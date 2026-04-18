BVĐK tỉnh Sơn La sẽ trở thành bệnh viện 1.000 giường, tuyến cuối khu vực Tây Bắc

Đó là thông tin được đề cập tại Hội nghị “Tăng cường năng lực y tế tỉnh Sơn La và ký thỏa thuận hợp tác toàn diện về y tế giai đoạn 2026-2031” do UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hôm nay (18/04) tại Tòa nhà Hành chính của tỉnh Sơn La.

Hai bên ký kết hợp tác toàn diện về y tế giai đoạn 2026-2031 (Ảnh: Lê Hồng)

Trong văn bản thỏa thuận hợp tác toàn diện về y tế, Bệnh viện Bạch Mai cam kết đồng hành cùng tỉnh Sơn La trong việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; Tăng cường chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn, phát triển các chuyên khoa mũi nhọn; Duy trì cơ chế hội chẩn, tư vấn, chỉ đạo tuyến thường xuyên; Đồng thời phối hợp xây dựng các mô hình quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật cho người dân. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Trước mắt Bệnh viện Bạch Mai ưu tiên hỗ trợ chuyên môn cho ngành y tế Sơn La về hồi sức cấp cứu, điều trị đột quỵ để hạn chế đến mức thấp nhất việc phải vượt quãng đường xa chuyển bệnh nhân về Hà Nội cấp cứu.

“Chúng tôi sẽ tích cực tham gia thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La trong việc hỗ trợ Bệnh viện tỉnh đa khoa tỉnh Sơn La trở thành bệnh viện tuyến cuối của vùng Tây Bắc. Chúng tôi cũng mong muốn sau này thành lập một phân hiệu của Đại học Y Dược Bạch Mai tại Sơn La tăng cường đào tạo y khoa tại chỗ. Hiện nay, Đại học Y Dược Bạch Mai đang trong quá trình thực hiện các thủ tục để ra đời”, ông Cơ nói.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. (Ảnh: Lê Hồng)

Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng, cao của người dân, ngành Y tế Sơn La đề xuất tăng cường hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai trong đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu như: Can thiệp mạch trên hệ thống DSA; Siêu âm mắt; Phẫu thuật nội soi cắt gan; Phẫu thuật tán sỏi mật qua da; Trợ giúp kỹ thuật lọc máu hấp phụ; Kỹ thuật tiêm truyền hóa chất và chăm sóc giảm nhẹ trong điều trị người bệnh ung thư; Điện quang can thiệp tổng quát; Theo dõi và quản lý thai phụ mắc bệnh nội tiết, tim mạch; Nội soi tiêu hoá can thiệp và siêu âm khớp; Nuôi cấy, định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ; Phẫu thuật kết hợp xương phạm khớp; Phẫu thuật điều trị tụ máu dưới màng cứng và Quản lý chất lượng bệnh viện… Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho rằng, sự hỗ trợ này sẽ giúp người dân Sơn La được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

“Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, mỗi tỉnh, thành phố phải có một bệnh viện chuyên sâu, bệnh viện tuyến cuối của vùng, chúng tôi đã làm việc với Bộ Y tế về kế hoạch thực hiện nâng tầm Bệnh viện tỉnh Sơn La. Trên cơ sở Bệnh viện đa khoa Sơn La hiện nay có 500 giường, chúng tôi đang lập dự án tiền khả thi, trong năm nay sẽ tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư, nâng tầm bệnh viện này lên quy mô 1000 giường, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng”, ông Chiến nói.