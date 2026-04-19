Cá voi xuất hiện ở vùng biển Mũi Né

Chủ Nhật, 11:11, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đoạn video ghi lại cảnh cá voi lớn xuất hiện tại vùng biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng thu hút nhiều người quan tâm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một con cá voi lớn xuất hiện tại vùng biển Mũi Né, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong đoạn video, con cá voi dài hơn 5m, bơi nổi lững lờ trên mặt nước, thi thoảng ngoi lên mặt biển.

ca voi xuat hien o vung bien mui ne hinh anh 1
Cá voi bơi lội vùng biển Mũi Né

Xung quanh, nhiều người dân và du khách tỏ ra thích thú, liên tục dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp. Một du khách chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 10h trưa 18/4, trong lúc đang lướt sóng tại khu vực biển này thì phát hiện con cá voi bất ngờ xuất hiện. Cá voi được ngư dân gọi kính trọng, xem như vị thần Nam Hải che chở người đi biển.

Clip ghi lại cảnh cá voi xuất hiện biển Mũi Né. Clip: MXH

Trước đó, tại vùng biển Phú Quý cũng xuất hiện đàn cá voi gần 100 con. Theo các ngư dân địa phương, đây là tín hiệu tích cực cho môi trường biển, cho thấy hệ sinh thái khu vực vẫn còn duy trì được sự ổn định, trong lành.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: cá voi Mũi Né biển Phan Thiết Lâm Đồng
Tin liên quan

Một cá thể rùa biển quý hiếm mắc lưới đánh cá được thả về lại biển
VOV.VN - Cá thể rùa biển được xác định thuộc họ Vích (tên khoa học là Chelonia mydas), thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cần được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn, tránh bị tuyệt chủng.

Đàn cá voi nhảy lượn ở đảo Phú Quý
VOV.VN - Nhóm thợ lặn ở gần đảo Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ ghi lại khoảnh khắc đàn cá voi khoảng 100 con bơi theo ca nô, nhảy lượn trên mặt nước.

Phát hiện xác cá voi nặng khoảng 40kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị
Người dân xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị phát hiện một con cá voi (theo phong tục địa phương gọi là cá bà) trôi dạt vào khu vực bờ biển thôn Trung Vũ. Cá voi có trọng lượng khoảng 40kg, dài khoảng 1,3m.

Một cá thể voi nhà chết do tai nạn ở Đắk Lắk
VOV.VN - Người dân xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk vừa làm lễ chôn cất một cá thể voi nhà chết do tai nạn.

