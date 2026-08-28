Cà Mau cần nhà đầu tư để biến tiềm năng thành nguồn lực

"Tỉnh có thể chưa phải là nơi có điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt nhưng có những lợi thế rất riêng. Quan trọng tỉnh muốn biết nhà đầu tư muốn gì, Cà Mau cần làm gì", ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh tổ chức ngày 28/8.

Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời đã giới thiệu tiềm năng cùng những lợi thế khác biệt của địa phương đến với các nhà đầu tư.

Là mảnh đất ở địa đầu cực Nam Tổ quốc - Cà Mau sở hữu vị trí chiến lược hướng ra biển lớn và là tỉnh duy nhất trên cả nước có ba mặt giáp biển với chiều dài bờ biển 310 km. Bên cạnh hệ sinh thái tự nhiên phong phú, Cà Mau có thế mạnh đặc biệt trong các lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp, năng lượng, kinh tế biển và du lịch.

Tỉnh Cà Mau có tiềm năng phát triển điện gió

Đặc biệt, địa phương đang đứng trước không gian phát triển mới khi hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia được triển khai. Các dự án lớn như tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường kết nối ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đang tạo đà bứt phá, gia tăng tính kết nối giữa Cà Mau với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực ĐBSCL và cả nước.

Ông Ngời nêu rõ, tiềm năng không tự trở thành giá trị và cơ hội không tự biến thành dự án, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đánh giá vai trò rất quan trọng của doanh nghiệp, trong việc biến tiềm năng thành nguồn lực.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị

Hội nghị là dịp để chính quyền địa phương trực tiếp lắng nghe nhu cầu của nhà đầu tư, cùng thảo luận các giải pháp đồng hành và tạo ra giá trị bền vững. Cà Mau ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực, tầm nhìn dài hạn, ứng dụng công nghệ và quản trị hiện đại, hướng tới những dự án có giá trị gia tăng cao, hình thành chuỗi sản xuất, tạo việc làm; bảo vệ môi trường và lợi ích lâu dài đóng góp cho cộng đồng.

Bên cạnh các mục tiêu phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực chăm lo cho các gia đình khó khăn, đối tượng yếu thế nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi tới đây, bảo đảm mọi người dân trên địa bàn đều được đón một mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình.

Tỉnh Cà Mau muốn thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến tôm là thế mạnh đứng đầu cả nước

Nhắc lại ý nghĩa lịch sử của kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, ông Ngời nhấn mạnh tinh thần vượt khó, đoàn kết để vươn lên. Cà Mau thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, khát vọng và cách làm. Tỉnh kỳ vọng sự kiện xúc tiến đầu tư lần này sẽ mở ra các kết nối thực chất, tạo nền tảng cho sự hợp tác hiệu quả và hình thành nên các dự án mang lại giá trị phát triển lâu dài cho doanh nghiệp, tỉnh Cà Mau cũng như toàn vùng ĐBSCL.