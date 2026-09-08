English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Không phát sinh thuế phải nộp có phải kê khai thuế?

Thứ Ba, 18:35, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều hộ kinh doanh, cá nhân có thể hiểu lầm rằng không phát sinh số thuế phải nộp thì không cần kê khai thuế. Tuy nhiên, theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), “không phát sinh số thuế phải nộp” và “không phải nộp hồ sơ khai thuế” là hai vấn đề pháp lý khác nhau.

Theo thông tin “Những điều cơ bản người nộp thuế cần biết” do Cục Thuế phát hành, người nộp thuế cần phân biệt rõ hai trường hợp này để thực hiện đúng nghĩa vụ.

Điều 11 Nghị định số 252/2026 của Chính phủ quy định các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế. Trong đó gồm người chỉ có hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế; một số trường hợp cụ thể không phát sinh nghĩa vụ khấu trừ thuế; đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

khong phat sinh thue phai nop co phai ke khai thue hinh anh 1

Ngoài ra, trường hợp đã hoàn tất nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, ngoại trừ các nghĩa vụ còn phải thực hiện, hoặc cơ quan thuế đã có đủ dữ liệu theo quy định để tự xác định nghĩa vụ thuế cũng không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Nếu không thuộc các trường hợp trên, người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn, kể cả khi trong kỳ không phát sinh số thuế phải nộp.

Cục Thuế lưu ý, khi phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu nhập, giao dịch hoặc căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần xác định đúng loại thuế, phương pháp tính, kỳ khai, hồ sơ, phương thức nộp và thời hạn thực hiện.

Việc khai thuế, tính thuế và phân bổ thuế được thực hiện theo chương III Thông tư số 89/2026 của Bộ Tài chính. Tùy từng loại thuế, khoản thu và hoạt động phát sinh, việc khai thuế có thể thực hiện theo tháng, quý, năm, từng lần phát sinh, từng lần thanh toán, khi phát sinh giao dịch, khi quyết toán thuế, khi chấm dứt hoạt động hoặc các trường hợp khác theo quy định.

Một số loại thuế thường phát sinh gồm:

Thuế giá trị gia tăng: Việc khai thuế phụ thuộc vào phương pháp tính thuế, hoạt động và kỳ khai áp dụng. Người nộp thuế thực hiện theo quy định về thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn quản lý thuế tương ứng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Về nguyên tắc, đây là loại thuế tạm nộp theo quý và quyết toán theo năm. Một số trường hợp thực hiện khai theo từng lần phát sinh theo quy định.

Thuế thu nhập cá nhân: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cá nhân trực tiếp khai thuế xác định nghĩa vụ khai, khấu trừ, quyết toán tùy theo loại thu nhập và trường hợp cụ thể. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện theo quy định riêng áp dụng cho hoạt động kinh doanh.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cục Thuế cập nhật chính sách thuế mới cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn
Cục Thuế cập nhật chính sách thuế mới cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn

VOV.VN - Sáng 11/8, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến giới thiệu các quy định mới của Luật Quản lý thuế năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, kế toán các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Cục Thuế cập nhật chính sách thuế mới cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn

Cục Thuế cập nhật chính sách thuế mới cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn

VOV.VN - Sáng 11/8, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến giới thiệu các quy định mới của Luật Quản lý thuế năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, kế toán các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Cục Thuế thống nhất quy trình tạm hoãn xuất cảnh, bảo đảm quyền lợi người nộp thuế
Cục Thuế thống nhất quy trình tạm hoãn xuất cảnh, bảo đảm quyền lợi người nộp thuế

VOV.VN - Cục Thuế vừa hướng dẫn các cơ quan thuế trong toàn ngành rà soát, xác định thông tin người nộp thuế trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, nhằm bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện, đúng trình tự và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Cục Thuế thống nhất quy trình tạm hoãn xuất cảnh, bảo đảm quyền lợi người nộp thuế

Cục Thuế thống nhất quy trình tạm hoãn xuất cảnh, bảo đảm quyền lợi người nộp thuế

VOV.VN - Cục Thuế vừa hướng dẫn các cơ quan thuế trong toàn ngành rà soát, xác định thông tin người nộp thuế trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, nhằm bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện, đúng trình tự và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Cục Thuế, VietinBank hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số
Cục Thuế, VietinBank hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số

VOV.VN - Cục Thuế và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đồng hành phổ biến chính sách thuế, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại.

Cục Thuế, VietinBank hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số

Cục Thuế, VietinBank hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số

VOV.VN - Cục Thuế và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đồng hành phổ biến chính sách thuế, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp