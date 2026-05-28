Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu gỡ vướng cho xe bán tải

Thứ Năm, 17:00, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát, nghiên cứu phương án khả thi sửa đổi một số quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xe ô tô tải pickup cabin kép (xe bán tải).

Ngày 27/5, Bộ Xây dựng có Thông báo số 242/TB-BXD kết luận một số vấn đề sau khi làm việc với Công ty TNHH Ford Việt Nam về các kiến nghị liên quan đến ô tô tải pickup ca bin kép. Tại thông báo này, Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Ford Việt Nam về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng quy định đối với xe ô tô tải pickup cabin kép. 

Văn bản cho biết, trước đó Bộ Xây dựng đã họp với Sở Xây dựng Hà Nội để Sở tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 về sửa đổi Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội; đồng thời Cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với Công ty TNHH Ford Việt Nam và các đơn vị nghiên cứu và có Văn bản số 2612/CĐBVN-TCGT ngày 12/5/2026 gửi các cơ quan quản lý đường bộ trên cả nước đề nghị rà soát, hướng dẫn tổ chức giao thông phù hợp.

Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu gỡ vướng cho xe bán tải (Ảnh minh họa: KT)

Tuy nhiên, theo quan điểm của doanh nghiệp, việc hướng dẫn này mới xử lý bước đầu, chưa giải quyết triệt để vướng mắc do còn có cách hiểu, cách áp dụng khác nhau liên quan đến phân loại phương tiện, báo hiệu đường bộ và tổ chức giao thông tại địa phương. Các kiến nghị của doanh nghiệp cần tiếp tục được nghiên cứu khách quan, đúng quy định, đúng thẩm quyền, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, trật tự ATGT và tháo gỡ vướng mắc hợp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Từ tinh thần này, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp rà soát QCVN 41:2024/BGTVT, Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT và các quy định liên quan. Đồng thời, làm rõ nội dung đã xử lý được và nội dung còn vướng mắc trong thực tiễn.

Bộ Xây dựng yêu cầu việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cần bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền, thống nhất, khả thi, minh bạch và không làm phát sinh cách hiểu khác nhau trong thực thi. Bộ Xây dựng cũng giao Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng và Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình xử lý kiến nghị, báo cáo tham mưu lãnh đạo Bộ kịp thời xử lý các trường hợp vướng mắc phát sinh.

Hà Nho/VOV1
Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Đề xuất gia hạn ưu đãi thuế TTĐB cho xe điện và xe bán tải đến hết 2030

VOV.VN - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về gia hạn thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 3/2026: Ford Ranger trở lại vị trí số 1

VOV.VN - Sau khi bị "soán ngôi" vào tháng 2/2026 bởi Toyota Hilux, sang tháng 3 Ford Ranger đã trở lại vị trí số 1 bảng xếp hạng Top xe bán tải bán chạy nhất hàng tháng với 1.449 xe.

