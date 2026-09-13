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10 trạng thái mã số thuế người nộp thuế cần biết

Chủ Nhật, 10:17, 13/09/2026
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VOV.VN - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 90/2026, hướng dẫn về đăng ký thuế. Nhằm giúp người nộp thuế dễ dàng theo dõi tình trạng pháp lý mã số thuế của mình, cơ quan thuế tổng hợp nội dung 10 trạng thái mã số thuế theo quy định tại Danh mục Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2026.

1.  Trạng thái 00 - người nộp thuế đã được cấp mã số thuế, đang hoạt động: Khi mã số thuế hoạt động bình thường và thực hiện được đầy đủ các giao dịch thuế, người nộp thuế cần lưu ý thực hiện kê khai, nộp thuế đúng hạn, đồng thời cập nhật thông tin kịp thời khi có thay đổi.

2. Trạng thái 01 - người nộp thuế ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Khi đã hoàn tất giải thể và mã số thuế không còn hiệu lực, người nộp thuế không được phát sinh hoạt động kinh doanh mới bằng mã số thuế này. Trường hợp hoạt động trở lại phải thực hiện thủ tục thành lập mới theo quy định.

3. Trạng thái 02 - người nộp thuế đã chuyển cơ quan thuế quản lý (chờ cơ quan thuế nơi đến nhận): Khi đã thay đổi địa bàn cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế cần thực hiện nghĩa vụ thuế tại cơ quan mới và cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh.

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Công chức Thuế hỗ trợ người nộp thuế rà soát, cập nhật trạng thái mã số thuế

4. Trạng thái 03 - người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Đối với trường hợp đã ngừng hoạt động thực tế nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế, người nộp thuế cần liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế còn tồn đọng (nếu có).

5. Trạng thái 04 - người nộp thuế đang hoạt động (áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đủ thông tin đăng ký thuế): Trạng thái này áp dụng khi đang hoạt động nhưng thông tin đăng ký thuế chưa hoàn thiện. Người nộp thuế cần bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế, hoàn thiện thông tin đăng ký thuế để được cấp mã số thuế đầy đủ thông tin.

6. Trạng thái 05 - người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh: Khi đã được chấp thuận tạm ngừng kinh doanh trong thời gian đăng ký, người nộp thuế cần theo dõi thời hạn để thông báo hoạt động trở lại hoặc thực hiện gia hạn tạm ngừng đúng quy định.

7. Trạng thái 06 - người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Khi cơ quan thuế xác định người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, người nộp thuế cần liên hệ ngay cơ quan thuế quản lý để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ hoặc giải trình tình trạng hoạt động.

8. Trạng thái 07 - người nộp thuế chờ làm thủ tục phá sản: Khi Tòa án ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp gửi cơ quan thuế, người nộp thuế cần thực hiện các thủ tục phá sản theo đúng quy định của pháp luật.

9. Trạng thái 09 - người nộp thuế chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Khi cơ quan thuế đang trong quá trình kiểm tra, xác minh thực tế, người nộp thuế cần phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, đồng thời đảm bảo luôn hoạt động đúng địa chỉ đã đăng ký.

10. Trạng thái 10 - mã số thuế chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân: Khi mã số thuế chưa được đồng bộ với số định danh cá nhân, người nộp thuế cần kiểm tra thông tin trên ứng dụng VNeID hoặc của cơ quan thuế để cập nhật CCCD/số định danh cá nhân theo quy định.

Hiểu rõ các trạng thái mã số thuế mới theo Thông tư số 90/2026, giúp người nộp thuế chủ động nắm bắt tình trạng pháp lý của mình để kịp thời phòng tránh các rủi ro phát sinh. Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên tra cứu và theo dõi sát sao thông tin đăng ký thuế để bảo đảm tính an toàn, thông suốt cho mọi giao dịch và hoạt động của mình.

Phạm Hạnh/VOV1
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