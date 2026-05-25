Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7 năm nay. Đáng chú ý, tại dự thảo mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, cơ quan soạn thảo đã bỏ đề xuất yêu cầu ngân hàng và các đơn vị thanh toán cung cấp thông tin tài khoản của người dùng cho cơ quan thuế.

Trong bản dự thảo trước đó, Bộ Tài chính từng đề xuất các ngân hàng, ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và đơn vị phát hành thẻ quốc tế phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng cho cơ quan thuế. Các đơn vị này cũng được yêu cầu phối hợp khi phát hiện những giao dịch bất thường có liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Bộ Tài chính bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế (Ảnh minh họa: KT)

Tuy nhiên, sau quá trình tiếp thu ý kiến từ các cơ quan và đơn vị liên quan, nội dung này đã được điều chỉnh.

Theo góp ý của Ngân hàng Nhà nước, theo quy định hiện hành, các ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khi được khách hàng chấp nhận hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước. Trong khi đó, Luật Quản lý thuế 2025 không quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.

Không khai báo tài khoản ngân hàng, hộ kinh doanh sẽ bị phạt bao nhiêu? VOV.VN - Nhiều hộ kinh doanh hiện nay sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch, nhận thanh toán nhưng chưa thực hiện khai báo với cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, quy định pháp luật về thanh toán không quy định việc bên cung cấp dịch vụ thực hiện xác định, thu thập thông tin về hàng hóa, dịch vụ của khách hàng mua/sử dụng để có thể thống kê gửi Cục Thuế.

Hiện, các hệ thống thanh toán hiện xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày, NHNN cho rằng việc yêu cầu các nhà băng tự động nhận diện các nhà cung cấp nước ngoài "chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế" là không khả thi về mặt kỹ thuật và vận hành.

Trước khi Luật Quản lý thuế mới được ban hành vào cuối năm 2025, việc cung cấp dữ liệu tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế từng được quy định tại Nghị định 126/2020 và Luật Quản lý thuế 2019. Theo đó, ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch, số dư và dữ liệu liên quan đến tài khoản của người nộp thuế khi có yêu cầu từ người đứng đầu cơ quan thuế.

Việc cung cấp thông tin này nhằm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xác định nghĩa vụ thuế hoặc thực hiện các biện pháp cưỡng chế trong quản lý thuế. Đồng thời, cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật quá trình khai thác và lưu trữ dữ liệu tài khoản của người nộp thuế.