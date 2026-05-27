Bí quyết "đổi đời" của người dân Mường Bú (Sơn La)

Anh Lò Văn Thương, dân tộc Thái, ở tiểu khu 2, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La nhiều năm nay vẫn được bà con trong vùng biết đến là triệu phú trẻ - điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế ở địa phương. Từ một nông dân chính hiệu, không học qua trường lớp nào, nhưng bằng kinh nghiệm thực tiễn, nhất là quyết tâm cao trong thực hiện chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất dốc theo chủ trương của tỉnh, anh đã là giám đốc HTX Minh Thương với 10 thành viên. Sản xuất, kinh doanh trên diện tích hơn 54 ha xoài, nhãn, mít, táo…sản phẩm quả của HTX những năm gần đây đã vươn xa ra các thị trường trong và ngoài tỉnh, hướng tới xuất khẩu, cho tổng thu nhập mỗi năm khoảng 1,3 tỷ đồng.

Xoài là một trong những loại quả chủ lực ở Mường Bú.

HTX nông nghiệp Mường Bú gồm 10 thành viên người địa phương, đứng đầu là chị Nguyễn Thị Toán, canh tác trên 50 ha vườn, chủ lực là xoài, nhãn, những năm qua đã tập trung liên kết sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm.

Chị Toán cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập năm 2019, HTX đã tuyên truyền, vận động các thành viên thay đổi tư duy, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa. Đồng thời, xây dựng vùng sản xuất tập trung; ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong các khâu, công đoạn sản xuất; chuyển đổi giống cây trồng; chủ động liên hệ với các đơn vị thuộc ngành nông nghiệp ở địa phương để được tư vấn lựa chọn địa điểm sản xuất phù hợp; hướng dẫn quy trình chăm sóc, thu hái, bảo quản sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng và thiết kế bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cây ăn quả; tổ chức cách thức tiếp cận thị trường tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị…

Những năm gần đây, xã Mường Bú tổ chức thường niên Ngày hội hái táo nhằm tôn vinh người trồng táo và sản phẩm nông sản địa phương

Nhờ áp dụng các biện pháp sản xuất an toàn, các sản phẩm nông sản của HTX nông nghiệp Mường Bú đã tiếp cận tốt thị trường và được người tiêu dùng lựa chọn. Bình quân mỗi năm, HTX đã tiêu thụ hơn 3.000 tấn rau, củ, quả các loại cho HTX và người dân trong vùng. Riêng các thành viên HTX, trừ chi phí, mỗi hộ đều có lãi từ 100 - 150 triệu đồng/ha/năm.

Nông dân Mường Bú thu hoạch xoài

Ông Lù Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Mường Bú cho biết, trước đây nông dân trong xã chỉ trồng cây ăn quả theo hướng nhỏ lẻ, việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế nên năng suất và chất lượng sản phẩm thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao. Thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc, huyện Mường La cũ và xã Mường Bú hiện nay đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển trồng cây xoài, nhãn, táo đại, chuối tại các xã Mường Bú, Tạ Bú, Mường Chùm...; chú trọng ứng dụng sản xuất theo hướng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm.

Chính vì vậy, trong số gần 3.500 ha cây ăn quả của xã, hiện đã có gần 50 ha cây trồng được cấp chứng nhận an toàn, chứng nhận hữu cơ, tiêu chuẩn VietGAP; 24 mã số vùng trồng, với diện tích hơn 500 ha có thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Úc, EU. Sản phẩm nông sản của xã được bày bán tại các siêu thị ở Hà Nội, các cửa hàng rau củ quả sạch ở Sơn La và các tỉnh lân cận; giới thiệu trên sàn thương mại điện tử. Xã có 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, gồm: Táo đại Ánh vàng, táo đại Hưng Thịnh, xoài hôi Mường La, chuối lắc phô mai. Năm 2025, sản lượng quả toàn xã đạt gần 3.900 tấn; trong đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 500 tấn xoài, tiêu thụ 750 tấn quả các loại về các siêu thị trong nước.

Phụ nữ Mường Bú xinh tươi trong ngày hội hái táo

Từ phát triển vùng cây ăn quả, đời sống kinh tế của người dân Mường Bú ngày càng được nâng lên, đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm chỉ còn 2,56%, hộ cận nghèo giảm còn 3,55%. Màu xanh no ấm đã, đang hiện hữu trong từng nếp nhà.

Định hướng phát triển cây ăn quả bền vững, xã Mường Bú xác định tiếp tục đồng hành cùng người dân, HTX trong việc liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao để tạo sản phẩm an toàn; đồng thời đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, từng bước đưa thương hiệu trái ngọt Mường Bú nói riêng, tỉnh Sơn La ngày càng vươn xa.