  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo tài khoản

Thứ Hai, 09:19, 20/04/2026
VOV.VN - Hôm nay (20/4) là hạn chót, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng/năm phải thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử sử dụng trong kinh doanh cho cơ quan thuế.

Căn cứ theo khoản 4 Điều 13 Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo tất cả các tài khoản nhận tiền từ bán hàng cho cơ quan thuế.

Ảnh minh họa

(1) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng đã nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025, có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư 18/2026/NĐ-CP chậm nhất là ngày 20/4/2026.

(2) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025 có mức doanh thu trên 500 triệu đồng gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư 18/2026/NĐ-CP Tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Đối với Trường hợp khai thuế theo tháng thì hồ sơ khai thuế tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2026 gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20/4/2026;

Trường hợp khai thuế theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo tức ngày 30/4/2026.

(3) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo Thông báo doanh thu hoặc Tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nếu có doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31 tháng 7. Doanh thu tính từ kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh đến hết tháng 6.

PV/VOV.VN
Tag: Hộ kinh doanh phải thông báo tài khoản hộ kinh doanh thuế nộp thuế thuế hộ kinh doanh doanh nghiệp hộ kinh doanh tư nhân cá nhân kinh doanh
Minh bạch tài chính giúp hộ kinh doanh quản lý tốt doanh thu và phát triển bền vững
VOV.VN - Hội thảo “Hộ kinh doanh: Minh bạch dòng tiền, mở rộng cơ hội kinh doanh” diễn ra vào chiều 17/4, do báo Tuổi Trẻ, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cùng Thuế TP.HCM tổ chức, thu hút gần 400 hộ kinh doanh tham gia.

Sắp hết hạn khai thuế, hộ kinh doanh nộp chậm bị phạt bao nhiêu tiền?
VOV.VN - Hết hạn phải nộp hồ sơ khai thuế (chậm nhất là ngày 20/4 hoặc 30/4/2026 tuỳ vào doanh thu), nếu chậm nộp, hộ kinh doanh có thể bị phạt tiền tối đa là 12,5 triệu đồng.

Đề xuất mới về ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh
VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo hướng không quy định mức cụ thể trong luật mà giao Chính phủ quyết định. Đề xuất nhằm tăng tính linh hoạt trong điều hành chính sách thuế, đồng thời hỗ trợ khu vực kinh tế cá thể trước biến động kinh tế.

