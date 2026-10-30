Huy động 10.000 nhân sự thi công đồng loạt Metro Bến Thành - Cần Giờ

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ được động thổ từ tháng 12/2025. Đến nay, nhiều hạng mục đã được thực hiện như khảo sát địa chất, chuẩn bị mặt bằng, đường công vụ, thi công cọc khoan nhồi tại cầu chính Cần Giờ và Depot Cần Giờ.

Các cầu đặc biệt tại Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà cùng những vị trí cầu điển hình tại Km5, Km11, Km26 cũng đang được triển khai. Đáng chú ý, dự án đã đúc thử thành công phiến dầm đầu tiên tại bãi đúc số 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân và các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thi công đồng loạt (ảnh: Hà Khánh)

Trong giai đoạn tiếp theo, VinSpeed dự kiến huy động khoảng 10.000 công nhân, kỹ sư và lực lượng kỹ thuật để tổ chức thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Các mũi thi công mới sẽ tập trung tại ga Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm bằng máy đào TBM, các cầu đặc biệt Rạch Đĩa, Ông Đội, cầu dẫn cầu Cần Giờ và những vị trí đã được bàn giao mặt bằng.

Theo kế hoạch, các địa phương sẽ hoàn tất bàn giao mặt bằng phục vụ dự án trong quý IV/2026. VinSpeed đặt mục tiêu hoàn thành thi công vào quý IV/2028 để chạy thử, tiến tới vận hành thương mại trong năm 2029.

Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, đại diện chủ đầu tư cho biết, Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái sẽ tập trung nguồn lực, bảo đảm thi công đúng tiến độ và hoàn thành dự án theo thời hạn đề ra.

Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup (ảnh: Hà Khánh)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, tiếp nối lễ động thổ vào tháng 12/2025, sự kiện hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai dự án, thể hiện quyết tâm của Thành phố và Nhà đầu tư trong việc hiện thực hóa những công trình giao thông hiện đại, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và sớm bàn giao mặt bằng theo đúng luật định, bảo đảm thông suốt cho dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu (ảnh: Hà Khánh)

Ông cũng yêu cầu nhà đầu tư huy động nhà thầu uy tín, liên danh với các tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu) có kinh nghiệm về cầu cạn và hầm ngầm. Đồng thời, cần thành lập Hội đồng chuyên gia cố vấn cao cấp trong và ngoài nước để giám sát, phản biện các hệ thống kỹ thuật cao; tận dụng năng lực địa phương gắn với nhận chuyển giao công nghệ để tự chủ vận hành, bảo dưỡng; áp dụng xuyên suốt mô hình quản lý số BIM từ thiết kế đến thi công nhằm tối ưu tiến độ và chất lượng công trình.

Lãnh đạo TP.HCM kiểm tra công trường (Ảnh: Hà Khánh)

Ông Hoàng Nguyên Dinh cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của bà con nhân dân bị ảnh hưởng; đồng thời khẳng định TP sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, cùng quyết tâm đưa tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sớm đi vào hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của Thành phố và Nhân dân.

"Tôi tin tưởng Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ sẽ được triển khai thành công, công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và trở thành một công trình hạ tầng tiêu biểu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới", ông Hoàng Nguyên Dinh nói.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ còn khoảng 13 phút, với tần suất vận hành dự kiến 5 phút/chuyến. Dự án được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông giữa trung tâm TP.HCM với khu vực Cần Giờ, tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch và mở rộng không gian đô thị về hướng biển. Dự án được động thổ từ tháng 12/2025 và đến này đã triển khai nhiều hạng mục quan trọng. Sau Lễ triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm, VinSpeed dự kiến huy động khoảng 10.000 công nhân, kỹ sư và lực lượng kỹ thuật để tổ chức thi công đồng loạt trên toàn tuyến Để rút ngắn thời gian xây dựng, chủ đầu tư dự kiến áp dụng giải pháp thi công công nghiệp hóa, lắp dựng các cấu kiện đúc sẵn. Theo kế hoạch, khoảng 1.300 dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn nguyên nhịp sẽ được triển khai trên toàn tuyến. Riêng công tác đúc dầm, dự kiến có 15 tháp, với năng lực sản xuất bình quân 1-2 nhịp/ngày tại mỗi bãi. Chủ đầu tư đã đặt mua khuôn đúc dầm 32 m cùng thiết bị vận chuyển, lao lắp 900 tấn phục vụ thi công. Một trong những hạng mục trọng điểm là ga ngầm Bến Thành, có chiều dài hơn 565 m, hố móng sâu khoảng 34 m, kết nối với ga Bến Thành của tuyến Metro số 1. Đây sẽ là nơi tập trung nguồn lực thi công lớn trong thời gian tới. Ngoài ra, hầm TBM tại khu vực cảng Sài Gòn dài hơn 2.000m tiếp nối các đoạn hầm đào hở, cũng sẽ được đẩy mạnh thi công bằng máy đào hầm đường kính 13 m. Đối với cầu chính Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, công trình được thiết kế dây văng dầm giàn thép, hai trụ tháp chữ A, nhịp chính dài 360 m và khoảng 4,4 km cầu dẫn hai đầu.