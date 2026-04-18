中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

BVĐK tỉnh Sơn La sẽ trở thành bệnh viện 1.000 giường, tuyến cuối khu vực Tây Bắc

Thứ Bảy, 15:35, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bệnh viện Bạch Mai sẽ giúp đỡ, hỗ trợ chuyên môn để Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La trở thành cơ sở y tế tuyến tuyến cuối của khu vực Tây Bắc, đầu tư khoảng 2000 tỷ đồng để mở rộng quy mô từ 500 giường lên 1.000 giường.

Đó là thông tin được đề cập tại Hội nghị “Tăng cường năng lực y tế tỉnh Sơn La và ký thỏa thuận hợp tác toàn diện về y tế giai đoạn 2026-2031” do UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hôm nay (18/04) tại Tòa nhà Hành chính của tỉnh Sơn La.

bvDk tinh son la se tro thanh benh vien 1.000 giuong, tuyen cuoi khu vuc tay bac hinh anh 1
Hai bên ký kết hợp tác toàn diện về y tế giai đoạn 2026-2031 (Ảnh: Lê Hồng)

Trong văn bản thỏa thuận hợp tác toàn diện về y tế, Bệnh viện Bạch Mai cam kết đồng hành cùng tỉnh Sơn La trong việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; Tăng cường chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn, phát triển các chuyên khoa mũi nhọn; Duy trì cơ chế hội chẩn, tư vấn, chỉ đạo tuyến thường xuyên; Đồng thời phối hợp xây dựng các mô hình quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật cho người dân. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Trước mắt Bệnh viện Bạch Mai ưu tiên hỗ trợ chuyên môn cho ngành y tế Sơn La về hồi sức cấp cứu, điều trị đột quỵ để hạn chế đến mức thấp nhất việc phải vượt quãng đường xa chuyển bệnh nhân về Hà Nội cấp cứu.

“Chúng tôi sẽ tích cực tham gia thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La trong việc hỗ trợ Bệnh viện tỉnh đa khoa tỉnh Sơn La trở thành bệnh viện tuyến cuối của vùng Tây Bắc. Chúng tôi cũng mong muốn sau này thành lập một phân hiệu của Đại học Y Dược Bạch Mai tại Sơn La tăng cường đào tạo y khoa tại chỗ. Hiện nay, Đại học Y Dược Bạch Mai đang trong quá trình thực hiện các thủ tục để ra đời”, ông Cơ nói.

bvDk tinh son la se tro thanh benh vien 1.000 giuong, tuyen cuoi khu vuc tay bac hinh anh 2
Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. (Ảnh: Lê Hồng)

Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng, cao của người dân, ngành Y tế Sơn La đề xuất tăng cường hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai trong đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu như: Can thiệp mạch trên hệ thống DSA; Siêu âm mắt; Phẫu thuật nội soi cắt gan; Phẫu thuật tán sỏi mật qua da; Trợ giúp kỹ thuật lọc máu hấp phụ; Kỹ thuật tiêm truyền hóa chất và chăm sóc giảm nhẹ trong điều trị người bệnh ung thư; Điện quang can thiệp tổng quát; Theo dõi và quản lý thai phụ mắc bệnh nội tiết, tim mạch; Nội soi tiêu hoá can thiệp và siêu âm khớp; Nuôi cấy, định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ; Phẫu thuật kết hợp xương phạm khớp; Phẫu thuật điều trị tụ máu dưới màng cứng và Quản lý chất lượng bệnh viện… Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho rằng, sự hỗ trợ này sẽ giúp người dân Sơn La được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

 “Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, mỗi tỉnh, thành phố phải có một bệnh viện chuyên sâu, bệnh viện tuyến cuối của vùng, chúng tôi đã làm việc với Bộ Y tế về kế hoạch thực hiện nâng tầm Bệnh viện tỉnh Sơn La. Trên cơ sở Bệnh viện đa khoa Sơn La hiện nay có 500 giường, chúng tôi đang lập dự án tiền khả thi, trong năm nay sẽ tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư, nâng tầm bệnh viện này lên quy mô 1000 giường, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng”, ông Chiến nói.

Văn Hải/VOV1
Tag: Bệnh viện Bạch Mai BVĐK tỉnh Sơn La tuyến cuối khu vực tây bắc bệnh viện 1.000 giường Nghị quyết 72
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

TP.HCM đưa sách đến khu chung cư, bệnh viện hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc

VOV.VN - Hội sách khuyến đọc tại chung cư, thư viện người, tủ sách tại cộng đồng, bệnh viện,… là những hoạt động của TP.HCM hưởng ứng Ngày Sách và văn hoá đọc năm 2026.

Thủ tướng: Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục còn lại và dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II/2026.

Lào khởi công Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng - Sekong

VOV.VN - Hôm nay (1/4), tại tỉnh Sekong, Nam Lào đã diễn ra lễ khởi công dự án Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng – Sekong. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của tình hữu nghị đặc biệt giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sekong. 

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục