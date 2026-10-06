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Bộ Tài chính nói gì về việc 4.000 cá nhân bị mạo danh thành lập doanh nghiệp?

Thứ Ba, 18:55, 06/10/2026
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VOV.VN - Khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh để đăng ký doanh nghiệp đang được cơ quan chức năng rà soát, xác minh. Bộ Tài chính cho biết sẽ xử lý, thu hồi giấy đăng ký doanh nghiệp nếu xác định có hành vi mạo danh.

Rà soát khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu mạo danh

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10, bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, Cục đã tiếp nhận thông tin về khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp.

Theo bà Hương, cơ chế đăng ký doanh nghiệp hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo nguyên tắc tự khai, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ chế này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng, trong đó có việc mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp.

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Bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) trả lời tại họp báo

Cục Doanh nghiệp tư nhân đang phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương và cơ quan chức năng để xác định từng trường hợp có thực sự xảy ra hành vi mạo danh hay không. Khi có kết luận xác minh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh.

"Hiện Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Cục đang phối hợp với các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các tỉnh, thành phố để rà soát các trường hợp được phản ánh. Đồng thời, cơ quan này phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, làm rõ có hay không việc mạo danh", bà Hương cho hay.

Bà Hương cho biết, sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng đầy đủ các điều kiện xác minh, thông tin sẽ được chuyển cho cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện các bước xử lý, trong đó có việc thu hồi giấy đăng ký kinh doanh theo quy định.

Giải thích về những khó khăn trong quá trình xác minh, bà Hương cho rằng, quy định hiện nay tương đối thông thoáng, trong khi công nghệ phát triển khiến thông tin cá nhân có nguy cơ bị lộ lọt. Đây cũng là một trong những thách thức đối với công tác đăng ký kinh doanh.

Theo bà Hương, việc xác minh một trường hợp có phải là mạo danh hay không là vấn đề thách thức về mặt công nghệ. Cục sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để khắc phục tình trạng này.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục đang nghiên cứu xây dựng phương án sửa đổi Luật Doanh nghiệp. Một trong những nội dung được nghiên cứu là các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng mạo danh trong đăng ký doanh nghiệp.

Tại họp báo, báo chí có đặt vấn đề về thông tin có trường hợp mất 3 - 4 năm mới được giải quyết, đồng thời đề nghị làm rõ liệu quy trình xử lý các trường hợp mạo danh có thực sự kéo dài đến mức này hay không.

Với thông tin này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, nếu người dân đã gửi yêu cầu và cung cấp đầy đủ hồ sơ nhưng sau 6 tháng vẫn chưa được rà soát, xem xét giải quyết thì cần phản ánh lại với Bộ Tài chính để chỉ đạo xử lý.

"6 tháng đã là rất nhiều rồi", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói, đồng thời đề nghị báo chí nếu phát hiện trường hợp đã gửi đầy đủ hồ sơ, chuyển đến cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng quá 6 tháng chưa được rà soát, giải quyết thì thông tin về Bộ Tài chính.

Theo Thứ trưởng, việc xử lý kịp thời là cần thiết bởi tình trạng mạo danh có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của người bị mạo danh. Ông cho rằng, đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và cần phối hợp giải quyết kịp thời.

Gần 109.000 doanh nghiệp đã được chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Thông tin về các trường hợp bị mạo danh thành lập doanh nghiệp được phát hiện trong quá trình Cục Thuế thực hiện chiến dịch "Làm sạch mã số thuế".

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết đến cuối tháng 9, cơ quan thuế đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với gần 109.000 doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, ông Long khuyến nghị không tiếp tục để hồ sơ kéo dài. Doanh nghiệp nên chủ động kiểm tra trạng thái mã số thuế, đối chiếu các thông báo đã nhận và liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để xác định rõ hồ sơ, nghĩa vụ còn phải hoàn thành.

Cẩm Tú/VOV.VN
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