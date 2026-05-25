  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế

Thứ Hai, 16:05, 25/05/2026
VOV.VN - Tại dự thảo Nghị định mới nhất, Bộ Tài chính bỏ đề xuất yêu cầu ngân hàng, ví điện tử, các đơn vị trung gian thanh toán cung cấp thông tin tài khoản người dùng cho cơ quan thuế.

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7 năm nay. Đáng chú ý, tại dự thảo mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, cơ quan soạn thảo đã bỏ đề xuất yêu cầu ngân hàng và các đơn vị thanh toán cung cấp thông tin tài khoản của người dùng cho cơ quan thuế.

Trong bản dự thảo trước đó, Bộ Tài chính từng đề xuất các ngân hàng, ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và đơn vị phát hành thẻ quốc tế phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng cho cơ quan thuế. Các đơn vị này cũng được yêu cầu phối hợp khi phát hiện những giao dịch bất thường có liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Bộ Tài chính bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế (Ảnh minh họa: KT)

Tuy nhiên, sau quá trình tiếp thu ý kiến từ các cơ quan và đơn vị liên quan, nội dung này đã được điều chỉnh.

Theo góp ý của Ngân hàng Nhà nước, theo quy định hiện hành, các ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khi được khách hàng chấp nhận hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước. Trong khi đó, Luật Quản lý thuế 2025 không quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, quy định pháp luật về thanh toán không quy định việc bên cung cấp dịch vụ thực hiện xác định, thu thập thông tin về hàng hóa, dịch vụ của khách hàng mua/sử dụng để có thể thống kê gửi Cục Thuế.

Hiện, các hệ thống thanh toán hiện xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày, NHNN cho rằng việc yêu cầu các nhà băng tự động nhận diện các nhà cung cấp nước ngoài "chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế" là không khả thi về mặt kỹ thuật và vận hành.

Trước khi Luật Quản lý thuế mới được ban hành vào cuối năm 2025, việc cung cấp dữ liệu tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế từng được quy định tại Nghị định 126/2020 và Luật Quản lý thuế 2019. Theo đó, ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch, số dư và dữ liệu liên quan đến tài khoản của người nộp thuế khi có yêu cầu từ người đứng đầu cơ quan thuế.

Việc cung cấp thông tin này nhằm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xác định nghĩa vụ thuế hoặc thực hiện các biện pháp cưỡng chế trong quản lý thuế. Đồng thời, cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật quá trình khai thác và lưu trữ dữ liệu tài khoản của người nộp thuế.

Cẩm Tú/VOV.VN
Hộ kinh doanh cần biết: Các mức phạt khi không khai báo tài khoản, ví điện tử
VOV.VN - Nghị định 310/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định mức phạt từ 2 - 6 triệu đồng đối với hành vi chậm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử của người nộp thuế từ 5 ngày trở lên.

Hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo tài khoản
VOV.VN - Hôm nay (20/4) là hạn chót, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng/năm phải thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử sử dụng trong kinh doanh cho cơ quan thuế.

Tên tài khoản thanh toán của khách hàng phải trùng khớp thông tin trên CCCD
VOV.VN - Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày mai (1/4), tên tài khoản thanh toán của khách hàng bắt buộc phải trùng khớp với thông tin trên Căn cước công dân (CCCD).

