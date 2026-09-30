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Cà Mau quan tâm sức khỏe người cao tuổi, đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân

Thứ Tư, 17:14, 30/09/2026
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VOV.VN - Đã qua trong thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân, tỉnh Cà Mau đã rất quyết tâm đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân. Nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, ngày 30/9, tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ phát động và khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi.

Lễ phát động thu hút 300 người cao tuổi tham dự. Đây là hoạt động thể hiện sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến quý báu của các thế hệ người cao tuổi dành cho gia đình, cộng đồng và đất nước.

Để người già sống lâu, sống khỏe

Bên cạnh việc nhận các phần quà ý nghĩa, đa số các cô chú đều tham gia khám sức khỏe. Trong dịp này, ngành Y tế Cà Mau không chỉ tổ chức khám tổng quát, khám mắt mà còn thực hiện xét nghiệm, siêu âm, cấp thuốc miễn phí, đồng thời tư vấn và chỉ định điều trị kịp thời đối với những trường hợp phát hiện có bệnh lý.

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Nhân tháng hành động vì người cao tuổi, tỉnh Cà Mau tổ chức khám sức khỏe cho nhiều cô chú.

Trực tiếp đến khám sức khỏe và được siêu âm tim, ông Trần Văn Khen, người dân phường Tân Thành, bày tỏ sự cảm kích: "Đến đây, chúng tôi vừa được giao lưu, vui chơi, ca hát, lại vừa được chăm sóc, khám sức khỏe tỉ mỉ cho từng người. Đây là sự động viên rất lớn giúp chúng tôi có thêm động lực để sống lâu, sống khỏe bên con cháu. Sự quan tâm chu đáo dành cho những người già như chúng tôi chính là niềm hạnh phúc lớn nhất".

Nói rõ hơn về công tác chuẩn bị và mục tiêu của ngành y tế địa phương trong đợt cao điểm này, ông Nguyễn Tấn Lực, Quyền Giám đốc Sở Y tế Cà Mau cho biết: "Để chuẩn bị cho Tháng hành động vì người cao tuổi, Sở Y tế đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy và UBND tỉnh kế hoạch thăm, tặng quà cho người cao tuổi tại gia đình và các địa phương trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi và Ngày Quốc tế người cao tuổi. Trong dịp này, ngành y tế tổ chức khám sàng lọc toàn diện cho các cô chú với nhiều nội dung như: khám tổng quát, xét nghiệm các chỉ số cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X-quang)... Qua đó, giúp phát hiện sớm các bệnh lý và kịp thời đưa ra chỉ định điều trị cho người cao tuổi".

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Ông Nguyễn Tấn Lực, Quyền Giám đốc Sở Y tế Cà Mau tặng quà động viên người cao tuổi.

Sớm hoàn thánh khám sức khỏe toàn dân

Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được tỉnh Cà Mau quan tâm, nổi bật là chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai rất quyết liệt. Tại đợt phát động thứ 5 trên toàn tỉnh diễn ra vào giữa tháng 9 vừa qua, Cà Mau đã đạt khoảng 80% dân số được khám, đứng thứ 2 cả nước về tiến độ. Hiện địa phương đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ chương trình khám sức khỏe toàn dân vào cuối tháng 10.

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Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ phát động đợt thứ 5.

Đã tham gia khám sức khỏe toàn dân, ông Võ Hùng Dũng, ngụ phường Lý Văn Lâm, chia sẻ niềm tự hào và phấn khởi khi thấy Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhân dân: "Hiện nay, Đảng và Nhà nước đang rất quan tâm, trong đó có bản thân tôi. Qua chương trình khám sàng lọc sức khỏe, tôi thấy các nhân viên y tế tiếp xúc rất đàng hoàng, lịch sự và chăm sóc tận tình, tử tế".

Phát biểu tại lễ ra quân đợt phát động thứ 5, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, tỉnh xác định từ năm 2026, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm. Đây không phải mục tiêu chỉ thực hiện trong một đợt cao điểm mà sẽ trở thành hoạt động được duy trì thường xuyên.

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Tỉnh Cà Mau phấn đấu, trong tháng 10 tới sẽ hoàn thành khám sức khỏe toàn dân.

Ông Luân nêu rõ, qua việc triển khai năm 2026, tỉnh Cà Mau sẽ rút kinh nghiệm để xây dựng phương án cho năm 2027, gắn sàng lọc với điều trị phù hợp điều kiện thực tế; đồng thời đổi mới cách làm nhằm tạo thuận lợi nhất cho bà con di chuyển, huy động đội ngũ y bác sĩ chuyên môn sâu để kịp thời phát hiện bệnh nền và có hướng xử lý hiệu quả. Ngành y tế cũng được yêu cầu thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả từng địa phương để chấn chỉnh kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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