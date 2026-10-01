Cà Mau xếp loại cơ quan hành chính trên thang điểm 100

Theo quy định, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan hành chính của tỉnh Cà Mau được thực hiện trên thang điểm 100. Trong đó, nhóm tiêu chí chung chiếm 30 điểm, tập trung vào việc chấp hành đường lối, chính sách, năng lực quản lý công chức và hiệu quả thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp là điểm cộng cho cơ quan hành chính

Nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm 70 điểm, trong đó tỷ lệ hoàn thành các nhiệm vụ được giao chiếm số điểm cao nhất là 30 điểm.

Đáng chú ý, bộ tiêu chí đánh giá mới đề cao vai trò, hiệu quả của việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cụ thể, bên cạnh 10 điểm trong nhóm tiêu chí chung dành cho cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ, ở nhóm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ, UBND tỉnh dành trọn 20 điểm cho các nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực này.

Bao gồm 5 điểm cho kết quả thực hiện chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính; 5 điểm cho việc triển khai chính sách, chương trình khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; 5 điểm cho kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến và 5 điểm cho công tác giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Cà Mau đang đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử

Việc đưa các nội dung về phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính thành các tiêu chí chấm điểm cụ thể, chiếm tỷ trọng đáng kể trong bộ tiêu chí đánh giá sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại và minh bạch.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2026 và áp dụng đối với các sở, ngành, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp xã.