Cả nước cấp mới 787 mã số vùng trồng sau 55 ngày triển khai Nghị quyết 36



Sau 55 ngày thực hiện Nghị quyết 36/2026/NQ-CP của Chính phủ, cả nước đã cấp mới 787 mã số vùng trồng, các thủ tục và thời gian cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được đơn giản hoá, rút gọn.

Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, Nghị quyết 36/2026/NQ-CP ban hành ngày 31/7/2026, đã đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Việc cấp và quản lý mã số được thực hiện trên môi trường mạng, theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, gắn với hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc. Sau 55 ngày triển khai, cả nước đã cấp mới 787 mã số vùng trồng.

Tại tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Tố Chân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau 55 ngày thực hiện Nghị quyết 36, địa phương cấp được 43 mã số vùng trồng, nâng tổng số mã vùng trồng toàn tỉnh lên 424 mã. Việc cấp mới còn một số hạn chế, địa phương đang rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê để phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Toạ đàm thu hút nhiều đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia.

“Việc thu thập cơ sở dữ liệu thông tin cho ta thấy cái nhìn toàn cảnh là nhu cầu của người dân là có. Tuy nhiên, nhận thức của bà con chưa đồng đều, cho nên phải tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để người ta hiểu rằng việc nhận một mã số vùng trồng là nhận một địa chỉ để xác định giá trị sản phẩm của mình. Khi nhận thức người dân đã được nâng cao thì sẽ hoàn thiện được việc truy xuất nguồn gốc. Từ đó, các hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng liên kết chuỗi trên cơ sở dữ liệu từ người dân”, bà Nguyễn Thị Tố Chân cho biết.

Dù thủ tục cấp mã số vùng trồng đã thuận lợi hơn, đại diện doanh nghiệp và hợp tác xã tại tọa đàm cho rằng duy trì mã số qua từng vụ mới là việc cần chú trọng.

Để làm được điều đó, người sản xuất phải ghi nhật ký canh tác, kiểm soát vật tư đầu vào, cập nhật hồ sơ; cơ sở đóng gói phải duy trì các điều kiện đã đăng ký. Đây là những thông tin cần thiết để truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng nông sản.

Các đơn vị cũng kiến nghị xây dựng cơ chế để tổ khuyến nông cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ nông dân thực hiện và duy trì các yêu cầu của mã số.

Ông Lê Quốc Thanh- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, thời gian tới hệ thống khuyến nông cộng đồng sẽ tăng cường hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất, đào tạo lực lượng cơ sở, kết nối doanh nghiệp với hợp tác xã và nông dân; đồng thời tổng hợp những vướng mắc phát sinh để kiến nghị tháo gỡ.

“Lực lượng khuyến nông cộng đồng phải đồng hành cùng bà con, trực tiếp cùng bà con. Có thể phải thay đổi hình thức, có thể là ngay tại vườn sầu riêng, rẫy cà phê, vườn chanh leo, khi bà con đang sản xuất, thì lực lượng tới hỗ trợ bà con làm ngay những thao tác khai báo trên môi trường điện tử và những vấn đề bà con đang gặp phải”, ông Lê Quốc Thanh nói.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia phát biểu tại toạ đàm.

Dịp này, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cùng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân ký cam kết tham gia mô hình liên kết đa bên phát triển vùng nguyên liệu bền vững, nhằm gắn việc cấp mã số với quản lý sản xuất và duy trì chất lượng nông sản lâu dài.