vì căn nhà phải đáp ứng toàn bộ nhu cầu tiếp đón, hệ thống dịch vụ xung quanh trở thành phần mở rộng của không gian sống.

Bộ đôi sân golf tại Vịnh Tiên mở ra những cuộc gặp gỡ thỏa mãn sở thích chung của chủ nhà và khách

Hệ tiện ích quy mô lớn dự kiến vận hành từ năm 2027

Một trong những yếu tố đáng chú ý đối với đô thị biển Cần Giờ là khả năng kết nối với khu vực trung tâm TP.HCM. Theo quy hoạch được giới thiệu, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được định hướng khai thác với tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h. Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, tuyến giao thông này được kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa khu vực trung tâm Thành phố và Cần Giờ.

Đây cũng là yếu tố có thể làm thay đổi cách tiếp cận một đô thị ven biển. Khoảng cách địa lý không còn đồng nghĩa với một hành trình dài nếu hệ thống giao thông công cộng tốc độ cao được đầu tư đồng bộ. Ngay tại khu vực cửa ngõ Vịnh Tiên, dự án bố trí Vincom Mega Mall với quy mô khoảng 7,2 ha, nằm gần ga Depot và Nhà hát Sóng Xanh. Bên cạnh đó là khu outlet khoảng 20 ha, bổ sung không gian thương mại, mua sắm cho cư dân và du khách.

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, ngày 1/7/2027 cũng là mốc dự kiến đưa nhiều cấu phần trong hệ sinh thái vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng vào vận hành. Trong đó, VinWonders có quy mô khoảng 122 ha, được định hướng phát triển nhiều nhóm trải nghiệm, gồm không gian lễ hội, safari và công viên nước. Quy mô lớn cho phép khu vui chơi hướng tới nhiều nhóm khách, từ trẻ em, gia đình đến khách du lịch và những người tìm kiếm các hoạt động giải trí chuyên biệt.

Welcome Park 3,8ha, nơi nghệ thuật và cảnh quan mặt nước bổ sung không gian dạo chơi cho những cuộc gặp cần sự thong thả

Nếu các hạng mục được triển khai đúng kế hoạch, việc tập trung nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một khu vực có thể tạo ra lợi thế đáng kể: một chuyến thăm người thân, bạn bè tại Cần Giờ có thể kết hợp với nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm hoặc thưởng thức nghệ thuật. Ở một sắc thái khác, Welcome Park rộng khoảng 3,8 ha với hồ Tiên Sa, công trình nghệ thuật The Connect và hệ thống đường dạo sinh thái tạo thêm không gian công cộng dành cho những hoạt động nhẹ nhàng hơn. Sự kết hợp giữa mặt nước, cảnh quan và không gian nghệ thuật cũng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm tại khu đô thị, thay vì chỉ tập trung vào các công trình thương mại hoặc giải trí quy mô lớn.

Tạo sức sống cho đô thị biển

Giá trị của một khu đô thị quy mô lớn không chỉ được quyết định bởi số lượng công trình được xây dựng, mà còn phụ thuộc vào khả năng các công trình đó tạo ra hoạt động thường xuyên và thu hút con người. Theo cách tiếp cận này, hệ thống sân golf, nhà hát, công viên giải trí, trung tâm thương mại, khách sạn và không gian công cộng tại Vịnh Tiên được kỳ vọng hình thành chuỗi trải nghiệm có thể thay đổi theo từng thời điểm và từng nhóm khách. Một ngày có thể bắt đầu bằng vòng golf ven biển, tiếp nối bằng hoạt động mua sắm, vui chơi và kết thúc với chương trình biểu diễn nghệ thuật. Với gia đình có trẻ nhỏ, công viên giải trí lại có thể trở thành điểm đến chính; trong khi nhóm khách khác lựa chọn không gian sinh thái hoặc nghỉ dưỡng.

Đây cũng là cơ sở để dự án định vị Vịnh Tiên theo hình ảnh một trung tâm mới của đô thị biển Cần Giờ. Khi hạ tầng giao thông và các công trình dịch vụ được hoàn thiện theo kế hoạch, Cần Giờ không chỉ có thêm một khu đô thị ven biển mà có thể hình thành một không gian mới kết hợp cư trú, thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và văn hóa - giải trí.