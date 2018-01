Cận cảnh loài chè có giá đắt hơn vàng

Trà Hoa Vàng có công dụng chữ nhiều bệnh (Ảnh: Báo Quảng Ninh) Thường chè hoa vàng mọc tự nhiên trong rừng, hiện nay đã có một số người đầu tư trồng chè hoa vàng. (Ảnh: Báo Dân trí) Không chỉ hoa mà lá loại cây rừng này cũng có nhiều công dụng chữa bệnh. (Ảnh: Báo Dân trí) Sau khi thu hái xong, từng bông hoa được bỏ vào trong ống nứa để chè được tươi nguyên. (Ảnh: Báo Nghệ An) Đây là khâu rửa chè để đảm bảo chè sạch trước khi đưa vào chế biến. (Ảnh: Báo Nghệ An) Chè rửa xong được lựa chọn theo từng loại trước khi đem vào hấp, sấy. (Ảnh: Báo Nghệ An) Chè hoa vàng được bóc tách trước khi đưa vào sấy (Ảnh: Báo Nghệ An) Chè được đưa vào lò sấy và phải kiểm tra thường xuyên để từng bông chè được sấy đều. (Ảnh: Báo Nghệ An) Hiện nay, mỗi một kg chè thành phẩm có giá 3-4 triệu đồng. (Ảnh: Báo Nghệ An)./.

