Cần Giờ trước cơ hội trở thành cửa ngõ của siêu đô thị biển TP.HCM



Cửa ngõ của siêu đô thị biển

Sau hợp nhất, TP.HCM là một cấu trúc phát triển với nhiều cực động lực có tính bổ trợ. Trong đó, khu vực trung tâm Sài Gòn - Thủ Thiêm giữ vai trò tài chính, quản trị và dịch vụ quốc tế; khu vực phía Đông phát triển công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; phía Bắc là trung tâm công nghiệp, sản xuất và logistics; phía Tây hình thành các trung tâm đô thị, giáo dục và y tế; trong khi phía Nam và Đông Nam phát triển mạnh kinh tế biển, cảng biển, thương mại quốc tế và năng lượng.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Kiều Anh

Nằm tại điểm tiếp xúc giữa khu vực đô thị trung tâm với không gian biển và hệ thống cảng quốc tế, Cần Giờ có điều kiện tham gia sâu hơn vào mạng lưới liên kết này.

Tại Hội thảo “Định hướng Quy hoạch Cần Giờ trong không gian phát triển mới của TP.HCM: Tầm nhìn, cơ hội và giải pháp phát triển bền vững”, KTS. Sầm Minh Tuấn, Giám đốc Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị - Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, nhận định: "Cần Giờ có vị trí đặc biệt trong không gian phát triển mới của TP.HCM khi nằm tại điểm tiếp giáp giữa khu vực đô thị trung tâm với không gian biển và hệ thống cảng quốc tế. Vị trí này mở ra khả năng chuyển đổi vai trò của Cần Giờ, từ không gian ngoại vi trở thành một cái không gian mở ngõ biển của một siêu đô thị".

KTS. Sầm Minh Tuấn, Giám đốc Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị - Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia. Ảnh: Kiều Anh

Từ góc độ quy hoạch, Cần Giờ được định hướng trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển chuyên biệt, phát triển các dịch vụ hàng hải, cảng trung chuyển quốc tế, du lịch chất lượng cao và thủy sản có trách nhiệm.

Theo KTS Ngô Minh Công, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng Vùng - Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam, đây là lợi thế cần được khai thác trong cấu trúc phát triển mới của thành phố.

Vịnh Gành Rái được xem là không gian liên kết quan trọng, nơi các khu vực phát huy chức năng bổ trợ: Cần Giờ gắn với sinh thái, đô thị biển và dịch vụ du lịch; Phú Mỹ - Cái Mép - Thị Vải phát triển cảng nước sâu, logistics và thương mại quốc tế; Long Sơn phát triển công nghiệp, năng lượng; Vũng Tàu phát huy thế mạnh dịch vụ hàng hải và du lịch biển.

Cách tiếp cận này đòi hỏi sự phối hợp trong tổ chức không gian, giao thông thủy, luồng hàng hải và quản lý môi trường trên phạm vi toàn vịnh, thay vì phát triển từng dự án riêng lẻ.

"Cần Giờ cần được định vị là cực tăng trưởng kinh tế biển chuyên biệt. Đây là lợi thế rất lớn, bởi địa phương có thể được hưởng những cơ chế, chính sách tương tự như trong khu thương mại tự do. Chúng ta cần khai thác hiệu quả thế mạnh này", KTS Ngô Minh Công cho hay.

KTS. Ngô Minh Công, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng Vùng - Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam. Ảnh: Kiều Anh

Bảo tồn hệ sinh thái, nền tảng của phát triển dài hạn

Bên cạnh lợi thế kinh tế biển, giá trị đặc biệt của Cần Giờ nằm ở hệ sinh thái rừng ngập mặn và không gian đất ngập nước ven biển. Đây không chỉ là tài sản thiên nhiên có ý nghĩa đối với địa phương mà còn đóng vai trò như một hệ thống hạ tầng sinh thái quan trọng của toàn thành phố, góp phần điều hòa khí hậu, hấp thụ carbon, bảo vệ bờ biển và duy trì đa dạng sinh học.

Tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu rừng và đất ngập nước, cho rằng: "Trong tư duy phát triển TP.HCM với tầm nhìn 100 năm thì rừng ngập mặn Cần Giờ là di sản thiên nhiên có giá trị sinh thái cũng như giá trị lịch sử vô cùng quý giá và độc đáo cần phải được bảo tồn, gìn giữ mãi mãi".

Tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu rừng và đất ngập nước. Ảnh: Kiều Anh

Theo các chuyên gia, thách thức của Cần Giờ không chỉ nằm ở việc xác định quỹ đất dành cho phát triển mà còn là tổ chức không gian đô thị phù hợp với đặc điểm của một vùng cửa sông - ven biển có cấu trúc châu thổ. Hệ thống sông rạch, rừng ngập mặn, bãi bồi, thủy triều và biển có mối quan hệ chặt chẽ, chi phối khả năng thoát nước, cư trú và sinh kế của người dân.

PGS.TS Hạnh Nguyên, Phó Trưởng khoa Kiến trúc, Trường Đại học Văn Lang, nhấn mạnh: "Quy hoạch Cần Giờ không chỉ đơn thuần là tạo quỹ đất để phát triển, mà phải được nhìn nhận như một chỉnh thể châu thổ, trong đó bao gồm cấu trúc nước, hệ sinh thái, không gian cư trú và các yếu tố liên quan đến di sản".

PGS.TS Hạnh Nguyên, Phó trưởng khoa Kiến trúc, Trường Đại học Văn Lang. Ảnh: Kiều Anh

Các chuyên gia đề xuất tổ chức không gian Cần Giờ theo hướng duy trì tính liên tục của rừng ngập mặn, sông rạch và biển; chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu tại Cần Thạnh, Long Hòa; phát triển du lịch - dịch vụ ven biển có kiểm soát và khoanh vùng bảo vệ các di sản khảo cổ như: Giồng Cá Vồ, Giồng Phệt. Đây là những địa điểm cho thấy dấu tích cư trú của cộng đồng người cổ cách đây khoảng 2.500 - 3.000 năm.

Bà Hạnh Nguyên cũng đề xuất vận dụng mô hình đô thị xốp, tăng khả năng thấm, trữ và điều tiết nước tự nhiên, hạn chế san lấp, bê tông hóa và phát triển xây dựng dàn trải. Một vấn đề khác được đặt ra là khả năng đáp ứng của hạ tầng và nguồn nhân lực khi Cần Giờ đón nhận các dự án quy mô lớn, gia tăng dân số và dòng khách du lịch.

Rừng tại Cần Giờ. Ảnh: Kiều Anh

Còn theo KTS. Nguyễn Nhật Linh, Trưởng phòng Quy hoạch xây dựng Vùng miền Nam - Tập đoàn Sun Group, quy hoạch Cần Giờ cần giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề, từ bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, đáp ứng năng lực hạ tầng đến khai thác hiệu quả các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số và lao động.

KTS. Nguyễn Nhật Linh, Trưởng phòng Quy hoạch xây dựng Vùng Miền Nam - Tập đoàn Sun Group. Ảnh: Kiều Anh

Đồng thời, địa phương cần chú trọng hài hòa lợi ích, bảo đảm sự hòa nhập giữa cộng đồng dân cư hiện hữu và cư dân mới thuộc nhiều nhóm thu nhập khác nhau. Đây là những yếu tố quan trọng để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho Cần Giờ.