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Tập huấn cấp mã số vùng trồng theo cơ chế mới

Thứ Tư, 18:41, 26/08/2026
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VOV.VN - Hôm nay 26/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn quy trình thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo Nghị quyết 36/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Theo Nghị quyết 36, quy trình cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được chuyển từ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh về Chủ tịch UBND cấp xã, phường trực tiếp quyết định và quản lý. Cùng với đó, thủ tục được đơn giản hóa, thực hiện số hóa toàn trình, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thay đổi này đặt ra yêu cầu lớn về năng lực chuyên môn, kỹ năng công nghệ và trách nhiệm quản lý đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

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Cán bộ các xã, phường tỉnh Đắk Lắk tập huấn quy trình cấp mã số vùng trồng mới. 

Tại hội nghị, cán bộ các xã, phường của tỉnh Đắk Lắk được hướng dẫn những điểm mới của Nghị quyết 36, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến; thao tác trên phần mềm, kiểm tra thực địa và giám sát vùng trồng sau khi cấp mã. Đặc biệt, Nghị quyết mới đã bãi bỏ quy định về diện tích tối thiểu, mở rộng khả năng thiết lập mã số đối với các vùng sản xuất có cây trồng xen.

Tại Đắk Lắk, việc triển khai Nghị quyết 36 đang được gắn với chiến dịch cao điểm “30 ngày đêm” rà soát, số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Tỉnh này đã thành lập các tổ công tác triển khai số hóa tại 72 xã, phường có diện tích sầu riêng.

Đến ngày 24/8, toàn tỉnh đã có 115 hồ sơ được nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy trình phân cấp mới. Tuy nhiên, hồ sơ mới phát sinh tại một số địa phương, cho thấy việc triển khai vẫn cần tiếp tục được đẩy mạnh.

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Đơn vị chuyên môn hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp mã số vùng trồng tại cơ sở.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, qua thực tế số hóa tại 72 xã, phường năng lực thực hiện giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Vì vậy, Đắk Lắk cần thêm sự hỗ trợ từ các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ cấp xã cũng phải chủ động tìm hiểu, nắm vững các quy trình cấp mã.

“Hy vọng, qua lớp tập huấn tất cả các lãnh đạo xã cũng như cán bộ phòng kinh tế và cán bộ phụ trách nắm chắc công tác cấp các thủ tục hành chính để triển khai tại địa phương. Và cùng coi mã số vùng trồng là góp phần vào uy tín để bảo vệ thương hiệu cho nông sản của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới, giúp nông dân đảm bảo nguồn thu nhập bền vững” - bà Đặng Thị Thuỷ cho biết.

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Đắk Lắk số hóa vùng trồng, minh bạch ngành hàng sầu riêng

VOV.VN - Đắk Lắk triển khai chiến dịch “30 ngày đêm” rà soát, số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Đây là giải pháp nâng cao truy xuất nguồn gốc, minh bạch ngành hàng, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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