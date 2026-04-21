Biển thuận, ngư dân Lâm Đồng bội thu

Trúng mùa cá cơm

Từ đầu tháng 4 đến nay, vùng biển Mũi Né xuất hiện nguồn cá cơm dày nên khu vực này nhộn nhịp hơn so với thường ngày. Người bán, người mua tập trung từ sáng sớm. Hoạt động trao đổi, vận chuyển diễn ra liên tục.

Theo chia sẻ của ngư dân, những ngày đầu, giá bán cá từ 32.000 - 35.000 đồng/kg. Thời điểm này, do sản lượng cá nhiều hơn nên giá bán dao động từ 25.000 - 27.000 đồng/kg, chủ yếu là cá cơm than.

Những giỏ cá cơm tươi rói

Bà Nguyễn Thị Hai, thương lái thu mua tại bãi biển Mũi Né phấn khởi chia sẻ, những ngày qua, do lượng cá ngư dân thu về nhiều nên mỗi ngày bà thu mua cả trăm tấn, cung cấp cho các cơ sở chế biến như lò hấp cá cơm, làm nước mắm.

Trúng mùa cá, không chỉ có thương lái phấn khởi mà những người làm nghề khiêng cá thuê cũng vui. Ông Huỳnh Văn An, một người dân khiêng cá thuê tại vùng biển Mũi Né phấn khởi nói: "Tôi làm nghề này mấy chục năm, khiêng mỗi giỏ tôi được trả công từ 3.000 - 5.000 đồng, mỗi buổi sáng thu nhập được 400.000 - 500.000 đồng".

Những xe thu mua vào tận bãi biển

Làm “nhà” cho cá

Tại cảng cá Phú Hải, phường Phú Thủy, không khí lao động cũng rộn ràng, khẩn trương. Những chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu gồm: tàu dừa, thân tre, đá chẻ hay cành me tập kết tại cảng để cho các chủ tàu kết cội chà cho vụ cá mới (vụ cá Nam) vụ đánh bắt chính của ngư dân vùng biển.

Ông Lê Văn Mười, ngư dân ở phường Phú Thuỷ cho biết, phương pháp đánh bắt bằng cội chà là dùng cây, lá, đá chẻ kết thành mảng, thả xuống biển tạo thành một vùng rạng nhân tạo để dẫn dụ tôm cá tập trung về trú ngụ.

"Đầu tiên, ngư dân kết lá rồi làm chà, sau đó mang xuống ghe chở ra thả để dụ cá vô rồi chong đèn đánh bắt. Không thả chà thì không có cá. Chúng tôi dùng thân tre dựng đứng như cái nhà, cho có bóng mát để cá về", ông Mười nói.

Tàu dừa - một trong những vật liệu để làm cội chà

Thông thường khoảng 2-3 tháng sau khi thả cội chà, ngư dân sẽ quay lại điểm thả chà để khai thác thủy sản. Các tàu đánh bắt bằng thả cội chà chủ yếu hành nghề vây rút chì. Khi mùa mưa vào cao điểm, các loài cá nổi như nục, cá trích, chỉ vàng, bạc má sẽ xuất hiện dày ở các bãi rạng làm bằng cội chà. Khi ấy, các tàu cá quay lại nơi thả chà của mình dùng ánh đèn để dẫn dụ cá ra khỏi chà rồi vây lưới bắt.

Đánh bắt bằng thả cội chà được xem là phương pháp đánh bắt hiệu quả, bền vững, vừa giữ gìn nét truyền thống, vừa phù hợp với xu hướng khai thác có trách nhiệm hiện nay.

Đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 14 xã, phường, đặc khu ven biển và 24 xã, phường, đặc khu có tàu cá, có truyền thống nghề cá lâu đời. Tỉnh hiện có trên 8.000 tàu cá với hơn 40.000 ngư dân trực tiếp khai thác hải sản. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2025 đạt 250,46 triệu USD.

Thân me dùng để kết chà

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, nguồn lợi hải sản từ khai thác có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp thực phẩm cũng như cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thuỷ sản. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch cho chế biển xuất khẩu, lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm soát, truy xuất nguyên liệu.

"Chúng tôi tăng cường kiểm soát, thống kê tàu cá, giám sát sản lượng hải sản, giao nhiệm vụ rất cụ thể cho Ban Quản lý cảng cá làm tốt việc này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị trong khai thác hải sản, bao gồm tổ chức liên kết giữa ngư dân, các doanh nghiệp, các vựa, các cảng cá, để hình thành một chuỗi tạo ra nguyên liệu có thể truy xuất được ngay từ đầu vào, cho đến quá trình đưa vào chế biến, xuất khẩu", ông Chiến cho biết thêm.

Hoạt động mua bán tấp nập

Theo ngành chức năng, những tháng đầu năm 2026, thời tiết thuận lợi, ngư trường ổn định tạo điều kiện cho khai thác hải sản phát triển. Riêng nguồn cá cơm xuất hiện dày tại vùng lộng và khu vực phía Nam đặc khu Phú Quý đã góp phần nâng sản lượng toàn tỉnh. Quý I năm 2026, sản lượng thủy sản của tỉnh Lâm Đồng ước đạt hơn 53.000 tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ, là tín hiệu tích cực để ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển.