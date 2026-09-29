Cà Mau đề xuất hỗ trợ xây lại 6 căn nhà bị sập hoàn toàn do lốc xoáy

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời đề xuất UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo báo cáo từ UBND xã Nguyễn Phích, thiên tai quét qua ấp 2 và ấp 4 đã làm ảnh hưởng tổng cộng 12 căn nhà, tổng thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng. Rất may, trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Trong ngày 28 - 29/9, xã Nguyễn Phích bị thiệt hại 12 căn nhà do thời tiết cực đoan

Qua thống kê chi tiết, phần lớn thiệt hại tập trung trong ngày 28/9 với 6 căn nhà bị sập hoàn toàn, một căn sập phần nhà sau và 5 căn bị tốc mái. Đến ngày 29/9, địa phương ghi nhận thêm 1 căn nhà ở ấp 2 bị tốc mái với mức thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Tổng thiệt hại đối với nhóm nhà sập và tốc mái hơn 1 tỷ đồng.

Ông Đỗ Hoàng Giới, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp cùng các ngành, đoàn thể và chính quyền các ấp trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các gia đình. Đội xung kích phòng, chống thiên tai của địa phương được huy động để hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, di dời tài sản đến nơi an toàn và khắc phục tạm thời nhằm bảo đảm đời sống bước đầu.

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã đến hỗ trợ bước đầu cho những gia đình thiệt hại.

Dựa trên kết quả rà soát thực tế, UBND xã Nguyễn Phích đã chính thức kiến nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng lại 6 căn nhà bị sập hoàn toàn.

Hiện chính quyền xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ cho hộ dân theo đúng quy định.