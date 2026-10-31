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Cách kê khai giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh thu không quá 10 tỷ đồng

Thứ Bảy, 14:00, 31/10/2026
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VOV.VN - Việc kê khai giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 với thu nhập không quá 10 tỷ đồng được thực hiện như thế nào?

Theo Điều 3 Nghị định số 398/2026/NĐ-CP, chính sách giảm thuế TNDN áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Đối tượng gồm doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Số thuế TNDN được giảm tính trên số thuế phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027, trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp có kỳ tính thuế theo năm, không phân biệt phương pháp tính thuế, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật thuế TNDN.

Nếu doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi theo Luật thuế TNDN hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội, khoản giảm 30% được tính trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi.

Doanh thu năm làm căn cứ xác định điều kiện giảm thuế bao gồm doanh thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu; doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Với doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, doanh thu trong kỳ tính thuế bao gồm doanh thu của các đơn vị này thể hiện trên báo cáo tài chính tổng hợp năm.

cach ke khai giam 30 thue thu nhap doi voi doanh thu khong qua 10 ty dong hinh anh 1
Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ

Nghị định số 398/2026/NĐ-CP cũng quy định cách xác định đối với kỳ tính thuế đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập hoặc kỳ tính thuế cuối cùng của doanh nghiệp chuyển đổi loại hình, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản.

Nếu kỳ này ngắn hơn 3 tháng và được cộng vào kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027 để hình thành một kỳ tính thuế TNDN, doanh thu và số thuế được giảm được xác định đối với 12 tháng của kỳ tính thuế năm tương ứng.

Chính sách không áp dụng với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp hình thành từ việc chia, tách sau ngày Nghị quyết số 43/2026/QH16 có hiệu lực mà tổng doanh thu hằng năm của các doanh nghiệp sau chia, tách trên 10 tỷ đồng.

Tổng doanh thu được xác định bằng cách cộng doanh thu của tất cả doanh nghiệp hình thành từ quá trình chia, tách doanh nghiệp ban đầu trong kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.

Đối với cả cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, nếu khai bổ sung hoặc theo quyết định, kết luận, thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan Thuế, cơ quan có thẩm quyền làm tăng số thuế phải nộp, phần thuế tăng thêm vẫn được giảm 30% nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện.

Ngược lại, nếu số thuế phải nộp giảm, người nộp thuế phải điều chỉnh giảm số thuế được giảm tương ứng và xử lý khoản nộp thừa, nếu có, theo pháp luật về quản lý thuế.

PV/VOV.VN
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