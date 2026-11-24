21 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam đang khai thác với quy mô 4 làn xe hạn chế

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, quy hoạch mạng lưới đường bộ xác định hệ thống đường bộ cao tốc gồm 46 tuyến, với tổng chiều dài 10.106km. Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác 3.345km cao tốc; khoảng 1.252km đang thi công, dự kiến hoàn thành trước năm 2027 và khoảng 1.475km đang chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.

Trên cơ sở kết quả báo cáo nghiên cứu khả thi, Bộ Xây dựng dự kiến triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về PPP, đấu thầu trong năm 2027.

Trong mạng lưới này, cao tốc Bắc - Nam phía Đông có tổng chiều dài khoảng 2.158km, chiếm khoảng 21% tổng chiều dài quy hoạch đường bộ cao tốc cả nước. Tuyến được quy hoạch với quy mô 6-10 làn xe, định hướng đầu tư trước năm 2030.

Đến nay, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông cơ bản đã nối thông toàn tuyến. Hai hạng mục còn lại gồm đoạn Cà Mau - Đất Mũi đang được thi công và cầu Cần Thơ 2 đã được bố trí vốn đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.

Tuy nhiên, về quy mô khai thác, hiện có khoảng 21 đoạn tuyến với tổng chiều dài 1.222km mới được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hạn chế. Các đoạn này tập trung chủ yếu tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (43km), Mai Sơn - Cam Lộ (465km), Quảng Ngãi - Phan Thiết (580km) và Mỹ Thuận - Cà Mau (134km).

Việc mở rộng các đoạn tuyến này nhằm từng bước hoàn thiện quy mô theo quy hoạch, tăng năng lực thông hành và bảo đảm tính đồng bộ của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Liên quan đến thu phí hoàn vốn đối với các đoạn cao tốc đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước theo nghị quyết của Quốc hội, công tác thu phí đã được triển khai trên 5 đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Diễn Châu và từ Vĩnh Hảo đến Dầu Giây từ ngày 2/3/2026; 5 đoạn tuyến từ Bãi Vọt đến Cam Lộ từ ngày 15/7/2026; cùng 5 đoạn tuyến từ Quảng Ngãi đến Nha Trang từ ngày 14/8/2026.

Tính đến hết ngày 30/10/2026, hệ thống thu phí ghi nhận tổng lưu lượng hơn 41 triệu lượt phương tiện, số tiền thu và nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 3.853 tỷ đồng.

Các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ được đầu tư mở rộng lên 6-10 làn xe.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về nghiên cứu đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công - tư (PPP), Bộ Xây dựng đã giao đơn vị trực thuộc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Công việc tập trung vào khảo sát, thu thập số liệu và tính toán các phương án đầu tư.

Đến nay, một số doanh nghiệp đã quan tâm, đề xuất tham gia dự án, trong đó có Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 178.300 tỷ đồng

Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Xây dựng, phạm vi dự án mở rộng tập trung vào đoạn Hà Nội-TP.HCM, gồm 18 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.144km. Các đoạn tuyến này dự kiến được mở rộng từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 178.335 tỷ đồng.

Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây hiện đã có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, dự kiến tiếp tục được mở rộng lên 6 làn xe nhằm đồng bộ với các đoạn tuyến liền kề.

Đối với 3 đoạn tuyến đang do nhà đầu tư thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức BOT, gồm Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo, tổng chiều dài khoảng 178km, sơ bộ tổng mức đầu tư mở rộng được tính toán khoảng 27.948 tỷ đồng.

Các đoạn tuyến này dự kiến được chia thành 3 dự án thành phần độc lập. Hình thức và mức vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ sẽ được xác định căn cứ vào hợp đồng PPP đã ký, tình hình lưu lượng giao thông và kết quả phân tích tài chính chi tiết đối với từng đoạn tuyến.

Bộ Xây dựng sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo hình thức đối tác công-tư.

Theo đề xuất sơ bộ của các nhà đầu tư hiện hữu, vốn ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ khoảng 60-70% tổng mức đầu tư phần mở rộng, tương ứng khoảng 17.000-20.000 tỷ đồng. Đối với 15 đoạn tuyến đã được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và hiện đang tổ chức thu phí, phương án nghiên cứu đề xuất chia thành 2 dự án thành phần.

Cụ thể, dự án thành phần phía Bắc từ Mai Sơn đến Cam Lộ có chiều dài khoảng 415km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 72.181 tỷ đồng. Dự án thành phần phía Nam từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây dài khoảng 551km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 78.206 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh: “Các thông tin, số liệu và dự kiến chia dự án sẽ được Bộ Xây dựng chuẩn xác trong báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định”. Về công tác chuẩn bị đầu tư, đối với 3 đoạn tuyến đang khai thác theo hình thức BOT, Bộ Xây dựng dự kiến giao các nhà đầu tư hiện hữu lập đề xuất dự án theo quy định tại Điều 48 Luật Đường bộ.

Đối với 15 đoạn tuyến đã được đầu tư công, dự kiến chia thành 2 dự án thành phần, trường hợp có doanh nghiệp đề xuất tham gia, Bộ Xây dựng sẽ xem xét giao các doanh nghiệp lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của Luật PPP.

Đáng chú ý, do đã có một số doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ Xây dựng dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở kết quả báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo kế hoạch, việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sẽ được triển khai trong năm 2027, tuân thủ các quy định của pháp luật về PPP và đấu thầu.