English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cả nước cấp mới 787 mã số vùng trồng sau 55 ngày triển khai Nghị quyết 36

Thứ Sáu, 18:05, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 25/9, tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức tọa đàm về xây dựng và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.


Sau 55 ngày thực hiện Nghị quyết 36/2026/NQ-CP của Chính phủ, cả nước đã cấp mới 787 mã số vùng trồng, các thủ tục và thời gian cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được đơn giản hoá, rút gọn. 

 Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, Nghị quyết 36/2026/NQ-CP ban hành ngày 31/7/2026, đã đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Việc cấp và quản lý mã số được thực hiện trên môi trường mạng, theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, gắn với hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc. Sau 55 ngày triển khai, cả nước đã cấp mới 787 mã số vùng trồng.

Tại tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Tố Chân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau 55 ngày thực hiện Nghị quyết 36, địa phương cấp được 43 mã số vùng trồng, nâng tổng số mã vùng trồng toàn tỉnh lên 424 mã. Việc cấp mới còn một số hạn chế, địa phương đang rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê để phục vụ truy xuất nguồn gốc.

ca nuoc cap moi 787 ma so vung trong sau 55 ngay trien khai nghi quyet 36 hinh anh 1
Toạ đàm thu hút nhiều đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia.

“Việc thu thập cơ sở dữ liệu thông tin cho ta thấy cái nhìn toàn cảnh là nhu cầu của người dân là có. Tuy nhiên, nhận thức của bà con chưa đồng đều, cho nên phải tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để người ta hiểu rằng việc nhận một mã số vùng trồng là nhận một địa chỉ để xác định giá trị sản phẩm của mình. Khi nhận thức người dân đã được nâng cao thì sẽ hoàn thiện được việc truy xuất nguồn gốc. Từ đó, các hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng liên kết chuỗi trên cơ sở dữ liệu từ người dân”, bà Nguyễn Thị Tố Chân cho biết.

Dù thủ tục cấp mã số vùng trồng đã thuận lợi hơn, đại diện doanh nghiệp và hợp tác xã tại tọa đàm cho rằng duy trì mã số qua từng vụ mới là việc cần chú trọng.

Để làm được điều đó, người sản xuất phải ghi nhật ký canh tác, kiểm soát vật tư đầu vào, cập nhật hồ sơ; cơ sở đóng gói phải duy trì các điều kiện đã đăng ký. Đây là những thông tin cần thiết để truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng nông sản. 

Các đơn vị cũng kiến nghị xây dựng cơ chế để tổ khuyến nông cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ nông dân thực hiện và duy trì các yêu cầu của mã số.

Ông Lê Quốc Thanh- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, thời gian tới hệ thống khuyến nông cộng đồng sẽ tăng cường hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất, đào tạo lực lượng cơ sở, kết nối doanh nghiệp với hợp tác xã và nông dân; đồng thời tổng hợp những vướng mắc phát sinh để kiến nghị tháo gỡ.

“Lực lượng khuyến nông cộng đồng phải đồng hành cùng bà con, trực tiếp cùng bà con. Có thể phải thay đổi hình thức, có thể là ngay tại vườn sầu riêng, rẫy cà phê, vườn chanh leo, khi bà con đang sản xuất, thì lực lượng tới hỗ trợ bà con làm ngay những thao tác khai báo trên môi trường điện tử và những vấn đề bà con đang gặp phải”, ông Lê Quốc Thanh nói.

ca nuoc cap moi 787 ma so vung trong sau 55 ngay trien khai nghi quyet 36 hinh anh 2
Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia phát biểu tại toạ đàm.

Dịp này, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cùng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân ký cam kết tham gia mô hình liên kết đa bên phát triển vùng nguyên liệu bền vững, nhằm gắn việc cấp mã số với quản lý sản xuất và duy trì chất lượng nông sản lâu dài.

26-8-tap-huan-2.jpeg

Tập huấn cấp mã số vùng trồng theo cơ chế mới

VOV.VN - Hôm nay 26/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn quy trình thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo Nghị quyết 36/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tập huấn cấp mã số vùng trồng theo cơ chế mới
Tập huấn cấp mã số vùng trồng theo cơ chế mới

VOV.VN - Hôm nay 26/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn quy trình thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo Nghị quyết 36/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Tập huấn cấp mã số vùng trồng theo cơ chế mới

Tập huấn cấp mã số vùng trồng theo cơ chế mới

VOV.VN - Hôm nay 26/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn quy trình thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo Nghị quyết 36/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Đưa mã số vùng trồng vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản Lâm Đồng
Đưa mã số vùng trồng vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều 25/8, tại Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống khuyến nông về sản xuất an toàn, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đưa mã số vùng trồng vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản Lâm Đồng

Đưa mã số vùng trồng vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều 25/8, tại Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống khuyến nông về sản xuất an toàn, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Mã số vùng trồng sầu riêng - “tấm hộ chiếu” bị đánh cắp
Mã số vùng trồng sầu riêng - “tấm hộ chiếu” bị đánh cắp

VOV.VN - Mã số vùng trồng giống như tờ giấy chứng minh thư. Thế nhưng, người dân có đất, trực tiếp sản xuất khi muốn liên kết xuất khẩu lại “ngã ngửa” vì diện tích của mình đã có mã số vùng trồng bị người khác sử dụng.

Mã số vùng trồng sầu riêng - “tấm hộ chiếu” bị đánh cắp

Mã số vùng trồng sầu riêng - “tấm hộ chiếu” bị đánh cắp

VOV.VN - Mã số vùng trồng giống như tờ giấy chứng minh thư. Thế nhưng, người dân có đất, trực tiếp sản xuất khi muốn liên kết xuất khẩu lại “ngã ngửa” vì diện tích của mình đã có mã số vùng trồng bị người khác sử dụng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp