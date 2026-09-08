Không phát sinh thuế phải nộp có phải kê khai thuế?

Theo thông tin “Những điều cơ bản người nộp thuế cần biết” do Cục Thuế phát hành, người nộp thuế cần phân biệt rõ hai trường hợp này để thực hiện đúng nghĩa vụ.

Điều 11 Nghị định số 252/2026 của Chính phủ quy định các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế. Trong đó gồm người chỉ có hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế; một số trường hợp cụ thể không phát sinh nghĩa vụ khấu trừ thuế; đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, trường hợp đã hoàn tất nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, ngoại trừ các nghĩa vụ còn phải thực hiện, hoặc cơ quan thuế đã có đủ dữ liệu theo quy định để tự xác định nghĩa vụ thuế cũng không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Nếu không thuộc các trường hợp trên, người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn, kể cả khi trong kỳ không phát sinh số thuế phải nộp.

Cục Thuế lưu ý, khi phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu nhập, giao dịch hoặc căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần xác định đúng loại thuế, phương pháp tính, kỳ khai, hồ sơ, phương thức nộp và thời hạn thực hiện.

Việc khai thuế, tính thuế và phân bổ thuế được thực hiện theo chương III Thông tư số 89/2026 của Bộ Tài chính. Tùy từng loại thuế, khoản thu và hoạt động phát sinh, việc khai thuế có thể thực hiện theo tháng, quý, năm, từng lần phát sinh, từng lần thanh toán, khi phát sinh giao dịch, khi quyết toán thuế, khi chấm dứt hoạt động hoặc các trường hợp khác theo quy định.

Một số loại thuế thường phát sinh gồm:

Thuế giá trị gia tăng: Việc khai thuế phụ thuộc vào phương pháp tính thuế, hoạt động và kỳ khai áp dụng. Người nộp thuế thực hiện theo quy định về thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn quản lý thuế tương ứng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Về nguyên tắc, đây là loại thuế tạm nộp theo quý và quyết toán theo năm. Một số trường hợp thực hiện khai theo từng lần phát sinh theo quy định.

Thuế thu nhập cá nhân: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cá nhân trực tiếp khai thuế xác định nghĩa vụ khai, khấu trừ, quyết toán tùy theo loại thu nhập và trường hợp cụ thể. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện theo quy định riêng áp dụng cho hoạt động kinh doanh.

Cục Thuế triển khai livestream đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh VOV.VN - Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026”, nhằm đưa chính sách thuế đến gần hơn với người nộp thuế, tăng cường tương tác và kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.



