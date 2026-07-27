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Quy định mới về hoạt động của Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững

Thứ Hai, 20:34, 27/07/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững ký Quyết định số 84/QĐ-HĐQGPTBV ngày 27/7/2026 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng này.

Quy chế quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng theo Quyết định số 1021/QĐ-TTg ngày 9/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Hội đồng.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Hội đồng; quyết định chương trình công tác hằng năm, triệu tập và chủ trì các cuộc họp, đồng thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hội đồng.

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Ảnh minh hoạ: AI

Phó Chủ tịch Hội đồng giúp Chủ tịch điều hành, tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo phân công; chỉ đạo xây dựng chương trình công tác, chuẩn bị nội dung các cuộc họp, tổng hợp báo cáo định kỳ và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Cơ quan thường trực Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp, đóng góp ý kiến đối với các nội dung được lấy ý kiến; chủ động đề xuất các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững và tham mưu triển khai các kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan, đơn vị mình.

Quy chế cũng quy định Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, các ý kiến tư vấn được thảo luận tập thể và do Chủ tịch Hội đồng kết luận. Đối với các vấn đề lớn, phức tạp, Hội đồng sẽ lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và các bên liên quan trước khi xem xét, quyết định.

Về chế độ thông tin, báo cáo, Cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện phát triển bền vững, báo cáo Chủ tịch Hội đồng và Thủ tướng Chính phủ theo quy định; các thành viên Hội đồng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Diệp Thảo/VOV.VN
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