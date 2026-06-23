Bỏ quy định dành 10% số thu từ đất đai để thực hiện đo đạc, đăng ký đất đai

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Nghị quyết nêu rõ, từ năm 2026, không áp dụng nội dung quy định dành tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính tại các nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực (22/6/2026).

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22/6/2026.