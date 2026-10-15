Căn hộ 2-4 tỷ đồng biến mất khỏi thị trường Hà Nội

Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý III/2026 vừa được Savills Việt Nam công bố chiều 15/10, thị trường căn hộ ghi nhận sự suy giảm rõ rệt cả về nguồn cung mới và lượng giao dịch. Nguồn cung mới, chủ yếu thuộc phân khúc hạng B, giảm 42% so với quý trước và 51% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguồn cung thu hẹp cùng tâm lý thận trọng của người mua khiến hoạt động giao dịch kém sôi động. Số lượng căn hộ bán được trong quý giảm 26% theo quý và 48% theo năm. Trong đó, căn hộ hạng B chiếm 73% tổng lượng giao dịch.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội trình bày Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý III/2026.

Về giá bán, giá chào bán sơ cấp bình quân tiếp tục giảm theo quý, đánh dấu quý giảm thứ ba liên tiếp. Trên thị trường thứ cấp, giá bình quân cũng đi xuống so với quý trước nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoảng cách giữa giá sơ cấp và thứ cấp lớn nhất ở phân khúc hạng A, lên tới 28%, tiếp đến là hạng B với 17%. Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá giữa các dự án mở bán mới và sản phẩm đã qua sử dụng vẫn có sự chênh lệch đáng kể.

Đáng chú ý, nguồn cung nhà ở vừa túi tiền với giá từ 2- 4 tỷ đồng không còn xuất hiện khiến cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng tài chính của nhiều người dân vẫn là bài toán khó.

Ở phân khúc biệt thự và nhà liền kề, tổng nguồn cung thị trường tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Động lực mở rộng nguồn cung đến từ các dự án đón đầu hạ tầng dọc tuyến Metro số 5, khu vực lân cận Khu công nghệ cao Hòa Lạc và khu vực quy hoạch sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Tuy nhiên, nguồn cung tăng chưa đồng nghĩa với thanh khoản cải thiện. Người mua vẫn thận trọng trước những định hướng quy hoạch của Thủ đô và mặt bằng lãi suất cho vay còn cao. Trong khi giá sơ cấp duy trì ở mức cao, giá thứ cấp biệt thự và nhà liền kề tiếp tục tăng theo năm.

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, dù khả năng chi trả vẫn là thách thức, nhu cầu nhà ở thực tiếp tục được duy trì nhờ tốc độ đô thị hóa, thu nhập tăng và hạ tầng ngày càng cải thiện.

Dự kiến trong quý IV/2026, thị trường Hà Nội sẽ đón khoảng 7.000 căn hộ mở bán từ 11 dự án mới. Nguồn cung bổ sung được kỳ vọng góp phần giảm áp lực thiếu hụt sản phẩm, song khả năng cải thiện thanh khoản vẫn phụ thuộc vào mức giá phù hợp với sức mua và khả năng tiếp cận vốn của người dân.