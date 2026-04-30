Xe bán tải cỡ lớn an toàn nhất năm 2026 thuộc về hãng xe nào?

Thứ Năm, 06:00, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù gây nhiều tranh cãi về ngoại hình cũng như mức độ hoàn thiện, Tesla Cybertruck vẫn được đánh giá là mẫu bán tải cỡ lớn an toàn nhất tại Mỹ, vượt qua các đối thủ quen thuộc đến từ Toyota hay Ford.

Đã từ lâu, xe bán tải tại Mỹ không còn chỉ là những “cỗ máy lao động” đơn thuần. Các mẫu bán tải hiện đại ngày nay không chỉ lớn hơn mà còn tinh tế và đa dụng hơn bao giờ hết và với nhiều người mua, khả năng phục vụ gia đình giờ đây cũng quan trọng không kém tải trọng hay sức kéo. Vì vậy, các tiêu chí an toàn ngày càng trở thành yếu tố then chốt khi lựa chọn xe.

Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) là một trong những tổ chức đánh giá an toàn xe uy tín nhất tại Mỹ. Cơ quan độc lập này tiến hành hàng loạt bài thử nghiệm va chạm nghiêm ngặt cùng nhiều tiêu chí đánh giá khác, sau đó công bố kết quả chi tiết theo từng mẫu xe và từng phân khúc. Từ đó, IIHS tổng hợp danh sách những mẫu xe an toàn nhất tại Mỹ cho mỗi năm sản xuất.

Phần lớn những mẫu xe đạt điểm cao trong năm 2026 đều là những cái tên quen thuộc, nhưng mẫu bán tải đứng đầu bảng xếp hạng lại gây bất ngờ. Không phải Ford F-150 - mẫu xe bán chạy nhất, cũng không phải Chevrolet Silverado phổ biến, và thậm chí cũng không đến từ “Big Three” của Detroit. Tuy nhiên, đây cũng không phải là thương hiệu nhập khẩu. Mẫu bán tải cỡ lớn an toàn nhất tại Mỹ theo IIHS chính là Tesla Cybertruck - một mẫu xe gây nhiều tranh cãi. Dù từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, bao gồm cả những chỉ trích về chất lượng hoàn thiện, chiếc bán tải này vẫn cho thấy mức độ an toàn rất cao.

Thiết kế lạ mắt nhưng độ an toàn ấn tượng

Dù Tesla Cybertruck có thể chưa vượt trội so với các đối thủ ở khả năng off-road, nhưng kết quả thử nghiệm va chạm và các hệ thống an toàn chủ động đã giúp mẫu xe này đạt điểm số cao từ IIHS. Kết quả này cũng tương đồng với đánh giá tích cực từ National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

IIHS hiện có hai cấp chứng nhận an toàn cho xe. Đầu tiên là “Top Safety Pick”, yêu cầu xe phải đạt điểm “Tốt” (Good) trong ba bài thử va chạm chính, đồng thời đạt “Tốt” hoặc “Chấp nhận được” (Acceptable) đối với hệ thống đèn pha và hệ thống tránh va chạm phía trước với người đi bộ. Cấp cao hơn là “Top Safety Pick+”, bổ sung thêm tiêu chí đánh giá hiệu quả của hệ thống phòng tránh va chạm giữa các phương tiện.

Phiên bản 2026 của Tesla Cybertruck đạt điểm gần như tuyệt đối ở hầu hết các hạng mục, từ khả năng bảo vệ khi va chạm đến tốc độ và độ chính xác của các hệ thống phòng tránh tai nạn. Nhờ đó, đây là mẫu bán tải cỡ lớn duy nhất đạt danh hiệu “Top Safety Pick+” của IIHS. Hai hạng mục duy nhất mà Cybertruck không đạt mức “Tốt” là dây an toàn và hệ thống cố định ghế trẻ em. Cụ thể, hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn bị đánh giá “Trung bình” (Marginal) do thời gian cảnh báo ngắn, còn các điểm neo ghế trẻ em (LATCH) được chấm “Chấp nhận được” do vị trí khó tìm.

Ngoại hình gây tranh cãi nhưng vẫn đảm bảo an toàn

Trong thời gian qua, thiết kế góc cạnh và vật liệu thép không gỉ độc đáo của Tesla Cybertruck từng làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn đối với người đi bộ. Tuy nhiên, mẫu xe này lại thể hiện khả năng bảo vệ hành khách bên trong rất tốt. Cũng cần lưu ý rằng các mẫu xe điện khác của Tesla như Tesla Model 3 và Tesla Model Y cũng đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra an toàn tại Mỹ và châu Âu, nên thành tích của Cybertruck không hoàn toàn bất ngờ.

Dù các đánh giá an toàn ấn tượng này có thể chưa đủ để thay đổi hoàn toàn quan điểm của công chúng về mẫu bán tải có thiết kế “dị biệt” này, nhưng ít nhất chúng cũng giúp xoa dịu những lo ngại ban đầu về chất lượng và độ an toàn của xe.

Tuy vậy, không phải ai cũng bị thuyết phục. Nếu người dùng đang tìm kiếm một mẫu bán tải chạy xăng, có thiết kế truyền thống hơn nhưng vẫn đạt chứng nhận từ IIHS, thì Toyota Tundra là một lựa chọn đáng cân nhắc. Phiên bản 2026 của Tundra đạt danh hiệu “Top Safety Pick”, với điểm số tối đa trong các bài thử va chạm, dù vẫn kém Cybertruck ở hiệu quả đèn pha và hệ thống phòng tránh va chạm phía trước.

Vượt BMW và Mercedes, Porsche là hãng xe sang có nhiều khách hàng trung thành nhất

VOV.VN - Porsche dẫn đầu phân khúc xe sang về mức độ trung thành của khách hàng theo khảo sát của J.D. Power, nhiều hơn BMW, Mercedes và vượt xa mức trung bình toàn ngành. Lòng trung thành không chỉ phản ánh sự hài lòng của người dùng mà còn giúp nâng cao giá trị bán lại và lợi ích lâu dài cho cả hãng xe lẫn khách hàng

CTV Thu Ánh/VOV.VN
Theo SlashGear
Lexus LC lọt Top xe ô tô đang "bán ế" nhất tại Mỹ năm 2026

VOV.VN - Ngành ô tô Mỹ năm 2026 đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là giá xe cao và nhu cầu xe điện suy giảm. Nhiều mẫu xe, kể cả từ các thương hiệu lớn, ghi nhận doanh số rất thấp cũng như đứng trước nguy cơ bị khai tử.

Isuzu và Toyota phát triển xe tải điện dùng pin nhiên liệu đầu tiên tại Nhật Bản

VOV.VN - Isuzu Motors và Toyota Motor Corporation vừa công bố hợp tác phát triển mẫu xe tải nhẹ chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên sản xuất hàng loạt tại Nhật Bản, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 3/2026: Ford Ranger trở lại vị trí số 1

VOV.VN - Sau khi bị "soán ngôi" vào tháng 2/2026 bởi Toyota Hilux, sang tháng 3 Ford Ranger đã trở lại vị trí số 1 bảng xếp hạng Top xe bán tải bán chạy nhất hàng tháng với 1.449 xe.

